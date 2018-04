3 nap - egyetlen kérdés

Április 8-án a magyar választópolgárok az urnák elé járulhatnak, hogy a demokrácia jegyében szavazataikkal döntsenek az ország jövőjéről.

2018. április 5. 23:43

Felesleges most már minden magyarázat és kommentár, lezajlott a brutális kampány, most már rajtunk, állampolgárokon a sor.

Mindent tudunk, mindenkit ismerünk.

Ideje egy kicsit kitekinteni. A felpezsdült magyar külpolitikára és a megszületett magyar nemzetpolitikára.

Az agg moszkovita és KGB-emlőkön nevelkedett Kovács László amikor teheti, szapulja a Szíjjártó-féle új magyar és dinamikus külpolitikát. Ebben hű társa a se hús, se hal soft Balázs Péter is, kritikájuk lényege, hogy a fiatal külügyminiszter faltörő kosként tesz tönkre mindent, amit ők megteremtettek (?).

Mindegy, sorra nyíltak a nagy szocialista elődök által bezárt nagykövetségek és külképviseletek, a tudatosan offenzív magyar külpolitika kiépítette a világ minden pontján Ausztráliától Amerikáig, Afrikától Ázsiáig a bázisait.

És akkor jön majd Karácsony Gergely, okos szemével nem biccent, csak nagyot néz, hogy mit kezdjen ezekkel. Hagyja vagy leépítse, bezárassa, vagy egy ideig tűrje - nagy kérdések ezek a Szél-Vona-Gyurcsány-, no meg a szakértői kormánynak.

A kormány Brüsszelben is a sarkára állt, a visegrádiakkal kemény ellenálló közeget épített ki az uniós diktátumok ellen. Tényező lett a világpolitikában. Gyurcsány dühöng, Vona nem érti, Karácsony meg azt hiszi, majd csak tompítani fog valamit, pláne ha Timmermans is megöleli.

És akkor itt van Gergő másik nagy dilemmája - ha egyáltalán tud róla -, a nagyszerűen megvalósított nemzetpolitika.

Már maga a fogalom is értelmezhetetlen Nyugaton, nem értheti egy dán, egy portugál, vagy svájci, hogy mi a fene ez, hiszen az adott belpolitika azért van, hogy a nemzet jobblétét és fejlődését szolgálja.

Igen ám, de mi egyedüliként - hála Trianonnak - a határainkon saját nemzetünkkel vagyunk körülvéve. Ezt mindenki tudta 60 éve is, 40 éve is, 20 éve is, de csak a mostani kormány érvényesítette. Felélesztette a Gyurcsány által elnémított MÁÉRT-et, működik a Diaszpóra Tanács, magyar fiatalok százai dolgoznak öt kontinensen a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasaiként, működik a Magyar Regiszter, a Bethlen Gábor Alap, a Kőrösi Csoma Program, megújulnak a határon túli műemlékek, iskolák és egyházi épületek.

És akkor majd a szakértő kormány tagjai egymásra néznek, mit csináljunk ezekkel?

Mesterházy már próbált az MSZP nevében Kolozsvárott bocsánatot kérni, most a Karácsony-Molnár szuperduó járt Erdélyben, akkora sikerrel, hogy egyhamar nem fognak arrafelé járni.

Szóval nagyon erős és jó a magyar külpolitika és a nemzetpolitika.

De vannak olyanok, akik nem értik, és még többen, akiknek ez nem tetszik.

Hát akkor indulatosabban is feltesszük megint az egyetlen kérdést.

Orbán, vagy Soros

gondola