Semjén: az állam célja a nemzet fenntartása

Az állam célja, hogy javuljon a magyar emberek életminősége és fennmaradjon a magyar nemzet - jelentette ki a miniszterelnök-helyettes egy nemzetpolitikai fórumon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ajakon kedden.

2018. március 27. 22:53

Semjén Zsolt arról beszélt, az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarság nélkülözhetetlen elemei a nemzetnek, bármelyik eltűnése vagy felszámolása esetén az egyetemes magyarság kerülne veszélybe.



A magyarság csak akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze él, segítésük pedig a magyar állam feladata és felelőssége - hangsúlyozta a kormányfő-helyettes.



A KDNP elnöki tisztségét is betöltő kormánypárti politikus a helyi művelődési házban megjelent határon túli, térségi polgármesterek és más érdeklődők előtt beszédében kifejtette, minden nemzetnek joga van a létezéshez, ezt az elvet a magyarok tiszteletben tartják, de másoktól is elvárják. A megfelelő nemzetpolitikához öt dolog szükséges - folytatta -, gazdaságilag erős Magyarország, a külhoni magyarság identitásának megőrzése, a diaszpóra és a szórvány megmaradása, a magyar etnikai alapú pártok és szervezetek támogatása, valamint az állampolgárság megadása.



Semjén Zsolt rögzítette, gazdaságilag erős anyaország hiányában anyagilag és erkölcsileg nem lenne lehetőség a külhoni magyarság támogatására és a nemzeti érdekek képviseletére.



A fórumon fontos feladatnak nevezte a miniszterelnök-helyettes a külhoni magyar oktatási intézmények a magyar állam általi fenntartását. Az identitás-megőrzésben az oktatás az egyik legfontosabb eszköz, ezért hazai költségvetési forrásból tartják fenn például az erdélyi Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet vagy II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát - sorolta Semjén Zsolt. Szavai szerint ugyanilyen fontosak az óvodák, líceumok és gimnáziumok támogatása, illetve a kulturális hagyományőrzésre fordított források is. Az erre fordítható támogatási összeget 2010 óta csaknem megtízszerezte a magyar kormány - emlékeztetett a kormányfő-helyettes.



Beszédében utalt arra, olyan gazdaságélénkítő programok kezdődtek Kárpátalján, a Felvidéken és a Vajdaságban, amelyek az ott élő magyarok mellett a többségi állam polgárainak is hasznot hoznak. Ez a "gazdasági expanzió" a magyar államnak is jó, a gazdasági támogatások folyósítása tehát kamatostul megtérül - hangsúlyozta Semjén Zsolt.



Előadásában a kormánypárti politikus felhívta hallgatósága figyelmet a határokon túl működő magyar pártok és szervezetek munkájára, mivel - szavai szerint - általuk javul a magyar érdekek érvényesítésének esélye a többségi állam kormányzati apparátusában.



Az állampolgárság kiterjesztéséről szólva Semjén Zsolt hangsúlyozta, a nemzet közjogi egyesítésének felel meg, a külhoni magyarokat is éppen olyan állampolgárság illeti meg, mint az anyaországban élőket.



Több mint egymillió Kárpát-medencei és diaszpórában élő magyar kapott állampolgárságot a kedvezményes honosítás segítségével - jelezte a miniszterelnök-helyettes.



Az eseményen Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a közösségépítés szükségességét hangsúlyozva elmondta, az elmúlt években az erdélyi magyarság elindult az építkezés útján, amelyen - magyarországi segítséggel - végig kell menni.



"Meg kell tartani az irányt és nem kell új utat választani, az erdélyi emberek nagy többsége ezt így gondolja" - jelentette ki az RMDSZ elnöke.



Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke a fórumon arról beszélt, a Fidesz-KDNP-n kívül

nincs olyan alternatív politikai erő Magyarországon, amely ilyen sikeresen védené meg az ország egységét.



Ukrajna meggyengülése jól mutatja, hová vezet az, ha egy ország hagyja a belügyeibe történő beleszólást a külföldi hatalmaknak - vélekedett a KMKSZ elnöke. Megjegyezte, az ilyen ország nem tud szabadon cselekedni lakossága érdekében, szétesik, és elindul egy olyan szakadék felé, amelyből nehéz lesz kijönnie.



A határon túli magyarok nagy köszönettel tartoznak az anyaországnak az óvodákért, az iskolákért és a gazdasági segítségéért, de nem elégedhetnek meg azzal, hogy "fogják a kezünket és segítenek, ha baj van" - mondta Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke. Hangsúlyozta, a munkát otthon kell elvégezni, küzdeniük kell az anyaország bizalmáért, de "meg is kell mutatnunk, hogy nem vagyunk kisebbek."



Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője beszédében emlékeztetett, Ajak által beadott és megnyert pályázatok összege az elmúlt négy évben elérte a kétmilliárd forintot.



Az április 8-án megtartandó választásokra utalva Seszták Miklós elmondta, ha ezen a napon jól döntenek a választók, akkor a fejlesztések "menni fognak", köszönhetően a gazdasági növekedésnek.



Ez a választás nemcsak a fejlesztésekről, hanem a biztonságról és az ország megvédéséről is szól - jelentette ki Seszták Miklós.

a nemzetpolitikai fórumra Ajakon 2018. március 27-én.



A fórumot megelőzően a résztvevők elhelyezték az Esélyt otthon című program beruházásának alapkövét. A fejlesztés során lakásokat alakítanak ki egy használaton kívüli épületben, a mintegy 100 millió forint értékű program az épületrekonstrukció mellett képzésekkel segítik a helyben boldogulni akaró fiatalok elhelyezkedését.

