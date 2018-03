Sokkal többen bíznak és hisznek a jövőben

Szolnoki kampánykörútján adott interjút Orbán Viktor a Szolnok Televíziónak, ahol többek között értékelte az elmúlt 4 év parlamenti, kormányzati ciklusát, majd szólt az elért eredményekről. A miniszterelnök külön kiemelte a migráció megfékezésére tett sikeres erőfeszítéseket is, és ennek kapcsán az április 8-i választás tétjéről is beszélt. Mindemellett természetesen a várost érintő fejlesztések is szóba kerültek.

2018. március 29. 09:45