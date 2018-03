Szinte az egész világra kiterjed Soros hálózata

A magyar származású milliárdos politikai befolyásra törekszik szervezetei által számos országban. A legfrissebb bizonyítékok szerint a közelgő magyar választásokba is megpróbálnak beavatkozni a Soros Györgyhöz köthető civilszervezetek.

2018. március 30. 18:42

Nemzetközi szervezet segítségével akar jelentős politikai befolyást szerezni Magyarországon Soros György, legalábbis ez derült ki a The Jerusalem Post birtokába jutott felvételekből. A riport szerint Soros György német cégeken keresztül akar nyomást gyakorolni a magyar kormányra. A beszámolók szerint a milliárdos spekuláns migrációs lépéseinek egyetlen célja az, hogy pénzügyi érdekei érvényesülhessenek. Orbán Viktor hangsúlyozta: „a Soros-hálózat az ENSZ és Brüsszel segítségével bevándorlókontinenssé akarja tenni Európát”. A miniszterelnök úgy fogalmazott: „Soros György célját akarják megvalósítani az ellenzéki pártok is, csak ezt nem merik felvállalni”.

Soros György azért próbálja meg előtérbe tolni a szervezeteit, mert látja, hogy az ellenzéki pártokat kevesen támogatják, mondta az M1 Unió 28 magazinműsorának Deák Dániel, a Figyelő főmunkatársa. Vannak olyan szervezetek, amelyek politikai pártként viselkednek, és vannak olyan szervezetek, amelyek az interneten keresztül igyekeznek befolyásolni az embereket és a magyar választások kimenetelét – tette hozzá. Az elemző szerint kijelenthető, hogy ezek a szervezetek politikai pártként viselkednek, és egyértelműen azt szorgalmazzák, és azt próbálják meg elősegíteni, hogy változzon meg a magyar választók álláspontja bevándorláspolitikai kérdésben, és egyértelműen befogadó bevándorláspolitikát képviseljenek.

Szakértők szerint Soros György Brüsszelen keresztül is megpróbál nyomást gyakorolni Magyarországra. Az Európai Parlament egyik bizottsága ugyanis egy jogállamisági jelentést készít Magyarországról, ami alapján eldöntik, hogy megindítsák-e hazánkkal szemben az úgynevezett VII. cikkely szerinti eljárást, amely akár hazánk szavazati jogának megvonásával is végződhet. A jelentést Judith Sargentini, EP-képviselő készíti. Beszámolók szerint a politikus a Soros György nevéhez köthető nyílt társadalom elkötelezett híve, ráadásul jelentéséhez a milliárdos spekuláns magyarországi szervezeteinek véleményét kérte ki.

Kifinomult módszerekkel operálnak

Soros György világszerte próbál nyomást gyakorolni a kormányokra – hívta fel a figyelmet Deák Dániel. Ennek a befolyásolási eszközöknek széles spektruma van: a különböző külföldi nagykövetségek presszionálása, az Európai Parlamentben a szövetséges képviselők befolyásolása, hogy indítsák meg a VII. cikkely szerinti eljárást. Ez korábban soha fel sem merült egyetlen tagállammal szemben sem. Ezt az eljárást akarják megindítani Lengyelországgal vagy akár Magyarországgal szemben.

Soros György európai szerepvállalását az uniós állampolgárok is elítélik a Századvég friss felmérése szerint, amelyben 28 uniós tagállam választópolgárait kérdezték – emlékeztetett a szakértő. Az eredmény összességében az, hogy összeurópai szinten az emberek 80 százaléka szerint Soros tevékenysége inkább káros, inkább kevésbé hasznos Európa számára, és a megítélése negatív. Külön említette Deák, hogy ez nemcsak a kelet-közép-európai régióban van így.

Orbán Viktor korábban kijelentette: „a választások után nemzetbiztonsági kérdéssé nyilvánítják a migrációt.” Csak olyan szervezet működhet ezen a területen, amely arra engedélyt kap. A Stop Soros törvénycsomag alapján pedig a szervezeteknek átlátható módon kell működniük. Több európai ország választásába is megpróbált beavatkozni egy Soros György által támogatott aktivistahálózat. Beszámolók szerint világszerte 46 millió tagja van a csoportnak.

Több európai államban is beavatkoztak Soros emberei

Bár az elnökválasztás második fordulójában még fej fej mellett volt Emmanuel Macron és Marine Le Pen, Macron végül toronymagasan nyert tavaly májusban. Egy kiszivárogtatott levelezésből kiderült, hogy egy aktivistahálózat segíthette Macront. A Soros Györgyhöz köthető Avaaz ugyanis Le Pen-ellenes vírusvideókat terjesztett, emellett pedig – elmondásuk szerint – több ezer telefonhívással és 20 000 SMS-sel igyekeztek befolyásolni a választókat. Szakértők szerint több országban is történt hasonló beavatkozás.

Egy újabb nyilvánosságra került hangfelvételen pedig az ukrajnai Nyílt Társadalom Alapítványok vezetője arról beszél, hogy Janukovics ukrán elnök megbuktatása volt az eddigi legsikeresebb akciójuk. Jevhen Bisztrickij azt mondta: „elérték, hogy Soros György beavatkozhasson az ukrán belpolitikába és érvényre juttassa saját elképzeléseit.”

Látszik az, hogy Soros György hálózata minden uniós országban jelen van, és egy szervezett akciócsoportként működik. Tehát minden egyes választás alkalmával a saját érdekeiket akarják érvényesíteni, és van, amikor a helyi szabályokat megszegve avatkoznak be az adott ország belpolitikai folyamataiba – mondta Deák Dániel. Kiemelte: így volt ez Franciaországban is, Olaszországban is, tehát minden egyes nagy uniós ország választási kampányába beavatkozott a Soros-hálózat.

Olaszországban Soros György azon dolgozott, hogy gyengítse a migrációt elítélő Berlusconi pártját – mutatott rá a szakértő. A milliárdos spekuláns régi szövetségesét, a volt külügyminiszter és EU-biztos, Emma Boninót akarta hatalomra juttatni, aki a bevándorlás egyik fő támogatója.

Deák Dániel úgy véli, Soros György a V4-ek egységét is megbontaná. Lengyelországgal szemben a Soros György által támogatott képviselők folyamatosan azt hangoztatják az Európai Unión belül, hogy a VII. cikkely szerinti eljárást le kell folytatni, tehát el kell venni Lengyelországtól a szavazati jogot az Európai Tanácson belül. Szlovákiában, Soros Györgyhöz köthető szervezetek provokálták ki a kormányválságot.

Az Avaaz, az egész világra kiterjedő aktivistahálózat most Magyarországon próbálja aktivizálni magát. Sajtóértesülések szerint egy kérdőív segítségével akarják eldönteni, hogy milyen lépéseket tegyenek. Például, hogy kampányoljanak-e Orbán Viktor ellen. Ezzel párhuzamosan arra is választ várnak, hogy beszálljanak-e a kampányba olyan jelöltek mellett, akik legyőzhetik a Fidesz–KDNP jelöltjeit.

Magyarországon is próbálkoznak

A Soros Györgyhöz köthető Társaság a Szabadságjogokért pedig olyan szülők jelentkezését várja, akik beperelnék a miniszterelnököt, amiért egy felvételen gyermekeikkel szerepelt. Már régóta leszámolhatunk azzal, hogy ezek az NGO-k bármilyen értelemben is függetlenek lennének a politikától – jelentette ki Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója.

Kiemelte: nagyon jól behatárolható politikai érdekek mentén működnek, de ez már hónapokkal a magyar választások előtt látszódott, amikor már elkezdtek aktivistákat toborozni, hogy majd a kormánypártokkal szemben minél több bejelentést lehessen tenni, minél több választókerületben, illetve elkezdődött egyfajta hiteltelenítés is, a választási rendszer kritikája, amely szakmainak volt álcázva szerintük.

Kovács István úgy véli, hogy Soros György hálózata annyira kiterjedt az egész világon, hogy a milliárdosnak gyakorlatilag az aktivistáktól kezdve a politikusokig minden szinten vannak szövetségesei. Az is nyilvánvalóvá vált az elmúlt időszak napvilágot látott felvételeiből, hogy ez a hálózat hatalmas és rengeteg embert foglalkoztat – mutatott rá a szakértő. Ide sorolta a legalsóbb szinten lévő aktivistáktól elkezdve, az NGO-k vezetőin át bírókat, ügyvédeket és a különböző nemzetközi szervezetek bürokratáit, illetve azokat a politikusokat, akik vezetik ezeket az intézményeket.

Elemzők szerint az egyik ilyen szervezet az ENSZ. Beszámolók szerint ugyanis a szervezet migrációs tervezetét egy olyan politikus készítette elő, aki korábban egy Soros György által finanszírozott szervezetet irányított.

hirado.hu - M1