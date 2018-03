A lengyel és a magyar nép barátságát ünnepeljük

Legendás és talán az egész világon példa nélkül álló a lengyel és a magyar nép barátsága, amelynek néhány éve már hivatalos ünnepnapja is van. A közös történelmi-kulturális emlékeken túl egy rövid versike és annak több tucat változata is jól illusztrálja ezt a szoros kapcsolatot: „Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki”.

2018. március 24. 11:19