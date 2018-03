Lesz-e, aki kiáll az ország jövőjéért?

Az április 8-i választás azért sorsdöntő, mert nem mindegy, hogy az elkövetkező kemény uniós vitákban ki képviseli Magyarországot - mondta Gál Kinga fideszes EP-képviselő Szentendrén, szombaton.

2018. március 25. 00:00

A nagy viták most következnek az Európai Unióban, s a tét az, hogy ki nyer a bevándorló és a nem-bevándorló országok közötti küzdelemben - fogalmazott az EP-képviselő Hadházy Sándor, a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselőjelöltjének fórumán.



Gál Kinga szerint ki kell állni azok mellett, akik fel merik vállalni a küzdelmet annak érdekében, hogy az ország maga dönthessen arról, hogy kit enged be, kivel szeretne együtt élni, és milyen országot akar gyermekeinek. Emlékeztetett arra, hogy az Európai Parlament és az Európai Tanács asztalán lévő két tervezetben sem időbeli, sem számbeli korlát nem szerepel, de nem tisztázza azt sem, hogy befogadni csak valódi menekülteket lehet. A felvázolt stratégiák semmi jóra nem vezethetnek - emelte ki.



Az EP-képviselő megjegyezte: mára Európa "csendes többsége" is elismeri, hogy a kerítés hasznos és megoldást jelentő lépés volt. Beszélt arról is, hogy a Magyarországot érő támadások kapcsán előbb-utóbb mindig kiderül: a probléma az, hogy Magyarország fel meri vállalni a küzdelmet, és nem akar bevándorlóországgá válni.





Hadházy Sándor egyebek mellett arra emlékeztetett, hogy 2015 körül jelentős változás történt Európában. Voltak, akik felismerték, hogy nagy a veszély, s az első lépést Magyarország kormánya tette meg, amikor lezárta a déli határokat.



Kiemelte: a választás tétje, hogy a migrációs folyamatot sikerül megállítani vagy sem. Ha nem sikerül, Magyarország el fog veszni, ugyanúgy mint Franciaország, London vagy más európai nagyvárosok.

MTI