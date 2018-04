Lezajlott az ellenzéki tv-vita

Határozottan kizárták a választások utáni koalíciókötés lehetőségét a jelenleg kormányzó Fidesszel az MSZP-Párbeszéd, a Jobbik és az LMP miniszterelnök-jelöltjei az RTL Klub csütörtök este sugárzott vitaműsorában.

Karácsony Gergely (MSZP-Párbeszéd) biztosnak nevezte, hogy a baloldal több szavazatot szerez a Jobbiknál, és arra készül, hogy az általa demokratikusnak nevezett ellenzéki pártok abszolút többséget szerezve koalíciós kormányt alakítanak, a Jobbik segítségével pedig módosítani tudják azokat a kétharmados közjogi törvényeket, amelyek az "Orbán-rendszer ketrecét" jelentik.



Szél Bernadett (LMP) egy "technikai koalíció" lehetőségét vetette fel vitapartnereinek, szerinte ugyanis az ellenzéki pártok túl messze állnak egymástól ahhoz, hogy együtt kormányozzanak. Karácsony Gergely válaszában nem zárta ki a technikai koalíció lehetőségét, ugyanakkor Vona Gábor (Jobbik) kijelentette, pártja nem működne együtt a baloldallal, csak az LMP-t és a Momentumot keresné meg a koalícióalakítási szándékkal, mert szerintük az országnak megújulásra van szüksége.



Karácsony Gergely a Jobbik néppártosodására vonatkozó kérdésre válaszolva egy kaparós sorsjegyhez hasonlította Vona Gábor pártját, amelytől szerinte korábban nem volt idegen a gyűlölet politikája, a választók ezért nem lehetnek biztosak a folytatásban.



Vona Gábor válaszában elfogadta Karácsony Gergely hasonlatát, és hozzátette, hogy szerinte a Jobbikkal nyerhetnek a választók, szemben az MSZP-s és a fideszes sorsjeggyel, amelyet már háromszor lekapartak, és nem nyert. A Jobbik elnöke ismételten bocsánatot kért azoktól, akiket korábban megsértettek, és kijelentette, Orbán Viktor miniszterelnökön kívül senkinek nincs oka félni tőlük, mert a javukra változtak, az elmúlt évek parlamenti vizsgahelyzeteiben pedig mindig a demokrácia védelmében léptek fel a kormánnyal szemben.



Szél Bernadett erről azt mondta, hisz abban, hogy az emberek meg tudnak változni, még ha ez pártok esetében nehezebb is.



Az LMP társelnöke emellett - konkrétumok említése nélkül - utalt arra is, hogy vasárnapig további visszalépések történhetnek az ellenzéki oldalon.



Vona Gábor azt mondta, hogy számukra erkölcsileg és taktikailag sem éri meg sehol sem a visszalépés, ugyanakkor szerinte a választók bölcsessége miatt valószínűsíthetők az átszavazások.



A szavazók nem birkák, hogy terelgessék őket - fogalmazott az MSZP-Párbeszéd jelöltje, aki elmondta, hogy igyekeztek mindenhol világos helyzetet teremteni, ki számít az esélyes jelöltnek.



Karácsony Gergely aláhúzta, hogy az emberek többsége az élet minden területén változást szeretne, amennyiben pedig ő vezethetné az országot, akkor legfontosabb feladatának azt tartaná, hogy befektessen az emberekbe, vagyis például javítsa az oktatás színvonalát, emelje a béreket és növelje a szociális biztonságot.



Vona Gábor szerint a mostani választás két generációra eldöntheti Magyarország sorsát, a Jobbik ezért egyszerre védené meg az országot a bevándorlástól és attól, hogy fiatalok százezrei vándoroljanak külföldre, emellett elszámoltatná a Fideszt, és egy szakértői kormánnyal felszámolná a korrupciót.



Szél Bernadett azt mondta, hogy amennyiben az LMP-nek erős jelenléte lenne a parlamentben, akkor a kormány a jövőben nem nyúlhatna át az emberek feje felett, hanem partnerként kezelné őket, továbbá javítanák az oktatás és az egészségügy színvonalát, és elszámoltatnák az elmúlt 28 év politikai vezetőit.



Az LMP társelnöke kijelentette, hogy az LMP visszalépne a paksi bővítéstől, a személyi jövedelemadót pedig háromsávossá tennék, amivel szerintük a társadalom 90 százaléka jobban járna. Az MSZP-Párbeszéd jelöltje hazaárulásként jellemezte a jelenlegi paksi szerződést, ezért azt ők is felbontanák, a minimálbért pedig szintén adómentessé tennék, a legtöbbet keresők adókulcsát pedig növelnék. A Jobbik elnöke úgy fogalmazott, hogy győzelmük esetén felülvizsgálnák a paksi szerződést, a munkát terhelő adókat pedig csökkentenék. Megerősítette, hogy a Jobbik választási veresége esetén lemond a pártelnökségről.

MTI