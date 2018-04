Megállapodtak a visszaléptetésekről

Egyéni országgyűlési képviselőjelöltek visszaléptetését jelentette be az MSZP-Párbeszéd, a Demokratikus Koalíció (DK) és az Együtt szerdán Budapesten.

2018. április 4. 17:57

A megállapodás szerint Budapest két választókörzetében az Együtt jelöltje javára lép vissza az MSZP-Párbeszéd és a DK. A csepeli választókörzetében Szabó Szabolcs, míg a XVI. kerületben Vajda Zoltán marad a jelölt.



Az Együtt visszalépteti a jelöltjeit az MSZP javára a főváros a III. kerületében, ahol Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke, a XX. kerületben, ahol Hiller István, az MSZP választmányi elnöke és a XXII. kerületben, ahol Molnár Gyula MSZP-elnök indul. Az Együtt ugyancsak visszalép Nyíregyházán Csabai Lászlóné, Debrecenben Gurmai Zita és Szigetszentmiklóson Stefanik Zsolt MSZP-Párbeszéd-jelöltek javára.



A DK javára lépnek vissza az Együtt jelöltjei Budapesten a II. kerületben, amely Niedemüller Péter DK-alelnök körzete, a XII. kerületben, ahol Bauer Tamás indul a DK-tól, a XI. kerületben Gy. Németh Erzsébet, a DK elnökségi tagja választókörzetében, továbbá Győrben, ahol Glázer Tímea és Dunakeszin, ahol Rónai Sándor a DK jelöltje.



A sajtótájékoztatón bejelentette visszalépését V. Naszály Márta, az MSZP-Párbeszéd belvárosi jelöltje is Csárdi Antal LMP-s politikus javára, hogy a Fidesz leváltható legyen.



Azt kérte az LMP-től, hogy az egyoldalú lépését, ha tudja, viszonozza fontos és nyerhető körzetekben. Példaként az óbudai választókörzetet említette.



Juhász Péter, az Együtt elnöke közölte, bíznak abban, vasárnap az ellenzék többséget szerez.



Reményét fejezte ki, hogy a csepeli választókörzetben - ahol Szabó Szabolcs áll szemben Németh Szilárd Fidesz-alelnökkel - az LMP és a Jobbik jelöltjétől is várható "egy gesztusértékű visszalépés".



Juhász Péter kitért arra, Orosházán a helyiekre bízzák a visszalépésről történő megállapodást. Szerinte az Együtt helyi jelöltje, Bod Tamás egyedül áll majd szembe a fideszes Simonka Györggyel, akivel szemben büntetőeljárások indultak.



Szerinte az Együtt eddig is megtett mindent a kormányváltásért, a mostani visszaléptetésekkel a pártnak az ország háromnegyedében, 76 helyen nem lesz jelöltje annak érdekében, hogy megvalósuljon a kormányváltás.



A politikus azon véleményét hangoztatta, hogy nagy felelőssége van az LMP-nek, amelynek 103 és a Momentumnak, amelynek 90 körzetben "áll" még a jelöltje.



Juhász Péter ezt rendkívül felelőtlen magatartásnak nevezte, majd egyoldalú - a választói akaratot tükröző - lépések megtételére kérte a két pártot.



Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke úgy értékelt: a demokratikus ellenzék választói számára egy sokkal egyszerűbb és sokkal tisztább képet sikerült alkotni. Szerinte a megállapodást a pártok azért kötötték meg, hogy "együtt kisebbségbe szorítsák a Fideszt".



Úgy folytatta: van még teendő és vannak még konzultációk a háttérben, és abban reménykednek, hogy újabb bejelentések lesznek a következő napokban.



Kitért arra, sokáig hezitált a DK színeiben a XVI. kerületben a fideszes Szatmáry Kristóf kihívójaként induló Nemes Gábor szakszervezeti vezető visszahívásán. Újra kell gondolni a munkásképviseletek és a szakszervezetek jogait, ezért támogatták Nemes Gábor indulását - magyarázta, hozzátéve, találni fognak neki olyan szerepet a magyar politikában, amely közelebb visz ehhez a célhoz.



Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, a Párbeszéd társelnöke azt mondta, büszke arra, hogy létrejött a megállapodás. Szerinte érdemben növekedett annak az esélye, hogy Magyarország április 8-án megszabadulhasson az elmúlt nyolc év zsarnokságától.



Közölte, az MSZP-Párbeszéd belvárosi jelöltjének visszalépése, óriási terhet rak az LMP vállára.



Kitért arra is, tudja, hogy "pokoli nehéz" volt a most visszalépett jelölteknek, mert sok energiát fektettek a kampányba, ezért köszöni nekik a visszalépést. Ugyanilyen nagyvonalúságot elvárnak azoktól a pártoktól is, amelyek jelenleg nincsenek itt, de talán érzik azt, az ország ügye fontosabb az ő pártügyüknél - fogalmazott.



A sajtótájékoztatón részt vett Molnár Gyula is.



A sajtótájékoztatót megelőzően Bangóné Borbély Ildikó, aki csepeli választókörzetben volt az MSZP-Párbeszéd jelöltje, a Facebook-oldalán jelentette be, hogy "minden alkutól függetlenül", egyoldalúan visszalép.

MTI