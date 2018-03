Orbán: ha az ország elhibázza a döntést, megáll a fejlődés

Ha Magyarország elhibázza a döntést az április 8-ai választáson, és a nyugat-európai irányba kanyarodik a bevándorláspolitika, akkor a magyar gazdaság fejlődése megáll - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szirmabesenyőn, a PVC műanyag termékek előállításával és forgalmazásával foglalkozó Ongropack Kft. telephelyberuházási projektjének avatóünnepségén.

2018. március 27. 13:08

A kormányfő szavai szerint ha azok kerülnek kormányra, akik Magyarországot bevándorlóországgá alakítanák, akkor az összes meglévő gazdasági erőforrás a bevándorlóország felépítésére megy majd.



"Akkor nem lesznek milliárdok, sőt százmilliók sem, sőt tízmilliók sem, amit magyar vállalkozások rendelkezésére tudnánk bocsátani, hogy abból magyarok ezreinek és tízezreinek munkahelyeket tudjanak teremteni" - hangsúlyozta Orbán Viktor.



A miniszterelnök értékelése szerint Magyarország újraiparosítása jó ütemben halad, olyan tempóban, amelyet nyolc éve kevesen hittek volna, ráadásul ma már nem csak a külföldi multinacionális cégek beruházásairól szólnak a hírek, egyre több ugyanis a nemzetközi versenyben is helyt álló magyar vállalat.



A magyar vállalkozások soha nem voltak olyan erősek, mint most - jelentette ki, majd a következő néhány év iparfejlesztési programját vázolva úgy fogalmazott: a cél a magyar cégek mielőbbi "súlycsoportváltása", vagyis hogy amelyek eddig "pehelysúlyúak voltak, lépjenek fel a középsúlyba", "a középsúlyúak pedig jussanak fel a nehézsúlyúak közé". Orbán Viktor szerint erre minden esély meg is van, mert a rendszerváltás utáni időszak legjelentősebb gazdaságfejlesztési programját indították el.



"A mi szívünkhöz azok a beruházások állnak a legközelebb, amelyeket magyar emberek valósítanak meg" - mondta, hozzáfűzve, hogy a mostani szirmabesenyői beruházás a magyar vállalkozások önbecsülését is fejleszti.



Az Ongropack Kft. projektjét méltatva Orbán Viktor úgy fogalmazott, mindig is így képzelte el Magyarország jövőjét, hogy ilyen üzemekből áll majd: magyarok tervezték, építették, működtetik, magyarok dolgoznak benne, és magyar családi tulajdonban van. Ebből kellene még néhány ezer - tette hozzá.



A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy Észak-Borsod az ország leggyorsabban felzárkózó térsége, és meggyőződése, hogy Északkelet-Magyarország pedig az egyik leggyorsabban fejlődő térség lesz a következő években. "Ha így folytatják, akkor pár éven belül olyan iparközpontokkal fognak versenyezni, mint Győr vagy Kecskemét" - mondta, kormányzati támogatást ígérve ehhez. Hangsúlyozta, gazdasági-stratégiai cél, és egész Magyarországnak érdeke, hogy ez a térség az egyik legfontosabb gazdasági központtá erősödjön vissza.



A kormányfő szavait azzal zárta, nem szeretné, ha a borsodi régió és az egész ország visszacsúszna oda, ahonnan a rendszerváltáskor elindult.

Lágyfólia-tekercsek a műanyag termékek előállításával és forgalmazásával foglalkozó Ongropack Kft. szirmabesenyői gyárában az avatása napján, 2018. március 27-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Műanyagfeldolgozó telephelyet adtak át Szirmabesenyőn

Átadták a műanyag termékek előállításával és forgalmazásával foglalkozó magyar tulajdonú Ongropack Kft. új telephelyét a Miskolchoz közeli Szirmabesenyő határában kedden, az avatáson ott volt Orbán Viktor miniszterelnök is.

Kovács F. László, a magyar családi vállalkozásként működő Ongropack cégvezetője egyebek mellett azt mondta: korábban a társaság tizenhat évig a kazincbarcikai BorsodChem Zrt. leányvállalata volt, 2009-ben vásárolták ki.



Akkor 12 ezer tonna pvc-ből készült háztartási fóliát, élelmiszeripari és gyógyszeripari csomagolóanyagot, valamint építőipari terméket gyártottak, árbevételük 5-6 milliárd forintot tett ki. 2017-ben már 24 ezer tonna készterméket gyártottak, ennek több mint 90 százalékát exportálták, főleg uniós országokba. Az árbevétel 13,5 milliárd forintra nőtt, és a foglalkoztatottak száma a korábbi 114-ről 240-re emelkedett.



Szólt arról is, hogy az elmúlt kilenc évben évente 9 százalékkal nőtt a társaság bevétele, a növekedést külső és belső körülményeknek egyaránt köszönhető, a termékek minőségének javítására fókuszáltak.



Megemlítette: a növekedési hitelprogramnak köszönhetően fix, alacsony kamatozású, hosszú futamidejű kölcsönből tudtak fejleszteni, új telephelyet építeni. A kormány 1 milliárd 53 millió forint vissza nem térítendő összeggel támogatta a 9,1 milliárd forintos beruházását.



Kovács F. László szólt arról is, hogy hamarosan a gyártósorok áttelepítése is megkezdődik az új csarnokokba, ezt úgy végzik, hogy a vevők ne érezzenek meg az átállásból jószerivel semmit, a gyártás folyamatos lesz.



