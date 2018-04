Nagy, közös nemzeti siker a kezdeményezés

Nagy, közös nemzeti siker a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezés, amelynek keretében több mint 1,2 millió aláírás gyűlt össze, s ebből mintegy 600 ezer Magyarországról - hangsúlyozta Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön, Budapesten. A frakcióvezető szerint most az a közös feladat, hogy a lehető legtöbbet tudják elérni és érdemi jogalkotásra tudják rászorítani az Európai Parlamentet, illetve a bizottságot.

Gulyás Gergely reményét fejezte ki, hogy nem csupán üres látszatintézkedéseket kívánnak majd foganatosítani, hanem hajlandóak lesznek valóban a nemzeti kisebbségek ügyével foglalkozni.



A fideszes politikus a Magyarság Házában tartott sajtótájékoztatón kifejtette: az 1 millió 250 ezres szám gyakorlatilag biztossá teszi, hogy az érvényes aláírások száma a szükséges egymillió felett van.



Hozzátette: ez a komoly közös nemzeti siker egy fontos állomás is, amelyet követően Brüsszel, és az Európai Bizottság kénytelen lesz a nemzeti kisebbségek problémáival foglalkozni. Kiemelte: a Brüsszellel szembeni kritikáik egyik legfontosabb pontja volt az elmúlt években, hogy már szinte nincs olyan kisebbség, amellyel ne foglalkoznának, olyanokkal is, "amelyekről azt sem tudtuk, hogy létezik", ugyanakkor az őshonos nemzeti kisebbségekkel nem hajlandóak.



Megjegyezte ugyanakkor: a nemzetiségek ügye európai kérdés, és az uniót hiba Brüsszelhez kötni.



Gulyás Gergely kiemelte: most az a közös feladat, azért van szükség összefogásra, hogy a lehető legtöbbet tudják elérni, és valóban érdemi jogalkotásra tudják rászorítani az Európai Parlamentet, illetve a bizottságot.



Köszönetét fejezte ki a közreműködő szervezeteknek és országoknak, mind a FUEN-nek, mind az RMDSZ-nek elismerés jár, a Rákóczi Szövetség pedig heroikus munkát végzett. Kitért arra is, hogy a Magyar Állandó Értekezleten valamennyi parlamenti frakcióval bíró párt támogatta a kezdeményezést. Nagy nemzeti összefogás jött létre, s aki nem volt részese, az sem gátolta, hogy ez a sikert elérjék - értékelt.



Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke kiemelte a felvidéki magyarság közreműködését, akik 60 ezer aláírást gyűjtöttek, illetve az erdélyi magyarságét, ahonnan több mint 300 ezer aláírás érkezett. Értékelése szerint a 300 ezer aláírás Erdélyből és összesen a 900 ezer Kárpát-medencei aláírás a magyarság melletti kiállást demonstrálja, és ez az evidencia a magyar nemzetpolitika sikerének legfontosabb előfeltétele. Szintén jelentős eredmény a magyarországi 600 ezer aláírás, ami azt mutatja, hogy a nemzeti összetartozás politikája győzelmet tudott aratni a nemzetellenes, gyűlölködő és megosztó retorika felett. Reményét fejezte ki, hogy ez a vasárnapi választáson is így lesz.





Németh Zsolt a kiállás egy másik nagyon fontos formájaként jelölte meg a határon túli magyarok részvételét a vasárnapi választásokon. Mint mondta, rengetegen, közel 380 ezren regisztráltak.



A bizottsági elnöke, aki a határon túli magyar közösségeknek, illetve politikai pártoknak, egyházaknak, civil szervezeteknek mondott köszöneten túl, elismerését fejezte ki a Rákóczi Szövetség, valamint a FUEN és Vincze Loránt elnök felé.



Az utóbbi szervezet, szavai szerint azt üzeni, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, nem vagyunk egyedül. A mostani aláírásgyűjtésnek pedig az volt az üzenete, hogy az őshonos európai kisebbségek ügye rendezetlen. Az elkövetkező időszak feladata, hogy 100 év után el tudjanak indulni az őshonos kisebbségek és a külhoni magyarok helyzetének rendezése útján. Ez egy kezdet, egy nagyon hosszú út kezdete, de ami eddig sikerült elérni, már most hatalmas győzelem - összegzett a fideszes politikus.



Csáky Csongor, az aláírásgyűjtést koordináló Rákóczi Szövetség főtitkára szerint Magyarország kiemelt szerepet vállalt a kezdeményezés sikerében, hiszen több mint félmillió magyar írta alá az íveket, az aláírások közel a felel innen származik. Megköszönte a támogatást a polgároknak, az együttműködő szervezetek segítségét, és a nemzetpolitikai államtitkárság támogatását.



Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke azt hangsúlyozta: történelmi pillanatnak lehetnek tanúi, a nemzeti kisebbségek, őshonos közösségek kiálltak magukért, hangsúlyosan és egyértelműen európai jogvédelmet, megbecsülése és jogokat kérnek.



A kezdeményezés túlmutat a magyar ügyön, európai siker - értékelt a FUEN elnöke, hozzátéve: ma egy kisebbségi mozgalom kéri az EU-t, hogy támogassa az őshonos kisebbségeket. Ma ugyanis az EU jelenleg jobban védi a medvéket a Hargitán, mint a székelyeket, a halakat az Északi tengerben, mint a szigeteken élő frízeket. Ezen változtatni kell - jelentette ki.



Jelezte: az a céljuk, hogy az elkövetkező hónapokban a nemzeti parlamentekkel, kormányokkal egyeztessenek a kezdeményezésről.



Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárkamara elnöke azt mondta: erkölcsi kötelességük, hogy kiálljanak a határon túli magyarokért. Ez egyéb programjaikban is megjelenik - mutatott rá. Hozzátette: alig több mint egy hónap alatt közel 134 ezer aláírást gyűjtöttek össze.



Gulyás Tibor, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke arról beszélt, hogy a fiatalok képviselőiként működtek közre, és 50 ezer aláírás összegyűjtését vállalták, amit messzemenően túl tudtak teljesíteni. Széleskörű összefogás alakult ki, és ez teljesen természetes volt a fiatalok részéről - hangsúlyozta.



Zsigmond Barna, a Fidesz határon túli igazgatója szintén elismerését fejezte ki a Rákóczi Szövetség felé. Nemzeti ügyről van szó, és fontos, hogy legyenek ilyen ügyeink - hangsúlyozta. Egyúttal arra biztatta a határon túli magyarokat, ne postán adják fel szavazatukat, hanem a külképviseleteken keresztül, hogy azok időben érkezzenek a választásra.

