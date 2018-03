Alkotmánybíróság: sodródva az árral…

A választási kampány panaszok seregét teremti, első hulláma már a Taláros Testületet is elérte.

2018. március 25. 18:00

Választási ügy, - mentelmi jog felfüggesztése.

A Kúria Kvk.IV.37.251/2018/3. számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozót az országgyűlési választásokon független képviselőjelöltként vették nyilvántartásba, amelyre tekintettel mentelmi jog illette meg. A bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt vele szemben folyamatban lévő büntetőeljárás alapján azonban az indítványozó mentelmi jogát a Nemzeti Választási Bizottság felfüggesztette. Indokolása szerint az országgyűlési képviselőjelölteket a képviselővel megegyező mentelmi jog illeti meg, a képviselő vonatkozásában az Országgyűlés mentelmi ügyben hozott döntésével szemben a törvény nem biztosít jogorvoslatot, így a jogorvoslat lehetősége erre vonatkozó speciális rendelkezés hiányában a képviselőjelölt vonatkozásában is kizárt.

Döntése ellen az indítványozó felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, amelyet a Kúria érdemi vizsgálat nélkül visszautasított, azzal az indokkal, hogy az NVB határozata ellen nincs helye bírói felülvizsgálatnak.

Az indítványozó szerint a Nemzeti Választási Bizottságnem kellően indokolt határozata sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát, valamint a választás tisztaságának megóvása és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelveket, valamint megfosztja a jogorvoslati joga gyakorlásától. A határozat továbbá az indítványozó passzív, valamint az őt jelölő választópolgárok aktív szavazati jogát is kiüresíti, amelyet az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében és XXII. cikk (1) bekezdésében garantál. Tekintettel arra, hogy az ellene folyamatban levő büntetőügyben még a vádemelés sem történt meg, a mentelmi jog felfüggesztése sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (2) bekezdésében rögzített ártatlanság vélelmét is. Hivatkozik az előzetes regisztráció ügyben született 1/2013. (I. 7.) AB határozatra is, amely kimondja: "a választójogból való kizárás csak az Alaptörvény XXIII. cikke szerinti kifejezetten nevesített esetekben lehetséges". Azáltal, hogy a döntés miatt továbbra is előzetes letartóztatásban marad, sérül továbbá a IX. cikk (1) bekezdése szerinti véleménynyilvánítás szabadságához fűződő joga, valamint a passzív választójoga is,

Álláspontja szerint a Kúriának a Kúria hatáskörét kellett volna megállapítania, és az ügyében érdemi döntést kellett volna hoznia, az érdemi vizsgálat nélkül hozott - jogsértő jogi érveléssel alátámasztott – végzése azonban sérti a jogorvoslathoz való alapjogát. Nézete szerint az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésével ellentétes helyzetet okoz az is, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló döntésnek az Ogytv. alapján nincs helye jogorvoslatnak.

***

Az Alkotmánybíróság friss határozatában kimondta: a Nemzeti Választási Bizottság mentelmi jogot felfüggesztő határozata nem minősül olyan határozatnak, amely ellen jogorvoslatot kell biztosítani. Hangsúlyozta: míg a választójog alapvető állampolgári jog, az országgyűlési képviselőt megillető mentelmi jog nem alapjog, hanem a tisztség zavartalan gyakorlásához kötődő garancia. A mentelmi jog a képviselőjelöltek vonatkozásában úgy értelmezhető, hogy az az országgyűlési választásokon a választói akarat zavartalan kinyilvánítását, a választás tisztaságát szolgálja. A jogalkotó ezt a védelmet kívánta hatékonyabbá tenni azáltal, hogy a képviselőjelöltek mentelmi ügyeinek elbírálását nem a választásokat megelőző politikai erőviszonyok alapján működő Országgyűlés döntési jogkörébe utalta, hanem azt a Nemzeti Választási Bizottsághoz telepítette.

Az Alkotmánybíróság szerint a döntés meghozatalához az irányadó szabályozás megfelelő garanciát nyújtott. A Kúria ezeket a szempontokat jelenítette meg. Erre tekintettel nem sérült az indítványozó passzív választójoga. A határozat ezen kívül kiemeli: a mentelmi jog a képviselőjelöltek vonatkozásában a választójog gyakorlásának, a választások zavartalanságának a garanciája, és nem az érintett saját jogát befolyásoló kérdés. A felfüggesztéséről szóló határozat ezért nem tekinthető olyan döntésnek, amely esetében önmagában a jogorvoslati lehetőség hiánya alaptörvény-ellenes helyzetet teremtene.

Mindezek alapján a Taláros Testület – az Alaptörvény XXIII. cikk (1) bekezdése és XXVIII. cikk (7) bekezdése vonatkozásában lefolytatott érdemi vizsgálata alapján – a végszót is kimondta: a támadott kúriai végzés nem alaptörvény-ellenes, ezért az alkotmányjogi panaszt elutasította. ( Megnyitás: PDF-ként.)

A határozathoz Czine Ágnes, Hörcherné Marosi Ildikó, Salamon László, Schanda Balázs, Stumpf István, Sulyok Tamás, Szalay Péter és Varga Zs. András párhuzamos indokolást csatolt.

Választási ügy, jogi képviselő.

A Kúria Kvk.III.37.284/2018/2. számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó - A Haza Pártja elnevezésű jelölő szervezet - által állított pártlista nyilvántartásba vételét a Nemzeti Választási Bizottság visszautasította. Rámutatott, hogy az országos képviselők választásáról szóló törvény alapján pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább 9 megyében és a fővárosban – legalább 27 egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. „A Haza Pártja” 10 megyében összesen 23 egyéni választókerületi jelöltet állított, a fővárosban viszont egyet sem.. Ennek következtében aNemzeti Választási Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy „A Haza Pártjának” listája a törvényes feltételeknek nem felel meg, mert az általa állított jelöltek száma és területi eloszlása nem felel meg a követelményeknek.

A döntés ellen az indítványozó felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. A Kúria végzésében megállapította: az indítványozó kérelméhez nem csatolt ügyvédi meghatalmazást, valamint jogi szakvizsga megszerzését igazoló dokumentumot, a becsatolt jogtanácsosi igazolvány pedig érvénytelen. Minderre tekintettel a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Az indítványozó a Kúria végzésével szemben benyújtott Alkotmányjogi panaszában előadta: az „új ügyvédi törvény bevezetése kapcsán előállott abszurd helyzetben egyoldalúan a kérelmező képviselőjének nyakába varrta a jogszabályalkotási látszólagos ellentmondást”. Utalt továbbá arra, hogy az Ügyvédi tv. 208. § (6) bekezdése alapján a régi szabályok alapján járhat el, a Kúria viszont a döntésével korlátozza a párt jogérvényesítését!

***

Alkotmánybíróság szerint megállapította: az indítványnak határozott kérelmet kell tartalmaznia. A kérelem akkor határozott, ha egyértelműen megjelöli – többek között – azt az alaptörvényi, illetve törvényi rendelkezést, amely megalapozza az eljárás megindításának indokait, az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényegét arra nézve, hogy a sérelmezett bírói döntés miért ellentétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezésével.

A vizsgált alkotmányjogi panasz az alapvető követelmények egyikét sem teljesíti. Beadványának hiányosságai lehetetlenné tették a befogadását és érdemi elbírálását, ezért az alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján visszautasította. (Megnyitás: PDF-ként.)

Választási ügy, országos lista nyilvántartásba vétele.

A Kúria Kvk.IV.37.286/2018/2.számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a Kúria végzése ellen terjesztett elő alkotmányjogi panaszt. Előzménye: a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) határozatával a „Családok Pártja” jelölő szervezet által állított pártlistát 54 fő jelölttel nyilvántartásba vette és megállapította, hogy az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlistája alapján a központi költségvetésből támogatásra jogosult. Ezzel párhuzamos határozatával a „Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja” jelölő szervezet által állított pártlistát 39 fő jelölttel is nyilvántartásba vette és megállapította, hogy az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlistája alapján a központi költségvetésből támogatásra jogosult.

Az alkotmányjogi panaszt előterjesztő „Magyar Kétfarkú Kutya Párt” az NVB ezen két határozata ellen terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet a Kúrián, melyben a két jelölő szervezet pártlistájának a nyilvántartásba vételét kérte visszautasítani. Felülvizsgálati kérelmében rámutatott: a „Családok Pártja” és a „Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja” a nyilvántartásba vételt megalapozó ajánlásgyűjtésének szabályszerűsége számos esetben megkérdőjelezhető volt, a választáson való indulás, illetve a jelölt- és listaállítás jogát nem jóhiszeműen és rendeltetésszerűen gyakorolták, a jelölő szervezet képviseletére jogosulttal szemben pedig jelenleg is büntetőeljárás van folyamatban. Az érintettségét a „Magyar Kétfarkú Kutya Párt”azzal támasztotta alá, hogy maga is országos listát állított, így a más jelölő szervezet országos listájának nyilvántartásba vétele az érdekeit hátrányosan befolyásolja.

A Kúria a támadott végzésben az érintettséget nem látta megállapíthatónak, mivel álláspontja szerint "bár a politikai verseny részeként a megjelölt jogsérelem akár érintettséget is megalapozhat, de az absztrakció olyan szintjén maradt a hivatkozás, amely a befogadáshoz szükséges közvetlen érintettséget nem alapozza meg önmagában." A Kúria ítélkezési gyakorlata értelmében ezen érintettség akkor állapítható meg, ha a kérelmező (jelen esetben az alkotmányjogi panaszt előterjesztő) saját jogaira és kötelezettségeire az állított jogsérelem közvetlenül kihat. Ennek kapcsán a Kúria megállapította: az indítványozó által megjelölt érdeksérelem („érdekeit hátrányosan befolyásolja”) azonban nem tekinthető megkövetelt érintettségnek. Az indítványozó „érintettségére semmilyen adat nem utal, sem a kérelemhez csatolt mellékletekben, sem az általa benyújtott iratanyagokban” Felhívta a figyelmet a Kúria arra is, hogy különösen fontos az érintettség igazolása olyan beadvány esetén, amelyben más jelölő szervezetek számára megállapított törvényi jogosultság megvonását kéri a felülvizsgálati kérelem benyújtója. Mindezek alapján a Kúria érdemi vizsgálat nélkül elutasította az indítványozó felülvizsgálati kérelmét.

Az indítványozó „Magyar Kétfarkú Kutya Párt” alkotmányjogi panaszában előadta: a kúriai jogértelmezés szűkítő jellege különös jelentőséggel bír a választási eljárási jogorvoslatok sajátosságaira. A jogsértően biztosított jogosultság vagy a jogsértően nem megállapított kötelezettség ugyanis jogszerűtlen előnyt biztosít a versenytárs számára a választási eljárásban. Az a bírói döntés pedig, amely megtagadja a jogorvoslathoz való jog gyakorlását a jelölő szervezettől a versenytársa számára jogszerűtlenül megállapított jogosultság vagy jogszerűtlenül meg nem állapított kötelezettség miatt, az érintettséget olyan szűken értelmezte, amely sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében elismert jogorvoslathoz való jogot, ezért alaptörvény-ellenes.

***

Az Alkotmánybíróság szerint, az indítványozó alkotmányjogi panaszában állítottakkal ellentétben, a Kúria az adott ügyben rendelkezésére álló tények alapján (illetőleg azok hiánya miatt) döntött úgy, hogy a bírósági felülvizsgálatot előterjesztő érintettsége nem bizonyított. A Kúria helyesen mutatott rá, hogy a támadott végzés „bár a politikai verseny részeként a megjelölt jogsérelem akár érintettséget is megalapozhat, de az absztrakció olyan szintjén maradt a hivatkozás, amely a befogadáshoz szükséges közvetlen érintettséget nem alapozza meg önmagában”. Az érintettség választási ügyekben való vizsgálata során nincs helye hivatalból a bizonyításnak, annak igazolása az indítványozót terhelte, aki ezen kötelezettségének nem tett eleget és nem tudta igazolni a bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtásához szükséges jogorvoslati jogát. Az érintettséggel kapcsolatos bizonyítási kérdések eredménnyel viszont nem pótolhatók az alkotmányjogi panasz eljárás során.

Az Alkotmánybíróság megállapította: a panaszban megjelölt aggályok – melyek kizárólag az érintettség értelmezéséhez kapcsolódnak – a Kúria döntését érintően nem tartalmaznak kifejezetten olyan érvelést, amely alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést, vagy a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség kételyét vetné fel, és így az alkotmányjogi panasz befogadását és érdemi vizsgálatát indokolná. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszautasította. (Megnyitás PDF-ként.)

Választási ügy, kampánysértés.

A Szegedi Ítélőtábla PK.I.20.172/2018/2. számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó kifogást nyújtott be a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsághoz (HVB) az időközi polgármester-választással kapcsolatban. Sérelmezte a választási kampány körülményeit, kérve a kampánysértés kivizsgálását.

A HVB határozatával a kifogást - elkésettség okán - elutasította. Az indítványozó fellebbezése folytán másodfokon eljárt Csongrád Megyei Területi Választási Bizottság is elutasította. A határozat ellen az indítványozó bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet terjesztett e elő, az Ítélőtábla a felülvizsgálati kérelmet érintettség hiányában érdemi vizsgálat nélkül szintén elutasította.

Az indítványozó szerint a támadott döntések sértik a vélemény nyilvánításának szabadságát, az emberi méltóságot és a diszkrimináció tilalmát, az Alaptörvény C) cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt hatalommegosztás elvét. Sértik, mert korlátlan, másokat kizáró hatalomra törekvés történik az önkormányzatiság területén, Állítja: ha a kormány tisztviselői állami szerepükben, befolyásukat felhasználva kampányolnak az a választások tisztaságát is sérti, amelyet a választási bizottságoknak választási kifogásként el kellett volna ismerniük az általa beküldött bizonyítékok és kifogások alapján.

***

Az Alkotmánybíróságnak szerint az indítványnak határozott kérelmet kell tartalmaznia. Az alkotmányjogi panasz akkor tartalmaz határozott kérelmet, ha megjelöli az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényegét, illetve egyértelmű indokolást ad elő arra nézve, hogy a bírói döntés miért ellentétes az Alaptörvény rendelkezéseivel.

Az Alkotmánybíróság az indítvány befogadhatósági vizsgálatának eredményeként megállapította: a panasz egyáltalán nem ad elő olyan releváns alkotmányjogi érvelést, amelyből kitűnik, hogy pontosan milyen kapcsolatban áll a támadott ítélőtáblai döntés az alaptörvényi szabályokkal. Ehelyett az indítvány általánosságban kifogásolja a választási kampány tisztességtelenségét, valamint a választási bizottságok döntéseinek szakszerűtlenségét. Ebből következően az indítvány nem tartalmaz olyan indokolást, amelyből kitűnhet, hogy a kifogásolt bírói döntés miért sérti az alaptörvényi szabályokat, így nem felel meg az Abtv. 52. § (1b) bekezdés b) és e) pontjaiban foglalt követelményeknek. Nem felel meg az Abtv. 27. § a) pontjában és az Abtv. 52. § (1b) bekezdés b) és e) pontjaiban befogadhatósági feltételnek sem, ezért Alkotmánybíróság az ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján, figyelemmel az Abtv. 56. § (2) és (3) bekezdéseiben előírtakra is, a panaszt visszautasította. (Megnyitás PDF-ként.)

Egészen ritka pillanat!

A Kúria által alkotott Kvk.I.38.089/2017/3. számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó az "Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvényt?" kérdésben folyamatban levő népszavazási kezdeményezés szervezője. Kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz arra figyelemmel, hogy egy nagyáruház parkolójában a hivatkozott népszavazási kérdésben az indítványozó megbízásából aláírást gyűjtő aktivistákat a biztonsági őrök és az intézkedő rendőrök a népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtésének abbahagyására szólították fel, amely az indítványozó álláspontja szerint sértette a népszavazási eljárásról szóló törvény16. § (1) bekezdését.

A Nemzeti Választási Bizottság 137/2017. számú határozatával a kifogást elutasította. Az indítványozó felülvizsgálati kérelme alapján eljáró Kúria a Nemzeti Választási Bizottság határozatát helybenhagyta.

Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria döntése sértette az Alaptörvény XXIII. cikk (7) bekezdése szerinti népszavazáshoz való jogát, mivel a népszavazási kezdeményezést támogató aláírásgyűjtés helyszíni korlátozását jogszerűnek minősítette.

***

Az Alkotmánybíróság eljárása során az indítványozó meggondolta magát, az alkotmányjogi panaszt visszavonta.

Az Ügyrend 67. § (1) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság végzésben megszüntetheti az eljárást a nyilvánvalóan okafogyottá váló ügyek esetén, a 67. § (2) bekezdésének c) pontja alapján pedig okafogyottá válik az indítvány különösen, ha az indítványozó indítványát visszavonta.

Az Alkotmánybíróság az indítvány visszavonására figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint az eljárást megszüntette. (Megnyitás PDF-ként.)

Bartha Szabó József