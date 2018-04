Csak „Lily Bayernek van fekália az agya helyén”?

Most már tényleg elérkeztünk a nyugati sajtó olyan mérvű Sztálin-orgonaszerű támadásához és beavatkozásához a magyarországi választási kampányba, amely szovjet részről sem volt tapasztalható.

2018. április 5. 16:23

Már mai, kora hajnali megjelenése napján nagy visszhangot kapott az amerikai Politico brüsszeli portálján Lili Bayernek „Az új kommunisták” néven megjelent, 12 nyomtatott oldal terjedelmű írása, amely Orbán Viktort és Jaroslaw Kaczynskit, a lengyel Jog és Igazság Párt elnökét azzal vádolja, hogy noha retorikájuk „konzervatív nacionalista”, uralmuk gyakorlata kommunista.

A példátlanul aljas rágalom akkora dühöt váltott ki Magyarország elkötelezett brit-amerikai barátja, Daniel McAdams, az amerikai Ron Paul Béke és Haladás nevű agytröszt ügyvezető igazgatójából, hogy twitter-üzenetében így reagált a fake news-okkal megszállottan operáló újságírónő cikkére:

Daniel McAdams Retweeted POLITICO Europe

„The absolute most idiotic thing you will read all year. Yeah…anti-communist hero Viktor Orban – the first to publicly demand that Soviet troops leave Hungary – is a communist. Does this journalist have an agenda…or just feces where brains should be?”

Vagyis McAdams üzenetét azzal kezdi, hogy Lili Bayeré az év „abszolút legidiótább cikke” és azzal a kérdéssel zárja, vajon mindez szándékos-e az újságírónőnél vagy netán fekália van a fejében ott, ahol az agynak kellene lennie.

Most már tényleg elérkeztünk a nyugati sajtó olyan mérvű Sztálin-orgonaszerű támadásához és beavatkozásához a magyarországi választási kampányba, amely szovjet részről sem volt tapasztalható például egy amerikai választási kampány esetén a hidegháború és nukleáris szembenállás korszakában.

Lili Bayer cikke azon a napon jelent meg, amikor Juhász Péter, a kormányfői beszédeket is rendőri beavatkozástól mentesen szétfütyülő Együtt párt elnöke és párttársai a reggeli csúcsforgalomban kikezdhetetlenségük teljes tudatában, nyugalmában és kényelmében feszítették ki a Lánchídra gigantikus, „Orbán nem Magyarországot, csak a zsákmányt védi” szöveget hordozó molinójukat. Mely munkában természetesen ezúttal sem akadályozta őket a rendőrség vagy a tűzoltóság. Az a rendőrség, amely, jegyezhetné meg nem alaptalan szarkazmussal például az illegalitásban működő Kuruc.info, másfajta szövegű, de azonos célpontot támadó molinók esetében egy perc alatt ott teremne, hogy hatékonyan intézkedjen.

Ez egy nappal azután volt, hogy a „Fidesz megszállta” Kúria elítélte a Fideszt, mert Orbán Viktor egyik választási plakátjáról nem lehetett egyértelműen tudni, hogy azt a kormány vagy a párt adta ki.

Valamint hat nappal azután, hogy az „Orbán-diktatúra” Nemzeti Választási Bizottsága 345 ezer forint büntetéssel sújtotta a miniszterelnököt, amiért óvodásokhoz menve kampányolt.

Valóban: a kommunista, mussolinista, hitlerista, szálasista, fasisztoid „mutánsista”, parancsuralmi, sztálinista, erdoganista rémuralom jelei.

Ez totálisan valóságidegen álhíreket naponta lövik ki százával a nyugati sajtóban. És mindegyikre van számos, e rettegőkkel teli diktatúrában oly bátran, lazán, lezseren nevüket adó forrás. Mint Krekó Péter, a korábban a gyurcsányista titkosszolgálatnak dolgozó budapesti Political Capital megmondó embere.

Ma sem volt kivétel.

Így a brüsszeli szerkesztésű Euobserver portálon jelent meg Zalán Eszter, a Népszabadság volt brüsszeli tudósítójának cikke a választási esélyek latolgatásával.

Cikke utolsó részében felveti: ha Orbán győz, az még inkább megerősíti a magyarországi „illiberalizmust”. A mindig kéznél lévő Krekó idézetével aládúcolva: „Egy illiberális rendszerben minden bírálatot árulásnak tekintik. Ha Orbán elveszíti többségét, a Fidesz nem fog meghátrálni, hanem még jobban nekimegy a médiauralma erősítésének és még inkább fenyegeti majd a civil társadalmat.”

Egy biztos: ha a Fidesz győz, és ezt egyöntetűen mutatják a felmérések, a kormánynak most már valóban fel kell hagynia a nyugati világban is példátlanul liberális, ultratoleráns magatartásával a legtörvénytelenebb eszközöket is bevető ellenségeivel szemben és végre megvalósítania azt, amit ezekkel szemben kilátásba helyezett március 15-i beszédében. Mert az őt támogató jobboldali szavazók jó részének türelme nem végtelen.

Lovas István

