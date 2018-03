Kövér: van mit veszíteni

Van mit veszíteni az április 8-ai választáson, az ellenzék nem tenne mást, ha hatalomra kerülne, mint 2002 után - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke pénteken Budapesten. Közölte: az ellenzék azt mondja, nem bontja le a kerítést, de azt nem mondja, hogy nem nyitja ki.

2018. március 23. 22:27

A Fidesz választmányi elnöke az Újpesten tartott lakossági fórumon kiemelte: alaposan mérlegelni kell, ki kormányozza Magyarországot.

Nézzék meg, kik állnak az egyik és a másik oldalon! - kérte.



Ilyen gyenge, nívótlan és semmirekellő ellenzéke Magyarországnak 1990 óta nem volt. Utoljára "a Károlyi-féle banda" volt, amelyik ekkora károkat okozott - fogalmazott.



Gyurcsány Ferenc DK-elnökről szólva azt mondta: személyes felelőssége van a 2010 előtti katasztrófáért.

Pártja egy "neobolsevista szekta", és semmi máshoz nem értenek, csak a fenyegetőzéshez - közölte.

"Tettestársaik" az ország tönkretételében a szocialisták - mutatott rá, hozzátéve: követhetetlen, amit magukkal tesznek.



Azt a Karácsony Gergelyt emelték a nyakukba miniszterelnök-jelöltként, aki egy mérhetetlen párt vezetője. Ezáltal viszont 10 százalékot kell elérniük, ami miatt izgulniuk kell - mondta a fideszes politikus.



Karácsony Gergely négy éve, az akkori összefogási lázban még azt nyilatkozta, hogy a szocialistákat még a fideszeseknél is jobban utálják. Vajon mennyire becsüli ez a párt a választókat, ha saját magát ennyire becsüli? - tette fel a kérdést a Kövér László.



A Jobbikról szólva közölte: sok mindent látott, de amit a jobbikosok Vona Gábor vezérletével az elmúlt néhány hétben, hónapban bemutattak, olyat még nem tapasztalt.



Hogyan kínálhatja egy párt a választóknak értékként azt, hogy nem mondtak igazat 2010-ben, amikor a politikába beléptek. Hol beleköpnek a holokauszt áldozatainak emlékművébe, hol Hanuka üdvözletet próbálnak küldeni - mondta.



Az LMP-ről azt mondta: még azt sem tudták eldönteni az elmúlt nyolc évben, fiúk, vagy lányok.

Annyit tudni, hogy azt gondolják a politikáról, lehet valami más, de egyebet nem. Az összefogásról is homályban marad a valóságos álláspontjuk, egyik nap Gyurcsány parancsára elmennek a DK-székházába, ott azt mondják, azért nincs együttműködés, mert a Jobbik nincs benne, majd azt, hogy egyáltalán nincs együttműködés, de azért képviselő-jelöltjeik visszalépnek - tette hozzá Kövér László.



A kormány tevékenységét értékelve egészen 2002-ig visszatekintett, és azt mondta: az első Orbán-kormány alatt volt az ország legjobb négy éve.



A szocialisták-szabaddemokraták ezt követően minden jelentős intézkedést a visszájára fordítottak, és elindították az országot a lejtőn. A devizahiteles csapda 1,3 millió embert sodort veszélybe - jegyezte meg.



A politikus kitért a cigánygyilkosságokra is, és azt mondta: államszervezési és morális szempontból is az összeomlás szélén állt az ország.



Innen jutott el Magyarország oda, hogy négy év erőfeszítéseinek köszönhetően elhárították a pénzügyi, gazdasági csődöt, visszafizették az IMF-hitelt, amivel pórázon akarták az országot tartani, és az első ciklus végére megteremtették a felemelkedés lehetőségét - mondta Kövér László.



Szólt arról is, hogy különadók formájában a multik, bankok, kereskedőláncok 670 milliárd forintot fizettek be tavaly a költségvetésbe. Az adóssághelyzetet vázolva kifejtette: a kamatteher 450 milliárd forinttal kisebb, mint 8 éve.



Csak ezen két tétel miatt 1120 milliárddal van jobb pozícióban a költségvetés, amit többek között családtámogatásra fordítottak. Ilyen célra a bruttó nemzeti össztermék több mint 5 százaléka jut ma. A jövedelmek 28 százalékkal érnek többet, a családosok jövedelmi pozíciói 40 százalékkal jobbak, mint 2010-ben, emellett 730 ezerrel többen dolgoznak, mint akkor - jelezte.



Az ellenzék egyetlen alkalommal sem támogatta a kormányt, így amit ilyen körülmények között elértek, történelmi eredmény - összegzett. Kövér László megjegyezte: egyes elemzők nagy bosszúságára, az unortodox gazdaságpolitika úgy tűnik, működik.



Van mit veszíteni - fogalmazott, hozzátéve: a 2002-es helyzetnél is jobb állapotban van most az ország, stabilan emelkedő pályára állt a gazdaság.



Az ellenzék azt csinálná, amit 2002 után, nem érdemes rájuk szavazni, túl nagy a tét - közölte.



A választás Európa sorsát is befolyásolja, ha most elrontják, nem lehet korrigálni. Lehet mondani, nincs migráns hazánkban, de azért nincs, mert a Fidesz-KDNP kormányoz - jegyezte meg,



A házelnök leszögezte: az ellenzék Soros György zsebében van.



Az a cél, hogy létrejöjjön egy olyan világ, amelyben "világkormányzás" zajlik - közölte, hozzátéve: az államként, nemzetként való felszámolásunk zajlik.



Kövér László kitért arra is: világossá kell tenni, nincs olyan kerület, amely eleve vesztes lenne, minden kerületért érdemes megküzdeni, de olyan sincs, ahol ne kellene küzdeni a győzelemért az elkövetkező napokban.



Hozzátette: minden szavazat számít, azok is, amelyek adott esetben egyéniben nem adnak mandátumot.



A hátralévő két hétben mindent bele kell adni! - jelentette ki.

