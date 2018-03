Áder: mindig megadtuk egymásnak a tisztelet

A tisztelet, a segítség és a hála három gesztus, amelyet barátként mindig megadtak egymásnak a magyarok és a lengyelek - mondta Áder János köztársasági elnök pénteken Veszprémben. Andrzej Duda lengyel államfő arról beszélt, a magyar és a lengyel nép egyaránt arra törekszik, hogy Európa biztonságos legyen.

Utoljára frissítve: 2018. március 23. 22:16

2018. március 23. 16:07

Az államfő lengyel kollégájával együtt részt vett a magyar-lengyel barátság napja alkalmából rendezett díszelőadáson a Hangvilla központban. Az előadás előtt mondott beszédében kiemelte: "egyetlen nemzedék sem élheti a régiek életét", de minden közösségnek joga és lehetősége, hogy "valóra váltsa a régiek álmát", megtalálja az újat a "régi jelképekben", továbbírja a történelmet, egy közösség történetét. Úgy látja, ilyen történet a lengyelek és a magyarok barátsága, amelyet minden évben együtt ünnepelnek.



Áder János hangsúlyozta: a magyar és a lengyel nép testvérisége egyidős a két ország államiságával. Amikor a legenda szerint Szent István a pápától koronát kért, a magyarokkal egy időben lengyel követek is jártak Rómában ugyanezzel a küldetéssel - emlékeztetett.



Hozzátette: a hagyomány szerint a pápa égi sugallatra a magyaroknak adta azt a koronát, amelyet a lengyeleknek szánt, a két új keresztény állam küldötteit pedig arra kérte, hogy döntése miatt a két ország között viszály ne legyen.



A köztársasági elnök elmondta: "a magyarok és lengyelek közötti - Európa történetében példátlan - rokonlelkűség" sohasem csak a nagypolitikában kapcsolta össze őket, annál sokkal mélyebben él, "hagyományban, áldozatkészségben, szabadságszeretetben". Úgy fogalmazott, "önmagunkra ismerünk a másik megpróbáltatásaiban vagy a bátorságban, amellyel győzni tudunk a nálunknál erősebbel szemben".



Véleménye szerint ez a barátság "kiállta a gyötrelmes világháborúk és a politikai viták szakítópróbáját, és megmaradt a diktatúrák egyszerre viselt terhe alatt is". A két nép sokban hasonlít egymásra: ahogy közös otthonukat, Európát védelmezték, ahogy a szabadság eszméjét a rabság és a bujdosás idején is megőrizték, és ahogy mindig újrakezdték - sorolta.



Áder János felidézte: amikor csaknem száz évvel ezelőtt Józef Pilsudski marsall harcolt a lengyel függetlenségért, a fiatal Lengyelországnak a fennmaradásért kellett küzdenie, mert 1920-ban a kommunista diktatúra vetett rá szemet. A magyarok tudták, hogy Pilsudski seregei a saját országukat védve a Visztulánál voltaképpen Európától tartják távol a bolsevizmust - mondta.



Emlékeztetett: ekkor a lengyelek hősiességének és helytállásának a magyarok voltak a támaszai: a magyar kormány utasította a lőszergyártó csepeli Weiss Manfréd Műveket, hogy minden készletét tartalékolja Lengyelország számára, és a tartalékaiból kifogyó lengyel véderőkhöz az utolsó pillanatban érkezett a segítség. A magyarokon is múlt, hogy "a visztulai csatából visztulai csoda lett" - közölte.



Az államfő arról is beszélt, hogy a magyar segítség emlékét ma tábla őrzi Varsóban, és az áll rajta: "Tisztelettel adózva a magyar nemzetnek, amely baráti segítséget nyújtott (.) A hálás lengyel nemzet."



Áder János kiemelte: a tisztelet, a segítség és a hála három gesztus, amelyet barátként mindig megadtunk egymásnak, "három szó, amely e két nemzet életében csodákra volt, és ha akarjuk, csodákra lesz képes ezután is".



Andrzej Duda lengyel államfő beszédében a biztonság mellett a közös törekvések céljaként említette, hogy Európa méltóságos, igazságos, becsületes legyen, és jó feltételeket támasszon társadalmunk fejlődése számára.



Úgy fogalmazott, hiszi, hogy a nehézségek ellenére - "sokan vannak azok, akik akadályokat vetnek a lábunk elé", és ütköznek azok az elképzelések, hogyan nézzen ki a világ és Európa - "mi vagyunk azok, akik sikereket érünk el", "mi fogjuk a világot jobbá tenni".



A lengyel államfő szerint az Európai Unión belüli kooperációval, a visegrádi négyek, a Három tenger kezdeményezés, a NATO-n belüli és a bukaresti kilencek együttműködésével is elérjük, hogy "országaink, Európa ezen része, és egész Európa is biztonságosabb lesz, gazdagabb lesz és hozzáállásunknak köszönhetően más társadalmak is el tudják azt érni, hogy jobban élhessenek, és ne kelljen azon gondolkodniuk, hogyan tudják megetetni gyermekeiket".



Andrzej Duda köszöntőjében kiemelte: a két nemzetet ezeréves kötelékek kötik össze, ez nagy kulturális örökség, amelyet "magunkban hordozunk", és emberöltőkön keresztül fogjuk bővíteni. A közös keresztény hagyományok ápolásáról beszélve felelevenítette: 997-ben Veszprémtől nem messze csatározott István király a pogányokkal, és győzelmével eldőlt, hogy Magyarország kereszténnyé vált, a lengyel kereszténység 1050. évfordulóját pedig két éve ünnepelték. A lengyel államfő szerint a keresztény hagyományokat ma a magyarok és a lengyelek közösen viszik Európába, amely több esetben erről "elfeledkezett".



Történelmünk közös kapcsolódási pontjai között említette Szent Kingát, aki közrejátszott a lengyel sóbányászat felfuttatásában, Szent Hedviget, aki újjáélesztette a Jagelló Egyetemet, Bem Józsefet, aki a magyar szabadságért harcolt, a lengyel függetlenség kivívásához kapott magyar lőszeradományt, és azt is, hogy a lengyel nép véradással is szolidaritásáról biztosította a magyarokat az 1956-os forradalom idején.

Lengyelország nem akar senkit erővel a területén tartani

A lengyel államfő szerint országa nem akarja, hogy bárkit erővel a területére hozzanak, mert akkor erővel is kellene ott tartani őket, ezt pedig Lengyelország nem akarja.

Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök ezt pénteken Veszprémben mondta sajtótájékoztatón, miután a magyar-lengyel barátság napja alkalmából találkozott magyar partnerével, Áder Jánossal.



A lengyel államfő a magyar elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón kérdésre kijelentette, Lengyelország kezdettől azt hangoztatta: a migrációs problémát a helyszínen kell megoldani, hogy a konfliktus rendeződésével az érintettek mielőbb hazatérhessenek, "de nem hallgattak ránk".



Andrzej Duda kiemelte: Lengyelország eleget tesz a migrációval kapcsolatos kötelezettségeinek, hiszen évente több százezer ukrán állampolgár érkezik az országba, ott munkát találnak, így nem mennek tovább más európai országba.



A lengyel államfő kiemelte, a lengyel-magyar barátság nemcsak a parlamentek által intézményesített ügy, azt leggyakrabban alulról jövő polgári kezdeményezések élénkítik. A lengyel államfő az MTI kérdésére közölte: a Felczak Alapítvány intézményi formája lesz a kétoldalú tudományos, társadalmi és kulturális együttműködés megerősítésének, és megítélése szerint jó megoldás volt az alapítvány létrehozása.



Andrzej Duda úgy fogalmazott: a magyar és a lengyel fél együtt van jelen az Európai Unióban, a NATO-ban, a visegrádi országok közt valamint a Három Tenger Kezdeményezésben is közösen vesznek részt, és minden területen sikereket tudnak elérni.



A lengyel elnök a katonai biztonság szempontjából fontosnak nevezte a NATO-együttműködést, azt, hogy a NATO katonái jelen vannak és láthatók a térségben.



A politikus arról is beszélt: a nemzetek biztonságának erősítése energetikai téren is fontos, ehhez szeretnék a már meglevő infrastruktúrát jól kihasználni és újakat is építeni. Andrzej Duda az országok közti gázszállítással, a lengyel gázkikötővel, valamint a Szlovákia-Lengyelország, illetve a Csehország-Lengyelország közti interkonnektorok építésével kapcsolatban kiemelte: az az érdek, hogy minél több olyan lehetőség legyen, ahol kölcsönös áramlás lehetséges annak függvényében, mire van szükség az energetikai biztonság növeléséhez, mert ez a régióban rendkívül fontos ügy. Közölte: az észak-lengyelországi Swinoujscie városában már működik gázkikötő, ha Horvátországban is megvalósul egy ilyen beruházás, akkor lehetőség lesz arra, hogy egy észak-déli gázfolyosót építsenek ki.



Andrzej Duda elmondta, fontos az is, hogy a régió közlekedési lehetőségeit javítsák, és bár a Három Tenger Kezdeményezés egyeztetései egyre gyorsabban haladnak, mivel lehetséges, hogy bizonyos partnerországoknak vannak finanszírozási nehézségei, tervezik egy alap létrehozását, ami segítheti a kezdeményezések végrehajtását.

Áder és Duda infrastruktúrafejlesztésről és energiabiztonságról tárgyalt Veszprémben

Elsősorban az infrastruktúrafejlesztés és az energiabiztonság megteremtése volt a veszprémi magyar-lengyel elnöki találkozó témája - mondta Áder János köztársasági elnök pénteken Veszprémben, a lengyel kollégájával folytatott tárgyalása után.

A két államfő a magyar-lengyel barátság napja alkalmából találkozott Veszprémben, majd a megbeszélésüket követő közös sajtótájékoztatón Áder János kiemelte: az emléknapon évente megrendezett elnöki találkozóknak vannak visszatérő témái, amelyekkel kapcsolatban megvitatják a közös ügyek előrehaladását. Ilyen téma volt ezúttal az egész régiót érintő infrastruktúrafejlesztések, közlekedési folyosók létrehozása, az energiabiztonság megteremtése, továbbá a Három tenger kezdeményezéshez kapcsolódó beruházások - közölte.



Az államfő kifejtette: az infrastruktúrafejlesztéseket illetően közös törekvés két olyan nagy közlekedési folyosó létrehozása, amelyek végpontja Lengyelországban, illetve Dél-Európában van. Magyarországnak ezekkel kapcsolatban Mosonmagyaróvár és Rajka, Miskolc és a szlovák határ, valamint Debrecen és a román határ között kell egy-egy szakaszt megépítenie a következő években - magyarázta.



A magyar államfő az energiabiztonság vonatkozásában közölte: Európa valamennyi országának törekvése, hogy a gáz- és olajbeszerzéseit több forrásból biztosítsa, ennek feltételeit megteremtse, amihez vezetékeket, interkonnektorokat kell építeni, vezetékeket kell kétirányúvá kell tenni, hálózatokat kell összekapcsolni. Lengyelország e tekintetben nagy lépést tett azzal, hogy északon LNG-terminált épített - vélekedett. Hozzátette: jó lenne, ha Horvátországban is megépülne az LNG-terminál, de még nem kezdődtek meg a munkák.



Áder János kitért rá: beszéltek a Három tenger kezdeményezéshez kötődő infrastruktúrafejlesztésekről, arról, hogy fel kell térképezni az igényeket és közös pénzügyi alapot kell létrehozni, hogy a 13 résztvevő ország érdekeinek megfelelő beruházásokba kezdhessenek.



Egy a Lengyelország és az Európai Bizottság közötti egyeztetésekre vonatkozó kérdésre a köztársasági elnök elmondta: kérdés, hogy lesz-e kompromisszum Lengyelország és a bizottság között, egyelőre zajlanak az egyeztetések. Magyarország világossá tette korábban is, hogy "semmiféle igazságtalan eljáráshoz a nevét nem adja Lengyelország vonatkozásában", Magyarország vétójára Lengyelország számíthat, ha bármilyen igaztalan váddal akarják illetni - hangsúlyozta.



Egy a kvótarendszert illető kérdésre Áder János úgy válaszolt, hogy a magyar álláspont kezdetektől ugyanaz: elfogadhatatlan összekapcsolni a kvótákat és az uniós támogatásokat.



Az Északi Áramlat 2 vezetékkel kapcsolatban az államfő ugyancsak azt hangoztatta, hogy a magyar álláspont nem változott, Magyarország olyan döntést szeretne, amely összhangban áll az EU szabályaival, eleget tesz az energiabiztonság követelményének, nem alkalmaz kettős mércét, továbbá a tagállamok energiabiztonságra vonatkozó érdekeit szolgálja.



Áder János és Andrzej Duda péntek este részt vesz a magyar-lengyel barátság napja alkalmából tartandó díszelőadáson a Hangvilla Központban, majd szombat délelőtt ünnepi szentmisén vesznek részt a Szent Mihály székesegyházban.



Az Országgyűlés 2007-ben a sok évszázados közös történelemre, a két nép barátságára és együttműködésére tekintettel március 23-át a magyar-lengyel barátság napjává nyilvánította. A lengyel szejm néhány nappal később határozatban tette meg ezt a lépést. 2007 óta ezt a napot évente felváltva ünneplik a két országban.

Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége (k) és Agata Kornhauser-Duda, Andrzej Duda lengyel államfő felesége, valamint Németh Gábor, az Országos Széchényi Könyvtár Ciszterci Műemlékkönyvtár vezetője (b) és Bérczi László Bernát, a Zirci Ciszterci Apátság kormányzóperjele a zirci emlékkönyvtárban 2018. március 23-án. MTI Fotó: Bodnár Boglárka

Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége (j) és Agata Kornhauser-Duda, Andrzej Duda lengyel államfő felesége, valamint Bérczi László Bernát, a Zirci Ciszterci Apátság kormányzóperjele a Zirci Ciszterci Apátságban 2018. március 23-án. MTI Fotó: Bodnár Boglárka

Megkezdődött az államfő találkozó Veszprémben

Katonai tiszteletadás mellett fogadta Áder János köztársasági elnök Andrzej Duda lengyel államfőt a veszprémi Óváros téren péntek délután.

A két köztársasági elnök a felesége - Herczegh Anita, illetve Agata Kornhauser-Duda - társaságában érkezett Veszprémbe, ahol délután a Dubniczay-palotában tárgyalnak, majd sajtótájékoztatót tartanak a városházán.



Áder János és Andrzej Duda este a magyar-lengyel barátság napja alkalmából tartandó díszelőadáson beszédet mond a Hangvillában, szombaton pedig a Szent Mihály-székesegyházban ünnepi szentmisén vesznek részt.



Andrzej Duda Áder János meghívására érkezett Magyarországra a magyar-lengyel barátság napjának tizenkettedik alkalommal megrendezett eseményére, amelynek a házigazdája idén Veszprém. A városban március 19. és 25. között, egész hetes rendezvénysorozattal ünneplik a lengyel-magyar barátságot.



A magyar Országgyűlés 2007. március 12-én a sok évszázados közös történelemre, a két nép barátságára és együttműködésére tekintettel nyilvánította március 23-át a magyar-lengyel barátság napjává, majd március 16-án hasonló határozatot hozott a lengyel Szejm is. Azóta ezt a napot évente felváltva ünneplik a két országban az államfők, valamint a testvérvárosok és a baráti társaságok képviselőinek jelenlétében.

Áder János köztársasági elnök katonai tiszteletadással fogadja Andrzej Duda lengyel államfőt a veszprémi Óváros téren 2018. március 23-án. Mögöttük Agata Kornhauser-Duda, a lengyel (b2) és Herczegh Anita, a magyar (j) elnök felesége. MTI Fotó: Kovács Tamás



A találkozót 2007-ben Przemysl, 2008-ban Debrecen, 2009-ben Krosno, 2010-ben Óbuda-Békásmegyer, 2011-ben Poznan, 2012-ben Ópusztaszer, 2013-ban Tarnów, 2014-ben Eger, 2015-ben Katowice, 2016-ban Budapest, tavaly pedig Piotrków Trybunalski városában tartották.

Áder János köztársasági elnök fogadja Andrzej Duda lengyel államfőt a veszprémi Óváros téren 2018. március 23-án. A lengyel államfő a magyar-lengyel barátság napja alkalmából kétnapos hivatalos látogatáson tartózkodik Magyarországon. MTI Fotó: Kovács Tamás

MTI