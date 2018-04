Ragaszthatatlan

Mirkóczki Ádám, hivatását tekintve Jobbik-szóvivő (illetve Kiss Ádámba ojtott, permanens zavarnak örvendő mókuskölyök, tudod, olyan valdiznis, de ezt most hagyjuk, ne oldalláncozzunk már rögtön a legelején), szóval Ádám (Mindenki Kisunokája, amolyan bájos antitalentum, én legalábbis mindig úgy-úgy izgulok, hogy mi lesz vele, amikor a beszéd eszközéhez nyúl, kis butusom, kijön-e végre belőle egyetlen ép mondat, vagy legalább integet-e majd a televízióból, ahogy a bőrző leves fölött vasárnap egy országnak megígérte), tehát Ádámka (imádod) néhány végtelen hosszúságú nappal ezelőtt a HVG nevű szakmai és emberi jogi kiadvány online felületén a következő meglehetősen érdekes kijelentést tette a szájával:

"Itt lenne az ideje egy ilyen konfliktus kapcsán, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő, és különösen a Magyar Országgyűlésben és kormányban hány olyan zsidó származású emb..."

Ja nem, várjál, nem ezt mondta aktualiter. Hanem ezt mondta:

"A kerítés az egy hatalmas buká..."

Nem, ez sem az igazi - de most már tényleg érkezik a fényességes kijelentés, elnézésedet kérném, szóval ezt mondta Mirkóczki Ádám:

"Nóvan voz sot, nóvan voz törcsö..."

Na jó, úgy látszik teljesen megkavarodtam itt a nagy tavaszi langyban. Bocsánat. Íme tehát az érdekes mondat:

"De igazából mi nem azok voltunk, akiknek láttattuk magunkat. Azt is mondhatnám, az a retorika, amely 2010 előtt ment, az volt a nem igaz."

(Igen, ez az.)

Mármost én igazán megértem, hogy cudar nehéz a Jobbik-szóvivői lét, de tényleg, nagyon cudar, nem is kívánnám én azt senkinek, igazi Atlasznak kell lennie a Jobbik-szóvivőnek, széles vállán, ha úgy van - és általában úgy van -, bizony stabilan meg kell maradnia s vígan kell éldegélnie a szürke farkasoktól a zsemlyeszín kisvizslákon át a vérvörös kommunista disznócskákig terjedő színhülyeség teljes ellen-univerzumának, sőt igen szerencsés, ha a Jobbik-szóvivő még viszonylag okos arcot is képes vágni a teherhordás és szürreális keltetés e rettentő művelete közben, egészen olyat, mint aki nem, tényleg nem most készül konkrétan a bokájáig terjedően beszarni - szóval mindent megértek, nehéz dolog, mondom.

Hanem azért a Magyar Gárda, a szédületesen változatos zsidózások, a parádés cigányozások és a még parádésabb egyebek után saját arccal előállni azzal, hogy ezeken mi nemhogy túl vagyunk (eddig ugyanis csupán túl voltak rajtuk, kamaszok a pattanásokon), hanem - higgyed meg, lécci - mindez mostantól fogva kifejezetten "nem igaznak" tekintendő; s tenni ezt amúgy a Betlehemi Kisded ürítési szokásairól elmélyülten értekező Révész Sándor tőszomszédságában, a II. János Pál pápa halála fölött élcelődő Tóta W. Árpád ízléses kérdéseivel szemközt, hovatovább nagy-nagy és azonnali bizalmat kérve, egy állítólag jobboldali párt tagjaként - nos.

Nos.



Elsőre azt hinné az ember, hogy Ádi csak valamelyik játszótársa fülébe súgta ezt a mondatot, szóval nem nekünk szánta, egyáltalán nem, csak sajnos kiszivárgott neki.

(Elképzelem, micsoda baráti érzések fakadtak e szép szavak nyomán pl. a Magyar Gárdába anno belépő, s a "szent ügy" miatt akár komplett egzisztenciájukat, napi megélhetésüket is kockára tévő egyszerűbb emberek szívében - akik azt hitték, hogy. De sorra pukkanhattak a fincsi kölyökpezsgők, s gurulhattak szerte a tejszínbe mártott eprek a Jobbiknak annak idején "külsőző" Betyárseregesek - horribile dictu: Tyirityán Zsolt háza táján is. Csuda lehetett, na!) Ráadásul a dolognak ezzel még egyáltalán nincsen vége, nehogy azt hidd! Dikk, - most röpülünk csak ki igazán a buflák végtelenbe! Mirkóczki ugyanis alig néhány nappal később, ügybuzgalomtól újfent kipirosodva (sőt pirosabban, mint bármely korábbi újkorában), nagy határozottsággal azt mondta a tévében (és akkor most keressünk valami szilárdat):

"A választás tétje az, hogy az emberek hozzáférhessenek elemi jogukhoz, a hiteles információkhoz. "Hiteles információk, ilyet bír szólni a Mirkóczki Ádám, a Jobbik fentebb vázolt szóvivője.



Hiteles információk, ugye értjük?

Dehogy értjük. Nem lehet érteni - ők se értik már.



Johannes blog