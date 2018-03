Orbán: időt nyertünk

Magyarország időt nyert, az EU-csúcson elnapolták a kötelező kvóták ügyét - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán péntek reggel közzétett videóban.

A kormányfő az éjjel készült felvételen elmondta, hogy súlyos és nehéz kérdésekkel foglalkoztak a miniszterelnökök és a tanácskozás elején napirendre kerültek a Magyarország számára legfontosabb kérdések, a migráció és a bevándorlás.



"Világossá tettem, hogy nem tudunk elfogadni semmilyen javaslatot a kötelező kvótára nézve" - fogalmazott.



Hozzátette: "Magyarország ezt elutasítja, és amíg én vagyok a miniszterelnök, esélye sincsen erre vonatkozó megállapodásnak".



Orbán Viktor közölte, elnapolták az ügyet, "ma időt nyertünk".



A kormányfő szerint a döntő ütközet júniusban lesz. "Akkor kell majd legénynek állni a gáton" - mondta.

Az Európai Unió kereskedelmi kapcsolatai és a brit–orosz Szkripal-ügy dominálták az uniós állam- és kormányfők találkozójának csütörtöki ülését, magyar szempontból pedig ismét a bevándorláspolitikai kérdések kerültek előtérbe. Orbán Viktor a csúcstalálkozót megelőzően egy Facebook-oldalára feltöltött videóüzenetben hangoztatta: Magyarország nem fogja hagyni magát, és a tárgyalásokon érvényt szerez az ország érdekeinek.

A kormányfő ennek megfelelően az Európai Néppárt vezetőségi ülése után úgy vélekedett: ha Európa megtelt, akkor védjük meg a határait, a figyelmet nem a migránsok szétosztására kell fordítani.

– Magyarország ebben jó európaiként részt vesz, meg fogja védeni a határait, migránsokat nem engedünk és nem fogadunk be – szögezte le a magyar miniszterelnök.

Az uniós tanácskozással egy időben az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselője arról határozott, hogy az Európai Unió és további hat ország egyelőre mentességet kap az USA-ba importált acélra és alumíniumra kivetett vámok megfizetésére. Brüsszeli sajtóforrások szerint a kereskedelmi háború ideiglenes elkerülése megosztotta a tagállami vezetőket. Charles Michel belga miniszterelnök szerint a legfontosabb kérdés, hogy Európa mentessége köthető-e valamilyen feltételekhez, és ha igen, azok milyen jellegűek.

Vele szemben Lars Lökke Rasmussen dán miniszterelnök azt hangoztatta: Washington ésszerű döntést hozott, hiszen az Egyesült Államok és az Európai Unió közeli szövetségesek. Jean-Claude Juncker bizottsági elnök csütörtök esti sajtóértekezletén a digitális platformokra kivetendő, új adószabályokat helyezett kilátásba, ám azonnal leszögezte: ez semmiképp sem az Egyesült Államok elleni lépésnek tudható be. Tény és való, hogy a veszélyeztetett vállalatok zöme – Face­book, Google – amerikai, jegyezte meg a Politico hírportál.

Az uniós tagországok vezetői elítélték Ankara törvénytelen akcióit

Az Európai Unió határozottan elítéli Törökországot, amiért a török hatóságok "jogtalanul őrizetbe vettek" két görög katonát, valamint Ankara azon fenyegetőzése miatt, hogy megakadályozzák a ciprusi földgáz- és olajkitermelést - közölték az uniós vezetők a csütörtökön kezdődött brüsszeli kétnapos csúcstalálkozójukon elfogadott zárónyilatkozatban.

Mint írták: a 28 uniós tagország vezetőjét tömörítő Európai Tanács határozottan kiáll a tagállamok közé tartozó Ciprus és Görögország mellett.



Az állam-, illetve kormányfők felszólították az EU-tagjelölt Törökországot, hogy hagyjon fel törvénybe ütköző akcióival, és a nemzetközi joggal összhangban tartsa tiszteletben Ciprus szuverén jogait a területén található természeti erőforrások feltárására és kiaknázására. Továbbá arra szólították fel Ankarát, hogy hozza rendbe Ciprussal ápolt jószomszédi kapcsolatait, és normalizálja a kapcsolatokat valamennyi uniós tagállammal. A vezetők továbbá súlyos aggodalmukat fejezték ki az uniós állampolgárok elleni "folyamatos megtorló akciókkal" kapcsolatban is, sürgetve Ankarát, hogy a kérdéses ügyeket az érintett EU-tagállamokkal folytatott párbeszéd útján rendezze.



Az elmúlt hetekben a török hadihajók feltartóztattak egy fúrótornyot szállító olasz kutatóhajót, amely Ciprus felségvizein tervezett felméréseket végezni esetleges gázfeltárás céljából.



Két görög katona március elején lépte át a görög-török határt, állításuk szerint véletlenül, miközben feltételezett migránsoknak a hóban hagyott lábnyomait követték. Törökország a múlt héten kémkedésért vádat emelt ellenük.



Az uniós vezetők zárónyilatkozatukban aláhúzták azt is, hogy várakozással tekintenek az EU és a Nyugat-Balkán május közepére, Szófiában tervezett csúcstalálkozója elé. A tanácskozás várhatóan a térség európai perspektívájának újbóli megerősítését, konkrét kezdeményezések elindítását, valamint a régió kapcsolatainak javítását szolgálja majd - írták.

Merkel: további intézkedések is elképzelhetőek az angliai mérgezés ügyében

Az uniós vezetők várják a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet szakértőinek vizsgálati eredményeit Szergej Szkripal egykori orosz kettős ügynök és lánya angliai megmérgezésével kapcsolatban és az elítélő szavak mellett további intézkedések meghozatalára is sor kerülhet - közölte Angela Merkel német kancellár Brüsszelben, az uniós állam-, illetve kormányfők csúcstalálkozója első ülésnapját követően péntek hajnalban.

Merkel elmondta, a megbeszélések folyamán az Európai Unió teljes egységet mutatott az angliai mérgezés ügyében hozott döntésével, amely szerint nincs más ésszerű magyarázat, "nagyon valószínű", hogy Oroszország a felelős az idegméreggel elkövetett támadásért - közölte.



A német kancellár beszámolt arról is, hogy az uniós vezetők megerősítést vártak Donald Trump amerikai elnök részéről arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió valóban mentességet kap az Egyesült Államokba importált acélra és alumíniumra kivetett vámok megfizetésére.



Az unió készen áll a tárgyalások folytatására, ugyanis úgy gondolja, hogy a védővám bevezetése nem indokolt. Ha azonban erre mégis sor kerülne, arra az EU ellenintézkedésekkel válaszol - húzta alá Merkel. Az uniós vezetők jó transzatlanti kapcsolatokra törekednek, de reagálni fognak, ha úgy látják, hogy valamely ország megsérti a nemzetközi kereskedelmi szabályokat - tette hozzá.



Mark Rutte holland miniszterelnök az éjszakába nyúló munkavacsora után távozásakor megerősítette: az uniós állam- és kormányfők az angliai Salisburyben idegméreggel elkövetett merényletkísérlet ügyében abban is megállapodtak, hogy "egyfajta jelképes gesztusként" hazarendelik konzultációra az uniós nagykövetet Moszkvából. Sajtóhírek szerint emellett az EU több tagországa is fontolgatja orosz diplomaták kiutasítását, illetve saját diplomaták hazahívását a történtek miatt.



Theresa May brit miniszterelnök távozásakor megköszönte az uniós tagországok támogatását és egységét a Salisburyben elkövetett bűncselekmény ügyében. Örömét fejezte ki, hogy az Európai Tanács egyetértett az Egyesült Királyság kormányának értékelésével, amely szerint nagyon valószínű, hogy Oroszország tehető felelőssé az idegméreg használatáért.



Oroszország fenyegetése nem ismer határokat, ami veszélyt jelent az európai értékekre nézve. Helyénvaló, hogy az uniós tagországok egységet mutatva lépjenek fel a közös értékek megőrzése érdekében - tette hozzá a brit kormányfő.



Március 4-én Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya, Julija súlyos mérgezéses tünetekkel került az angliai Salisbury városának kórházába. A férfi korábban az orosz katonai hírszerzés ezredese volt, s tíz éven át dolgozott a brit külső hírszerzésnek. Brit álláspont szerint Szkripalt és lányát idegméreggel próbálták meggyilkolni, amiért Oroszország felelős. A moszkvai vezetés ezt visszautasította. Az ügy egyre inkább elmérgesedett, a vádak és viszontvádak nyomán a két ország kölcsönösen kiutasított 23 diplomatát. A nyugati országok felsorakoztak Nagy-Britannia mögött. Moszkva felajánlotta együttműködését az ügy kivizsgálásában, de kézzelfogható bizonyítékokat követel.

