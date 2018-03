Magasabb fokozatba kapcsol a Fidesz

Az online felületeken is tájékoztatják az embereket a választás tétjéről.

2018. március 24. 10:17

– A napokban még magasabb fokozatba kapcsol a Fidesz kampánya. Mostantól az online térben is fokozzuk a kampányt – jelentette be videoüzenetében Hidvéghi Balázs.

A Fidesz kommunikációs igazgatója elmondta: a nagyobbik kormánypárt vezető politikusai elektronikus levelekben keresik meg a választókat, emellett az interneten rövid reklámfilmeket is közzétesznek, amelyeket online-aktivis­táik tovább terjesztenek. A Fidesz ezekben az e-mailekben és filmekben a választás tétjét mutatja be, ami változatlan.

– Soros György jelöltjei arra készülnek, hogy lebontsák a kerítést, végrehajtsák a betelepítéseket és bevándorlóországgá tegyék Magyarországot. Orbán Viktor jelöltjei ezzel szemben megvédik Magyarországot, mi megtartjuk a kerítést és küzdünk a betelepítések ellen. Mi meg akarjuk őrizni Magyarországot magyar országnak – nyilatkozta a kormánypárti politikus.

Több mint kétszáz fórumot rendeznek a kormánypártok Fotó: Kurucz Árpád

A most induló online kampányhadjárat mellett az elmúlt hetekben a Miniszterelnöki Kabinetiroda is elkészítette tájékoztató kiadványait, amelyekben az elmúlt nyolc év eredményeit foglalják össze. Közben tovább tart a fideszes politikusok országjárása is.

– Egyrészt túl vagyunk minden idők legnagyobb békementén, másrészt eddig mintegy 150 nagy sikerű, telt házas fórumot tartottunk az országban – tette hozzá Hidvéghi Balázs. Azt is megjegyezte, hogy míg ellenfeleik egymással vannak elfoglalva, addig a kormánypárti politikusok választók százezreivel találkoztak és találkoznak személyesen.

Orbán Viktor is részt vesz a választási kampányban, a miniszterelnök február 20-i egri látogatása óta járja az országot. A Fidesz elnöke többek között járt Szerencsen, Gödöllőn, Várpalotán, Miskolcon, Kisbéren, Bicskén, Dunaújvárosban, Bakonysárkányon, Dadon, Tiszaújvárosban, Nyíregyházán, Nyírbogáton, Nyírbátorban, Józsefvárosban, Jászberényben, Jászfényszarun és a déli határzárnál.

A Fidesz–KDNP országjárása már­cius 8-án kezdődött és a hónap végéig tart. A tervek szerint több mint kétszáz fórumot tartanak, amelyeken a helyi országgyűlési képviselőjelölteken kívül mintegy negyven vezető politikus, közéleti személyiség is részt vesz. Ma és vasárnap Pápán, Kiskőrösön, Rétságon, Szentendrén, Tiszalúcon, Ajkán és Keszthelyen tartanak kampányrendezvényeket.

magyaridok.hu