Romokon épül a hálózat

A Soros György ukrajnai tevékenységét bemutató első részben megírtuk, miképpen „segített” Soros az alapítványain keresztül az ukrán kormány megbuktatásában. A folytatásban pedig azt fogjuk bemutatni, milyen következményei vannak, ha Soros kormányt buktat egy országban. Cikksorozatunk újabb része.

A beépített újságíró továbbra is ugyanazzal a Jevhen Bisztrickijjel beszélget, mint az előző alkalommal. Bisztricki ezúttal arról számol be, miképpen ülteti be a milliárdos a saját embereit a minisztériumokba.

Azt követően, hogy alaposan beleavatkozott az ukrán belpolitikába és hathatósan közreműködött a jobboldali Janukovics-kormány megbuktatásában Soros, az új, baloldali ukrán kormány felállása után pedig hozzálátott, hogy érvényesítse érdekeit. Ez úgy történt, hogy a kulcsfontosságú minisztériumokba elkezdte beültetni a saját embereit. Ezekbe a minisztériumokba úgynevezett „stratégiai tanácsadó csoportokat” épített be. Ezen „stratégiai tanácsadókon” keresztül aztán már kedvére befolyásolja a kormányzati döntéshozatalt.

Bisztrickij, aki Soros egyik legfontosabb ukrajnai embere, az ukrán Nyílt Társadalom Alapítvány korábbi vezetője erről a következőket mondja:

„A forradalmat követően Soros úgy döntött, hogy pénzt ad úgynevezett stratégiai tanácsadó csoportok felállítására. (…) Hogy ez mit jelent? A forradalom után, képzeld el az új minisztériumokat, az új hatalmat, ők nem értettek hozzá, hogyan lássák el ezt a feladatot nekünk. (…) Csak iránymutatásra volt szükségük a csoportoknak, és mi adtunk pénzt a szakértőknek, akik már korábban vagy attól fogva elkezdtek ezeken a politikákon dolgozni.”

Majd kérdésre válaszolva Bisztrickij részletesebben is bemutatja a módszert: „2013-tól kezdve, a forradalmat követően, a George Sorossal kötött megállapodás alapján elkezdtük pénzelni ezen iránymutató jelentések elkészítését.” A stratégiai tanácsadók dolgoztak „néhány kulcsfontosságú miniszternek, követték a minisztériumokat, és ellátták őket azzal a tudással, hogyan kell átültetni.

Ez jelent időpontokat, modelleket, tudod, ilyen átültetési terveket.” A beszélgetésből az is kiderült, hogy Soros megközelítőleg 150 szakértőt telepített a minisztériumokba, akikkel egyszer egy nagy eligazításon is találkozott. Biszt­rickij szerint „2014 júliusában nemzetközi koordinációs találkozót szerveztünk a stratégiai tanácsadó csoportok összes szakértőjével. Vagy 150 ember vett részt ezen, és nagyon komoly vita volt arról, hogyan szervezzünk, illetve alakítsuk ki például a politikánkat. (…) Soros vastagon benne volt ebben.”

Soros ukrán főembere szerint a találkozón az elnök és a miniszterelnökök mellett részt vett mindegyik kulcsfontosságú miniszter, illetve a támogatók és a nagykövetek is.

Bisztrickij szerint Soros „extrém módon érdeklődött Ukrajna iránt (…) a Majdan-forradalom utáni első három évben hatszor járt Ukrajnában”. Soros ezen alkalmakkor az elnökkel és két miniszterelnökkel is tárgyalt.

