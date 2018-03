SorosLeaks: üzleti célok szolgálatában

A Magyar Idők birtokába került újabb beszélgetésekből az derül ki, hogyan használja fel Soros György az ukrajnai befolyását a saját üzleti céljai érdekében. Soros a saját embereit ültette az egyik legnagyobb ukrán cég, a Naftogaz vezetőségébe. A privatizáció előtt álló cég döntéshozói többször is találkoztak az amerikai milliárdossal, hogy a magánosítás részleteiről egyeztessenek. Soros eközben az általa pénzelt NGO-kkal igyekezett lejáratni a cég vetélytársait.

2018. március 31. 12:39

Amint ígértük, ezúttal azt mutatjuk be, hogyan érvényesíti Soros György a gazdasági érdekeit abban az országban, ahol előbb beavatkozik a belpolitikába és kormányt buktat, majd az új kormány minisztériumaiba beülteti a saját embereit, végül pedig úgy alakítja a gazdasági folyamatokat, hogy azok a saját érdekeinek megfeleljenek.

Az ország továbbra is Ukrajna. A beépített újságíró beszélgetőpartnere továbbra is a már megismert Jevhen Bisztrickij, az ukrán Nyílt Társadalom Alapítvány korábbi vezetője.

Soros ukrán főembere, Jevhen Bisztric­kij beszélgetőpartnere előtt egy konkrét esettel is bemutatta, hogyan működik a gyakorlatban Soros ukrajnai befolyásszerzése. Úgy fogalmazott: „csak egyszer vagy párszor foglalkoztunk üzlettel. Például van egy cégünk, a Naftogaz, ez egy nagy energetikai cég, talán hallottatok már róla, és segítettünk nekik a gazdasági társaság átalakításában (…), és mi megcsináltuk, mi megváltoztattuk.”

A Bisztrickij által elmondottak megértéséhez tudni kell, hogy a Naftogaz Ukrajna egyik legnagyobb állami kézben lévő cége, amely éppen privatizáció előtt áll. Korábban a tekintélyes Forbes magazin is arról írt, hogy a Naftogaz teljes vezetése Soros lobbizásának köszönhetően ülhetett a székébe. Az erről szóló írást itt tekinthetik meg.

A milliárdos célja ezzel nyilvánvalóan a gyakorlati döntések befolyásolása volt.

Ezek után nem meglepő, hogy a Naftogaz egyik hivatalos, nyilvánosan elérhető dokumentuma alapján Andrej Koboljev, a cég vezérigazgatója 2017. november 1-je és 4-e között találkozott Sorossal Londonban azért, hogy „megvitassák a Naftogaz privatizációs terveit”. Erről pedig itt olvashatnak.

Ráadásul ez biztosan nem az első egyeztetésük volt, kiszivárgott iratokból lehet tudni, hogy Soros és Koboljev már két évvel korábban, 2015. november 10-én is azért találkozott, hogy a privatizációs tervekről beszélgessen a kijevi McKinsey tanácsadó iroda képviselőjével, Georges Massoud-val. Lásd itt.

A Naftogaz privatizációjában érdekelt az amerikai milliárdos Fotó: Reuters

A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy Soros – amellett hogy saját érdekeit érvényesíti a Naftogazban – szorgalmasan támadja a cég ukrajnai versenytársait is. Ehhez az általa támogatott Transparency International mellett a szintén általa pénzelt Antikorrupciós Cselekvési Központ nevű szervezetet is igénybe veszi. Ennek érdekében Soros NGO-i propagandaeszközökkel és a közösségi média segítségével támadják a magánkézben lévő, Burisma nevű vállalatot, többek között – mint szinte mindig, ha Sorosnak kell valami, vagy tönkre akar tenni valakit vagy valamit – korrupciós vádakkal. Erről a Daily Caller nevű amerikai portál számolt be, itt.

Nem lenne meglepő, ha végül maga Soros venné meg a Naftogazt.

A cég illene a portfóliójába, hiszen már így is több befektetéssel rendelkezik az ukrán energetikai piacon. Ezt bizonyítja, hogy 2017 negyedik negyedévében Soros 160 millió dollárt fektetett be olaj- és gázpiaci cégekbe. Ebből 30 millió dollár ment a Halliburton nevű cégbe, amely a világ egyik legnagyobb olajkitermelő és -finomító cége. A cég jelen van Ukrajnában is.

Bisztrickij végül azt is elmondta a Naftogaz kapcsán, hogy gyakorlatilag ők teremtették meg a szabad piac feltételeit. Mire beszélgetőpartnere felveti, hogy ez nemcsak az üzletnek tesz jót, hanem Sorosnak is, hiszen végtére is ő egy üzletember. Bisztrickij ekkor kijelenti, hogy „ő nem annyira üzletember, inkább egyfajta árfolyam­spekuláns”.

Az erre vonatkozó hangfelvételeket is hamarosan közzétesszük.

Bayer Zsolt

