50 - színes adás egy tévéfilm erejéig

Éppen ötven éve mutatta be a Magyar Televízió az első színes magyar tévéfilmet, a Fekete István A koppányi aga testamentuma című ifjúsági regényéből készült alkotást, Zsurzs Éva rendezésében.

2018. április 4. 17:43

A Magyar Televízió 1957. februári fekete-fehér kísérleti adása után egy évtizedet kellett várni arra, hogy Magyarországon is elkezdődjenek a színes tévés próbálkozások. Így készült el 1966-ban Bartók Béla A csodálatos mandarin című balettjének felvétele, s az Orion-gyár is ekkor mutatta be a színes adás vételére alkalmas készülékét, a Coloriont.

A színes technika alkalmazását a tévénél 1967-ben próbajelleggel kezdték meg, s miután 1968. április 4-én bemutatták a képernyőkön A koppányi aga testamentumát, a következő év márciusától a televízió 2. programja keretében megkezdődött a színes kísérleti adás is, eleinte szerdánként 18 és 21 óra között.

Az első színes tévéadást 1969. április 5-én sugározták, ennek rendezője Horváth Ádám volt. A következő évben, 1970-ben volt az első színes helyszíni adás, nevezetesen az április 4-i díszszemle.

1971-ben heti két-három alkalommal már rendszeressé váltak a 2. műsor adásai, részben színes programokkal, ezért a színes televízió és a második csatorna fogalma kezdettől fogva összekapcsolódott a nagyközönség számára.

Ahogy egyre nőtt a színes tévék elterjedtsége, az 1970-es évek közepétől mind több műsor váltott át fekete-fehérről színesre: 1980-tól már így jelentkezett a Híradó és A Hét valamennyi adása. Ez a tendencia a 90-es években tovább erősödött, s az 1997-ben indult kereskedelmi tévék a közszolgálati adókkal együtt már szinte kizárólag színes technikával dolgoztak.

Orion televíziókat árusító szaküzlet Zalaegerszegen (1968, MTI-fotó: Járai Rudolf)

Fekete István A koppányi aga testamentuma című történelmi regényének filmes adaptációját Zsurzs Éva rendezte, és a forgatókönyvet is ő írta Bencsik Imrével. Az operatőr Czabarka György, a zeneszerző Petrovics Emil volt. A főbb szerepekben Bessenyei Ferencet, Tolnay Klárit, Szirtes Ádámot, Benkő Gyulát, Bodrogi Gyulát és Benkő Pétert láthatták a nézők.

hirado.hu