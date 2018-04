A polgári Magyarország a Fidesz legidőtállóbb célkitűzése

A polgári Magyarország a Fidesz legidőtállóbb és legfontosabb célkitűzése. Ez jelenti annak a nemzeti önazonosság-tudatnak a megőrzését, amelyért sokat küzdöttek az ország történelmében és az elmúlt években, de jelenti azt a nyugati életszínvonalat is, amelyhez szeretnének felzárkózni - nyilatkozta Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a Demokrata című hetilapnak.

2018. április 4. 11:56

A szerdán megjelent interjúban a kormánypárti politikus azt hangoztatta: a 2010 óta elért eredmények különösen megsüvegelendőek az után az "államcsőd" után, amelybe a szocialista kormány vezette az országot. A legnagyobb teljesítménynek azt nevezte, hogy ma 740 ezerrel többen dolgoznak Magyarországon, mint 2010-ben. Ebből nagyjából 600 ezer piaci munkahely, 140 ezren vannak még a közmunkaprogramban. Az is jól látszik - tette hozzá Gulyás Gergely -, hogy ez utóbbi szám radikálisan csökken, mert a közmunkaprogramban részt vevőknek is megnyílt a lehetőség arra, hogy a piacon találjanak állást.



Ezzel összefüggésben szólt arról is: látható, hogy a költségvetés kiegyensúlyozott, a magyar gazdaság tavalyi növekedése a 28 uniós tagállam közül a második legmagasabb. Az elmúlt évben tizenhárom százalékos béremelkedés is volt. Soha a rendszerváltoztatás óta nem volt példa ilyen mértékű folyamatos béremelésekre, mint az elmúlt öt évben, és soha a rendszerváltoztatás óta nem dolgoztak még annyian Magyarországon, mint most - összegezte a Fidesz frakcióvezetője.



Az Európai Unió (EU) intézményeivel kapcsolatos kérdésre úgy válaszolt: az Európai Parlamentben folyó viták, vagy az Európai Bizottság napirendje sokszor rendkívül életidegen, az európai polgároktól távoli kérdésekről szólnak. Úgy folytatta: ez akkor a legszembetűnőbb, amikor - sajnos ritkán - jó példákat látni, mint amilyen az Európán belüli mobiltelefonhívások tarifacsökkentése a roamingdíjak mérséklésének előírásával.



Úgy vélekedett: amikor teljesen parttalan politikai vitákat folytatnak jogállami köntösbe bújtatva, amikor "tagállamokat vegzálnak, a látszatra sem adva, ordító kettős mérce alkalmazásával", a valós, objektív összehasonlítás lehetőségét is kizárva, vagy amikor demokratikusan választott politikai vezetőket próbálnak lejáratni, az, már látszik, nem elsősorban a pellengérre állított tagállamra nézve káros, hanem az európai intézmények hitelességét rombolja. Ezek közül szerinte "állatorvosi ló" az Európai Parlament, ahol "a deviancia olyan többségbe került", hogy ha bármely államot vagy döntést szidalmaznak, azt érdemes elismerésnek és dicséretnek tekinteni.



Gulyás Gergely kitért a kvótaügyre is, mint mondta, ha van is ok némi bizakodásra, a helyzet "rendkívül fenyegető és veszélyes". A soros elnökség javaslata tízezer migráns azonnali befogadására kötelezné az országot. Kiemelte: bizakodásra az Orbán-kormány politikai teljesítménye, az általuk megszervezett kvótaellenes koalíció adhat okot, mert a jelenlegi magyar kormány és jó néhány szövetségese nem hajlandó elfogadni a kötelező kvótát. Ebbe a körbe nemcsak a visegrádi országok tartoznak, hanem ide sorolható Ausztria, Horvátország, Románia és Luxemburg, és vélhetően ebbe a körbe fog tartozni Olaszország is - tette hozzá.



Közölte: volt már egy próbálkozás a kötelező kvóta szerinti szétosztásra. "Ez a szerencsétlen kísérlet teljes kudarchoz vezetett" - fogalmazott Gulyás Gergely, aki szerint a politika legvégső tünete a valóságtagadás. Úgy értékelt: ha valaki nem tagadja azt a valóságot, hogy ez az ötlet - függetlenül attól, ki tartja jónak vagy rossznak - a gyakorlatban működésképtelennek bizonyult, akkor beláthatja: fölösleges tovább próbálkozni a kvóta erőltetésével, mert ez csak az európai együttműködés szétveréséhez és a bizalom aláásásához vezet úgy, hogy egységes álláspont nem hozható létre. Ráadásul - fűzte hozzá - ha ezt a többség mégis megpróbálja áterőszakolni a kisebbségen, feltételezve, hogy egyáltalán van többség a kötelező kvóta mögött, a döntés akkor sem kecsegtet sikerrel, mert a gyakorlatban megtapasztalták alkalmazhatatlanságát.



Az ugyanakkor biztos - hangsúlyozta -, hogy a magyar kormány határozott kiállására továbbra is szükség van, és az is, hogy ebben az évben az EU le akarja zárni ezt a kérdést. Ha jó vége lesz, és sikerül megakadályozni a kötelező betelepítést, akkor nagy nemzeti és európai sikert érhetnek el. Büszkék lehetnek arra, hogy a kormány álláspontja mindig világos és következetes volt a migráció ügyében - mondta Gulyás Gergely.



A frakcióvezető az interjúban véleményt mondott az ellenzéki pártokról is. Szerinte a Jobbik "személyi állományát, módszereit, politikai eszközeit tekintve ugyanaz a szélsőjobboldali párt, mint korábban". "A magyar baloldal alkalmatlanságára és tehetségtelenségére Gyurcsány politikai léte és az ellenzéken belül elért viszonylagos sikerei szolgáltatják a legékesebb bizonyítékot" - vélekedett. Úgy látja, hogy még a baloldali pártok és a Jobbik sem gondolja, hogy közös kormányt tudnának alakítani. Ha a Fidesz nem szerez abszolút többséget a választáson, "akkor a beláthatatlan ideig tartó káoszt új választások követnék" - tette hozzá a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

MTI