Privatizációt és káoszt hoznának a Soros-pártiak

Nincs integráció, az Afrikából érkező emberek generációk múltán sem hagyják maguk mögött a gyökereiket – az igazságügyi miniszter helyettese szerint erre szolgált brutális erejű példaként a legutóbbi franciaországi merénylet. Völner Pál a Magyar Időknek úgy fogalmazott: Brüsszel most azokat a migránsokat akarja Kelet-Közép-Európába telepíteni, akiket korábban válogatás nélkül engedtek be. Szerinte a migránsok eltartásának költségeit a magyar adófizetők állnák, a Soros-terv pedig gyorsan privatizációhoz és gazdasági káosz­hoz vezetne idehaza.

2018. április 3. 10:39

– Ábrándokat kerget, aki azt hiszi, hogy a más kontinensről érkező néptömegek beilleszkednek az európai társadalmakba – nyilatkozta a Magyar Időknek Völner Pál annak kapcsán, hogy március végén egy marokkói származású férfi túszokat ejtett egy francia településen, és akciójával négy ember életét oltotta ki. Az igazságügyi miniszter helyettese azt mondta: a legutóbbi terrorakció – ahogy a korábbiak is – azt igazolja, hogy nincs tömeges integráció, nincs békés egymás mellett élés. Legfeljebb csak az képzelhető el, hogy a bevándorlók az európai szálláshelyükön kialakítják a maguk szabályai szerint a saját közösségüket.

– Észak-Afrika vagy a Közel-Kelet népei nem hagyják el a gyökereiket, vallási szokásaikat, így az onnan érkezők akkor sem változtatnak életvitelükön, felfogásukon, ha hosszabb ideje más kontinensen élnek – vélekedett a politikus, majd arról beszélt, hogy a korábbi német hibák és a legújabb uniós törekvések miatt a jelenség idehaza is gondot okozhat, ha a magyar társadalom hagyja ezt. – Angela Merkel pár éve önhatalmúlag, senkivel nem egyeztetve behívott több százezer embert az unióba, most pedig arra készül az EU, hogy az így, ellenőrizetlenül beömlő embertömeget szétossza az unió tagállamai között. Magyarországra tízezer migráns jutna első körben, de a szám idővel biztosan emelkedne – mondta a miniszterhelyettes, hozzátéve: az emberek csoportos áttelepítésével a Nyugat a közbiztonsági, védelmi problémákat is áttelepítené a keletebbre fekvő tagállamokba.

– Az uniós törekvések persze nem önmaguktól valók – folytatta gondolatmenetét a kormánypárti politikus. Úgy fogalmazott: Soros György tervének körvonalai egyértelműen felsejlenek a mostani történések mögött. Völner Pál szerint Brüsszelben nagyon szeretnék mielőbb átültetni a gyakorlatba a nyílt társadalom elvi tételeit, ezek a tézisek viszont kizárólag egyféle következménnyel járhatnak. – Káosz és összeomlás – a miniszterhelyettes úgy véli, egyedül ide futhat ki Európa mostani jogi és társadalmi szokásainak, hagyományainak, előírásainak felszámolása.

Nincs tömeges integráció, nincs békés egymás mellett élés Fotó: Kurucz Árpád

Völner Pál szerint ha jövő vasárnap idehaza Soros jelöltjei kerülnek hatalomra, elveszítjük a mindennapok biztonságát. – Bevándorlóországgá tennék hazánkat, a káosz jelei pedig a gazdaságban is megjelennének, mégpedig azonnal – mondta a miniszterhelyettes. Úgy vélekedett: egy esetleges kormányváltás után nemcsak a határvédelmet számolnák fel és a migránsokat engednék be a baloldali pártok, de rövid úton dobra vernék az állami vagyon nagy részét is. – A nemzetgazdaságot ismét tönkretennék, átadnák az irányítást a külföldi gazdasági hatalmaknak, megint privatizálnák a közműcégeket, a közlekedés köztulajdonban lévő résztvevőit, továbbá valamennyi olyan vállalatot és ingatlant, ami Magyarország stabilitásában, fejlődésében ma szerephez jut.

A migránsok eltartásának az árát a magyar emberek és a magyar vállalkozások fizetnék meg – fogalmazott Völner Pál. Azt mondta: aki mindezt nem akarja, ellenben szeretné megvédeni Magyarország biztonságát és gazdasági önrendelkezését, annak egy választása van: április 8-án a Fidesz–KDNP jelöltjeire kell szavazni.

magyaridok.hu