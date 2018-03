Sorosnak 150 irányított embere van az ukrán kormányban

Soros György egyik legfontosabb ukrajnai embere, Jevhen Bisztrickij egy beépített újságírónak árulta el, hogyan ülteti be saját embereit Soros az ukrán minisztériumokba. Beszél arról is, hogy 150 Soros által pénzelt szakértő dolgozott ukrán minisztériumokban, valamennyiükkel személyesen is találkozott a milliárdos. Soros György receptje a kormánybuktatástól a hatalomátvételig.

2018. március 29. 21:12