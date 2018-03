Dömsödi: azt is pofára osszák

2018. március 31. 23:24

(...) Mint azt az Azonnali szerdán megírta: Nógrád megye 1. számú választókerületének 47 településéből 41 közös nyilatkozatban állt be a fideszes képviselőjelölt mögé. A Becsó Károlyt támogató dokumentumot aláíró polgármesterek háromnegyede ráadásul papíron függetlenként lett megválasztva. A Márki-Zay Péter-féle rendszervaltas2018.hu által is a legesélyesebb ellenzéki jelöltnek tartott, LMP-s színekben induló egykori tévés műsorvezető Dömsödi Gábor salgótarjáni fórumán külön ki is tért erre a nyilatkozatra.

Szerinte a kistelepülések polgármestereit most zsarolják, „hűségnyilatkozatot, egy ilyen hűbéri esküt” iratnak alá velük. Ő viszont most nagyon röhög, mert ha Becsó Károly elhiszi, hogy ezek az emberek rá fognak szavazni, akkor fele annyi szavazata sem lesz, mint amit gondol – tette hozzá. Dömsödi a fórumon elmondta: a nyilatkozat közzététele óta már többen is felhívták őt és mondták neki, hogy bocsánat, de nekik ezt alá kellett írni, de biztosan nem fognak „erre a fiatalemberre” szavazni.

Hogy lehet ilyen helyzetbe hozni egy független polgármestert? – tette fel a kérdést az egyébként jelenleg pásztói polgármesterként dolgozó Dömsödi. Az LMP jelöltje ezzel arra is utalt, hogy a fideszes Becsó Károly sorra járja a kistelepüléseket és fényképezkedik a polgármesterekkel, a fotókat aztán büszkén posztolja a Facebookon is. Dömsödi megjegyezte: ő inkább el se megy a falusi polgármesterekhez, mert nem akarja őket kellemetlen helyzetbe hozni, nehogy a falu emiatt elessen a támogatásoktól, „mert azt is pofára osszák”.

Dömsödi a salgótarjáni fórumon egyébként tett még néhány erős kijelentést nem csak a helyi, de az országos politikát illetően is. Például leszögezte, hogy igenis van elveszett szavazat, így ő azt tanácsolja, hogy olyan pártra ne szavazzon senki, akinek nincs esélye bejutni a parlamentbe. Példaként a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot említette. Egyéniben pedig szerinte is be kell fogni az orrot és a legesélyesebb jelöltre kell szavazni. (...)

Dömsödi hangsúlyozta: akkora a baj, hogy nem vitatkozni kell, hanem össze kell fogni és egy tisztességes koalíciós kormányt kell alakítani. És bár ilyet még egy éve se mondott volna, akkor sem, ha pisztolyt szorítanak a fejéhez, de most már úgy látja: bárkivel, „még az ördöggel is” össze kell fogni, hogy visszafordítsák ezt a rendszert, mert szerinte legközelebb már nem lesz erre lehetőség.

