Kövér: az elmúlt négy év volt a legsikeresebb

Április 8-áig, a választás napjáig nincs más teendő, mint arra koncentrálni, hogy a választás jól sikerüljön - mondta az Országgyűlés elnöke Miskolcon újságíróknak szerdán, mielőtt megtartotta lakossági fórumát, amelyre több százan érkeztek.

2018. március 28. 23:45

Kövér László szerint a siker nemcsak a Fidesz-KDNP pártszövetségnek, hanem az országnak is fontos.



A választás az ország szempontjából akkor lesz sikeres, ha folytathatják azt a munkát, amelyet nyolc évvel ezelőtt elkezdtek - jelentette ki a házelnök.



Kövér László úgy látja, az elmúlt négy év volt a legsikeresebb a rendszerváltás óta. Soha nem dolgoztak annyian, mint most, a jövedelmek jelentősen emelkedtek, a családok támogatására egyetlen kormány sem fordított annyi figyelmet és pénzt, mint a jelenlegi - sorolta az eredményeket a fideszes politikus.



A házelnök úgy fogalmazott: az agráriumnak is nagyon "szép négy esztendeje volt", az ágazatnak sokáig a megtartó képessége volt a gond, most azonban 50 ezerrel többen dolgoznak itt, mint hét-nyolc évvel ezelőtt.



"Minden szépen és jól alakul" - tette hozzá.

A politikus hangsúlyozta: van egy jelentős probléma, a világ ami "körülöttünk van, a migránsválság", azok a tervek amelyeket Soros György hálózatában fogalmaznak meg. Ezek arról szólnak, miképp lehetne lecserélni Európa népességét, megtörve a nemzetállamokat, amelyek közül az egyik Magyarország, amelyik ellenáll ennek.



Ehhez kapcsolódva azt mondta, az a fontos, hogy április 8-án megvédjük Magyarországot, az elért eredményeket.



Mint mondta: a politika nem mindenható, az a segítség, amelyet a választók eddig megadtak a Fidesz-KDNP pártszövetségnek az elmúlt nyolc évben, az nagyon sokat jelentett, de a politika csak akkor tud igazán hatékony lenni, ha ez az értékrend a közösségek megerősítésében is jelen lesz.

MTI