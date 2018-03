A baloldali civilek uralják Brüsszelt

Egyre erősebb a Soros Györgyhöz köthető civil szervezetek befolyása Brüsszelben, emellett ezen alakulatok hangja is könnyebben eljut az uniós testületekhez, mint az alulról jövő kezdeményezéseké – derül ki a Magyar Időknek nyilatkozó kormánypárti politikusok által elmondottakból.

2018. március 27. 12:22

– Brüsszel nem igazán kedveli az alulról érkező kezdeményezéseket, hajlamosak populistának címkézni azokat. Az uniós testületeknél jelentős mértékben támaszkodnak a civil és nem kormányzati szervezetekkel (NGO) történő egyeztetésekre – nyilatkozta Schöpflin György, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Hozzátette: nem tudjuk, hogy mi hangzott el a Soros Györgyhöz köthető Open Society European Policy Institute (OSEPI) lobbistáinak az Európai Bizottság (EB) döntéshozóival folytatott konzultációin, ám aggályos lehet, ha a bizottság elsősorban baloldali NGO-kat hallgat meg.

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a konzervatív szervezetek előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy felkeressék a brüsszeli testületeket, ám ezt csak ritkán teszik meg. – Az is problémát jelenthet, ha a civil szervezetekkel történő kapcsolattartás javára némileg háttérbe szorul a brüsszeli hivataloknak a képviselőkkel folytatott párbeszéde – mutatott rá Schöpflin György.

A spekuláns is rendszeres vendég Junckeréknél Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet

– Az OSEPI és a hasonló NGO-k az EB-ben és az Európai Parlamentben (EP) is nagyon aktívak, befolyással rendelkeznek, és ez sokszor minket is érint – közölte Gál Kinga. A Fidesz EP-képviselője elmondta: a Magyarországgal kapcsolatos határozatok előkészítésekor a brüsszeli honatyákat propagandaanyagokkal bombázzák az említett szervezetek.

– Ezeknek az alakulatoknak az álláspontja nyíltan elfogult, sokszor nem fedi a valóságot. Évek óta tapasztalható lobbitevékenységük az utóbbi időben felerősödött – jelentette ki Gál Kinga. Mint beszámoltunk róla, a bizottsági eseménynaptárból kiderült: Frans Timmermans, az EB alelnöke háromhavonta egyeztet az OSEPI lobbistáival.

A Borsonline cikkében arról is beszámoltak, hogy Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa egy év alatt összesen 52-szer egyeztetett az Európai Bizottság embereivel. A megbeszéléseken olyan témákról – egyebek közt a magyar civiltörvényről, a CEU-t is érintő jogszabályról és a migrációról – volt szó, amelyekkel kapcsolatban Brüsszel rendszeresen bírálja hazánkat.

A Soros-szervezetek Brüsszelben és hazánkban is mindent megtesznek annak érdekében, hogy megteremtsék Magyarország bevándorlóországgá válásának feltételeit – egyebek mellett erről beszélt tegnap a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője Röszkén. Gulyás Gergely Németh Szilárddal együtt látogatott el a tranzitzónába. Utóbbi felidézte a 2015-ös zavargást, amelynek kulcsszereplője a Soros-hálózat által mentegetett, terrorizmusért elítélt Ahmed H. volt.

A kormányszóvivő pedig arról beszélt Budapesten, hogy a röszkei támadás szervezése is a Soros-hálózathoz kapcsolódik. Kovács Zoltán kiemelte, egyre több leleplező hír lát napvilágot a milliárdoshoz köthető szervezetekről, amelyek nem rettennek vissza a külföldi kormányok befolyásolásától, az illegális adatgyűjtéstől, a dezinformálástól sem. – Mindezek miatt van szükség a Stop Soros törvénycsomagra, amit az Orbán-kormány, ha újra bizalmat kap a választóktól, mihamarabb keresztül fog vinni az új Országgyűlésen – tette hozzá.

magyaridok.hu