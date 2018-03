Meglepő, mi mindenre jó a tojás héja

Kezdjük a kerttel! A tojás héjában található ásványi anyagok nagyon jó természetes trágyát jelentenek a földnek. Ehhez gyűjtsük őket a komposzthalmunkon – ha még nincs komposztálónk, de van legalább kiskertünk, érdemes a növényi eredetű szemetet külön ládában gyűjteni, amiből egy idő után természetes, tápanyagdús fekete föld lesz – vagy törjük össze, esetleg daráljuk le a héjakat, és ezt a port keverjük el földdel.

Kártevő ellen is hatásos

A tojáshéj nemcsak gazdagítja a termőföldet, de képes elűzni a csigákat, hernyókat, más kártevőket is. A veszélyes csigaűző méreg helyett szórjunk durvára összetört tojáshéjat a növényeink köré, ezeken nem fognak tudni közlekedni a csigák.

Ültessünk tojástartóba

A papírból készült tojástartók nagyszerű palántanevelők lehetnek. Tegyünk mindegyik rekeszbe egy alján kilyukasztott fél tojáshéjat, abba pedig mehet a palántaföld a magokkal. Egy-két magot érdemes számolni egy tojáshéjra, s ha a növények eléggé megnőttek ahhoz, hogy kiültessük őket, nem kell műanyag tartóval vacakolni, megfogjuk a palántát tojáshéjastul, megtörjük kicsit, és ültethetjük is végleges helyére. A héjban található kalcium még azt is megakadályozza, hogy a palánták elrohadjanak, ezért paradicsompalátáknál különösen ajánlott.

Még a madarak is szeretik

Aki tartott már tyúkot, jól tudja, hogy akármilyen bizarr is, a szárnyasoknak vissza kell adni tojásaik héját porrá törve és az ételükhöz keverve, mert egészségesebbek lesznek tőle, és szebben tojnak majd. A kerti madarak etetésénél is jó kiegészítő lehet, ehhez a héjakat süssük 120 fokos sütőben 10-20 percig, majd törjük apróra, és keverjük az eleséghez – a vadon élő madarak tojása és csontozata így egészségesebb lesz.

A mi csontjainknak is jót tesz

A tojáshéj emberi fogyasztásra is alkalmas, ám ehhez alaposan meg kell tisztítanunk, eltávolítani róla a baktériumokat. Van, aki a mosószeres szivacsra esküszik, mások a fent említett sütős módszerrel csírátlanítanak. Az biztos, hogy miután feltörtük a tojást, szedjük ki belőle az átlátszó hártyát, és így gyűjtsük külön a megmosott héjakat.

Ha már megvannak a tiszta héjak, daráljuk le őket, amíg por állagú anyagot nem kapunk. El is készítettük a teljesen természetes forrásból származó, kalciumban és más ásványi anyagokban gazdag táplálékkiegészítőnket, amiből napi egy kiskanálnyit érdemes az ételünkbe keverni. Megelőzhetjük a csontritkulást és a kalciumhiány más tüneteit.

Ízületi fájdalmak ellen

A héj nemcsak ásványi anyagokat, de kollagént, glükozamint, hialuronsavat is tartalmaz – ismerős hatóanyagok, ugye? Az ízületi bántalmakban, kopásokban szenvedők szokták ezeket szedni. Nos, a tojáshéjjal is bevihetjük őket szervezetünkbe, de a fájó pontokon másképp is alkalmazhatjuk. Tegyünk egy befőttesüvegbe almaecetet, majd szórjuk bele a fertőtlenített, összetört tojáshéjat. Hagyjuk állni két napig, ha a héj feloldódott, a levet masszírozzuk a fájó ízületekbe. Kisebb bőrirritációknál, viszkető foltoknál is bevethetjük.

Tápláló arcmaszk

Ha már a kertbe és a konyhába is beköltözött a tojáshéj, miért ne használhatnánk a fürdőszobában is? A porrá tört héjat keverjük hozzá egy tojásfehérje felvert habjához, és kenjük a bőrünkre. Miután megszáradt, gyengéden mossuk le, eltávolítja az elhalt hámsejteket, és selymesebb lesz tőle a bőrünk.

Súrolópornak és kávéhoz is tökéletes

A ledarált héjak természetes súrolószerként működnek, ahol eddig bolti port használtunk, próbáljuk ki a tojáshéjat, ez biztos, hogy nem irritálja a bőrünket vagy a szemünket. Sokan a kávéjuk savasságát is tojáshéjporral semlegesítik: elég egy keveset az őrölt kávéhoz keverni a lágyabb ízért.