A XXI. század Napóleonjának gondolja magát

Számos nyugati film és sorozat is liberális értékeket sulykol

Kultúrharcok zajlanak a liberális Nyugat-Európa és a kontinens keleti felén elhelyezkedő, a nemzetállamisághoz ragaszkodó országok között – jelentette ki Frank Füredi a Magyar Időknek adott interjújában. A Kenti Egyetem egykori szociológiaprofesszora kifejtette: a Nyugat által szorgalmazott lemondás a történelem és a hagyományok jelentette igazodási pontokról erkölcsi bizonytalansághoz és a kritikai gondolkodás leépüléséhez vezet.

2018. március 24. 12:59

– A célkeresztben: Magyarország című könyvében Európa nyugati és keleti fele közt folyó kultúrharcokról ír. Milyen muníciói vannak a Brüsszel képviselte liberális Nyugatnak?

– Nem csak Nyugat-Európáról van szó, a liberális eszmék szolgálatába állított úgynevezett soft power befolyása nagyon erős Amerikában is. A civil és a nem kormányzati szervezetek (NGO) mellett jelentős szemléletformáló ereje van Hollywoodnak és az ott előállított kulturális termékeknek, filmeknek, sorozatoknak. A nyugati televíziók műsoraiba beépültek a gender és a PC által fémjelzett liberális programelemek.

– Említene néhány példát?

– A nemi szerepeket a fejük tetejére állítva mutatják be: a férfiakat általában gyávának, megbízhatatlannak ábrázolják, ugyanakkor a gyerekek minden esetben kis szentekként jelennek meg, a női karaktereket pedig sztereotipikusan rendkívül erősként ábrázolják. Szinte minden esetben nők vagy kisebbségi figurák képesek csak helyrehozni a fehér férfiak által elkövetett hibákat a vásznon. Nem néhány esetről, hanem erős tendenciáról van szó, amely jelentős tabusító erővel is bír. Olyan ellentmondást nem tűrően sulykolják az említett világképet, hogy ezzel rendkívül erős nyomás alá helyezik a hagyományos értékek szerint gondolkodókat. Különösen a fiataloknak lehet nehéz ezzel megbirkózniuk.

– Mintha egyre kevésbé rejtetten hirdetnék a liberális agendát.

– Az egész fősodrú kultúrában tapasztalható ez a tendencia, például a legutóbbi Oscar-díj átadó is mélyen át volt politizálva. Több kiszólásnak lehettünk tanúi, a ceremónia házigazdái például történelmi igazságtételként vizionálták, hogy a férfiak háttérbe szorulnak, és a nők fogják uralni Holly­woodot. Amerikában az ismerőseim azt panaszolták, hogy nem mondhatnak ki olyasmiket, mint én – nem mutathatják konzervatív értékek melletti elköteleződésüket – mert megbélyegzik őket, ferde szemmel néznek rájuk.

– Van a kulturális liberalizmusnak olyan eleme, amit elfogad?

– Jónak tartom például azt, hogy a nőknek több joguk van, erősebbek a pozícióik a társadalomban. Jó, hogy önállóan tudnak élni. De nem jó a nőket a férfiakkal szembeállító ideológia, a militarista feminizmus, a kisebbségnek a többséggel szembeni előtérbe helyezése. Ez nagyon messze van a szabadságjogokra építő klasszikus liberalizmustól, amelynek alapvető tézise volt, hogy senki sem szólhat bele az emberek magánéletébe.

– Hosszú távon is alapozható egy kulturális misszió a gender és a PC szürreálisba hajló radikális értelmezésére?

– Szerintem rövid távon nem vehető fel sikeresen a harc e tendenciák ellen. De észrevettem, hogy elég sok ember szeretne újat csinálni, bár még nem elég bátrak. Ha megfelelő magabiztossággal és kellő humorérzékkel kiáll valaki, és a közösségi médiában, a videómegosztó portálokon és egyéb felületeken is képviselni tudja a nézeteit, és kialakul egy érdemi vita, akkor változhat a helyzet. Európa keleti felében a tömeges migráció és a földrészünk iszlamizálódásának a réme is új életet lehelhet a hagyományokba és a tradicionális értékekbe.

– Amint könyvében is kifejti, a liberális Európa vizionáriusa, Jürgen Habermas és a körülötte csoportosuló európai vezetés új időszámítást kívánt kezdeni a második világháború után, maguk mögött hagyva a nemzetek történelmét mint kulturális hivatkozási pontokat. Lehetséges ez egyáltalán?

– Nem, és ezt Nyugaton is érzik. Az Európai Unió legnagyobb problémája, hogy folyamatosan arról prédikál, a történelem rossz, mindent tiszta lappal kellene kezdeni, ám semmi legitimációja nincs ennek a megközelítésnek: Európa népessége a kedvező közgazdasági helyzete miatt akar EU-tag lenni. Az unió alapjában véve egy piac, ami önmagában jó, viszont a szuverenitás átadásából, illetve a saját tradíciók és a történelem elfeledéséből nem lehet egy új világot építeni, legfeljebb egy, a világpolgár szerepé­ben tetszelgő, szűk értelmiségi réteg számára.

– A kozmopolita kifejezés sokaknak szépen cseng.

– Bár a liberálisok előszeretettel emlegetik Kantot, aki elsőként foglalkozott kimerítően a kozmopolitizmussal, a német filozófusnál ez a fogalom egész mást jelent. Nála ennek az eszmerendszernek a része a hospitalitás elve, vagyis az, hogy az országok egymás szuverenitását tisztelve ápolnak baráti viszonyt. Kant úgy vélte, katasztrófát idézne elő egy világkormány létrejötte. Teljesen új dolog tehát, hogy egyes érdekcsoportok a határok teljes eltörlését követelik.

„A hazai ellenzék viselkedésében mély elvtelenség érhető tetten"

– Körül tudja írni, hogy melyek azok a legfontosabb hagyományok és értékek, amelyek az európai kulturális örökséget képezik?

– A zsidó–keresztény hagyományok rendkívül fontos szerepet játszottak földrészünk szellemi arculatának, kultúrájának kialakításában. Emellett a görög–római filozófia, a reneszánsz és a felvilágosodás örökségéből is sokat tudunk meríteni, ezek a régitől a modern világig ívelő hidakat képeznek. Most írok egy könyvet, amelyben sokszor utalok Arisztotelészre és a többi görög filozófusra, például az erények értelmezésével kapcsolatban. Ezek éppoly érvényesek a századunkban mint annak idején, ezért is fontos, hogy Kelet-Európa példát mutasson, és elmagyarázza a Nyugatnak, hogy mi is épp annyira európaiak vagyunk. Jelenleg régiónk jobban képes reprezentálni ezeket a tradíciókat, ezért e kulturális örökség életben tartásában is kiemelten fontos a szerepünk.

– Korunk tömegtársadalmaiban is megoldható az említett értékek intézményesített továbbadása, az oktatási rendszerbe integrálása?

– Az oktatási rendszer mellett kiemelten fontos a család szerepe, a szülőktől kapott attitűdök. Ha a 6–11 éves gyerekekkel már kicsit komolyabban foglalkoznak, és hangsúlyt helyeznek rá, hogy jobban megtanuljanak, megszeressenek olvasni, sokkal önállóbban fognak gondolkodni. Hazánk kis ország létére mindig is arról volt híres, hogy honfitársaink kreativitásukkal, tudásukkal kimagaslottak a világban. Az ’56-os forradalom után, kilencéves koromban, Kanadában társaimmal egy-két osztállyal voltunk a helyiek előtt. Mindenről többet tudtunk, annak ellenére, hogy még nem beszéltünk angolul. Ha a hagyományokat és a kulturális gyökereinket szem előtt tartjuk, sokkal kritikusabban tudunk gondolkodni, és nem vesszük át a hülyeségeket.

– Ha a kritikai gondolkodás fontossága szóba került, gondolja, hogy racionális érvekkel igazolható a migráció legmarkánsabb támogatójaként ismert Soros Györgynek a nyílt társadalmakról szóló elmélete?

– Soros igazából nem eredeti gondolkodó. Elég sokat olvastam róla, és úgy látom, hogy valójában politikai célok és a haszonszerzés motiválja, sőt napjainkban a XXI. század Napóleonjának kezdi gondolni magát, akinek fontos, hogy minden országban letegye a névjegyét. Karl Popper volt a nyílt társadalom elméletének a megfogalmazója, ám az ő értelmezésében semmi kivetnivaló nem volt. A Soros-féle nyílt társadalomnak ehhez nem sok köze van, az egyes országokat cselekvési szabadságukban gátló rendszerről van szó nála, amely a nemzetállamokra természetüktől teljesen idegen dolgokat kényszerítene rá kívülről.

– A liberális retorika előszeretettel címkéz minden nacionalista megnyilvánulást nácinak. Hogyan lehet, hogy ezt sokan fenntartás nélkül fogadják, elsősorban Nyugaton?

– A hagyományok zárójelbe tétele miatt a nyugatiak morális kérdésekben elveszítették a talajt, nehezen tudják megtanítani a gyermekeiket az iskolában a jó és a rossz közti különbségtételre. Az etika oktatásának egyik pótlékaként először a „zöld” dolgokkal próbálkoztak, erős etikai színezetet adtak a környezetvédelemnek, ám ez a megközelítés nem működött, ezért a holokauszt vette át egy világi vallás szerepét.

– Ezt hogyan kell elképzelni?

– A soá kultusza a 70-es, 80-as évektől beépült a nyugat-európai közbeszédbe, minden politikus erről beszélt, minden nyugati városban nyitottak egy holokausztmúzeumot, Auschwitzből élményparkot csináltak, emellett büntethetővé tették a holokauszt tagadását, végeredményben erre a történelmi tragédiára alapozták az etikát. Kelet-Európában, például hazánkban az emberek tudják, mi jó, mi rossz, itt még megvan az a hagyományos nyelvezet, amelyben a moralitás értelmezhető, képesek vagyunk felmérni a morális dilemmák jelentőségét. Ezzel szemben Nyugaton félnek a valódi vallásokról beszélni, bizonytalan erkölcsi nyelvezetet használnak.

– Nem tűnik fel ennek a helyzetnek az abszurditása a benne élő embereknek?

– Részben azért nem, mert a pszichológia is fontos szerepet játszik ebben a manipulációban. Például az Egyesült Királyságban sok papnak pszichológiai konzultációkra kell járnia, helyenként a prédikálási jogosultságot is pszichológiai képzésekhez, érzékenyítőtréningekhez kötik.

– Az említett manipulációs módszerekkel, a hagyományok és a kritikai gondolkodás háttérbe szorításával veszélybe kerülhet a demokrácia Nyugat-Európában?

– Igen, erről is részletesen írok a könyvemben. Európa liberális víziója alapján épp hogy csökkentenék az emberek beleszólását a politikába, és sok publikáció is folyamatosan megjelenik arról, hogy veszélyes a demokrácia, hogy vigyázni kell, kiket engednek szavazni. Ennek a gondolkodásmódnak része a bírói hatalomnak a két másik hatalmi ággal szembeni előtérbe helyezése Európa-szerte. Ez elfogadhatatlan, ugyanis fontos, hogy az emberek dönthessenek az őket érintő kérdésekben. Magyarországon a kormány sikeresen korlátozta például az alkotmánybíróság korábban aránytalanul nagy befolyását.

– Hogyan értékeli a magyarországi ellenzék teljesítményét?

– Az egész hazai ellenzék viselkedésében mély elvtelenség érhető tetten, a legutóbbi példa a hódmezővásárhelyi polgármester-választás volt. Politikai elvek mentén alapvetően összeegyeztethetetlen erők fogtak össze: a baloldal és a Jobbik. Pusztán azért álltak be a semleges jelölt mögé, hogy megverjék a kormánypártok jelöltjét. Emellett a hazai baloldal tragédiája, hogy nem tud megszervezni egy olyan pártot, amelyik önálló, eredeti ötletekkel képes kiállni és párbeszédet folytatni a vidéki emberekkel. Még Budapesten is úgy beszélnek, mintha külön kasztot alkotnának, és nem is törekszenek érdemi kommunikációra más világlátású közösségekkel. Ennek a negatív beállítódásnak mélyen gyökerező voltát mutatja például, hogy a legutóbbi futball Európa-bajnokság idején hallottam baloldali érzelmű nézőket arról beszélni, milyen jó lesz, ha veszít a magyar válogatott, mert az rossz lesz a Fidesznek. Szomorúnak tartom, hogy baloldali közszereplők, köztük Farkasházy Tivadar is így vélekedett.

