Gyurcsány nekirontott az ellenzéknek

Gyurcsány Ferencék elkezdték szétfeszíteni az LMP-t, de nekimentek Karácsony Gergelynek is. Orbán Viktor és Polt Péter jövőjén, illetve a Jobbikkal való együttműködésen vitázik az ellenzék.

2018. március 23. 11:00

A társelnökök szembefordításával indítottak újabb támadást az őket elutasító LMP ellen Gyurcsány Ferencék. Gréczy Zsolt, a DK szóvivője az ATV élő adásában üzent Hadházy Ákosnak összefogást sürgetve, mondván: Szél Bernadett erre kevésbé hajlandó.

– Egyrészt ne engedd Szél Bernadettnek, hogy Polt Péter a helyén maradjon, ahogy ezt ígérte a pártotok konferenciáján. Másrészt nem lehet elsunnyogni a DK-nak azt a gesztusát, hogy mi visszaléptettük Tóth Zoltánt Szél Bernadett javára. Az országban nagyon sokan várnak egy hasonló gesztust az LMP-től – üzente a DK szóvivője.

Nem sokkal később Gyurcsány Ferenc közösségi oldalán vette célkeresztbe az ellenzéki pártokat. „Szél Bernadett megtartaná Polt Pétert. Karácsony Gergely ügyvivő miniszterelnökként megtartaná Orbánt. Na, ne őrüljünk meg, kollégák!” – írta a DK elnöke arra utalva, hogy Szél egy konferencián arról beszélt: a legfőbb ügyésznek szigorúan szakmai alapon lehet „viszontlátásrát” mondani.

Karácsony Gergely pedig a Magyar Narancsnak adott interjújában fogalmazott úgy: „Vona Gábor az én szavazatommal biztos nem éri el, hogy akár egy percig is miniszterelnök legyen ebben az országban. Az ügyvivő kormányfőnek egyébként Orbán Viktort javaslom, szeretném, hogy végignézné, ahogy lebontjuk a NER-t a feneke alól.” Gyurcsány Ferenc bejegyzése után Karácsony meglehetősen zavaros magyarázkodásba kezdett.

„Április 8-án legyőzzük Orbánt és még aznap nekilátunk a jogállam, a demokrácia, a tisztesség helyreállításának. Orbán április 8-tól már csak ügyvezető kormányfő, korlátozott jogkörrel, de csakis az új kormány felállásáig” – írta az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje.

Gyurcsánynak üzent Szél Bernadett is. „Remek társasjáték a választások előtt 18 nappal: az MSZP és DK, mint akinek nincs jobb dolga, sorozattámadásokat intéz ellenem és az LMP ellen egy fideszes módra félremagyarázott mondatra építve” – írta Szél, megismételve, hogy a legfőbb ügyész a jog eszközeivel is leváltható. Az LMP miniszterelnök-jelöltje üzent Demszky Gábornak is, aki a napokban „szélütöttnek” nevezte őt, amiért a Jobbikkal tárgyalnak.

Az egykori SZDSZ-es főpolgármester idején történt BKV-s, illetve a 4-es metró körüli korrupciós ügyekre ügyekre utalva Szél úgy fogalmazott: „nyugodtan bízzon bennem főpolgármester úr, az LMP-vel az elmúlt 28 év összes korrupciós botrányát feltárjuk és azok érintettjeit elszámoltatjuk. Nem lesz ott semmi hiba.”

Az ellenzéki pártok mindeközben a Friedrich Naumann Alapítvány és a Republikon Intézet konferenciáján a Jobbikkal való együttműködésről vitatkoztak. Csárdi Antal, az LMP fővárosi képviselője arról beszélt, hogy az ideológiai távolság miatt irtózik a Jobbik bevonásától, de nincs más megoldás a parlamenti többség megszerzésére. Erre Niedermüller Péter, a DK európai parlamenti képviselője úgy reagált: „akarsz egy országot, ahol Vona Gábor a miniszterelnök? Hát ne vaduljunk meg!”

Kunhalmi Ágnes, a szocialista párt fővárosi elnöke azt emelte ki: az utóbbi évek nyugat-európai választási eredményei azt mutatják, hogy a demokratáknak csak széles együttműködéssel sikerült megakadályozniuk a szélsőséges és újjobboldali erők előretörését, és ebben most Magyarországon a sor.

Az ellenzéki káoszt mindazonáltal a Fidesz alelnöke a Magyar Hírlapnak úgy értékelte, hogy az csak egy ócska, a választókat megtéveszteni szándékozó színjáték.

– Én és a politikai közösségünk az embereket akarjuk elérni, nem pedig azt hallgatni, hogy kinek kivel kellene összefogni a Soros-féle elképzelések megvalósítására – fogalmazott Németh Szilárd.

