Mindkét szavazatot a Fideszre!

A legnagyobb veszély, ami fenyeget minket: a saját szavazóink kényelme. Nagyon sokan talán már azt érzik, hogy ez a küzdelem eldőlt, a verseny lefutott, nyugodtan otthon maradhatnak. Az elmúlt negyven napban végigjártam az országot, mindenhol ugyanazt mondtam, amit most is mondok. Soros jelöltjeivel szemben csak a mi jelöltjeinkre lehet számítani. Nekem minden egyes jelöltre, minden képviselőre szükségem van, mert az országot meg kell védeni. Ezért arra kérek mindenkit: menjen el és adja mindkét szavazatát a Fideszre – nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök.

2018. április 7. 10:26

– Miniszterelnök úr, a választási kampány alapján egyszerű a feladvány. Két üzenet maradt versenyben, az egyik, hogy ne jöjjenek ide migránsok, a másik, hogy ön tűnjön el. Valóban ennyi lenne a kínálat?

– Holnap nem egyszerűen parlamenti választás lesz. Ez egy sorsdöntő szavazás, ahol Magyarország jövőjéről döntünk. Történelmi pillanat előtt állunk, arról kell határoznunk, hogy magunk közé engedünk-e sok ezer, tízezer, később pedig százezer vagy millió olyan embert, akik alapvetően mást gondolnak a világról, nincs közük ehhez az országhoz, nem járultak hozzá semmivel mindahhoz, amit a magyarok létrehoztak, vagy kitartunk a mostani álláspontunk mellett, és azt mondjuk, hogy Magyarország a magyaroké, és csak mi dönthetjük el, hogy kikkel akarunk együtt élni.

Azaz bevándorlóország leszünk vagy nem. Ez a kérdés, és ez csak annyiban szól rólam, hogy az én álláspontom ebben a kérdésben mindenki előtt ismert. Én Magyarország miniszterelnökeként felépíttettem a kerítést, megvédtem a határt, és Brüsszelben nemet mondtam a bevándorlók betelepítésére. De a veszély ezzel nem múlt el, most is itt kopogtat az ajtón. Holnap ugyanis Magyarország következő néhány évtizedéről kell döntenünk, és ha elhibázzuk, akkor ezt a hibát nem tudjuk majd kijavítani.

Ezért azt kérem a választópolgároktól, hogy alkossanak bátor véleményt a mögöttünk hagyott évekről, ne legyenek velem szemben sem elnézőek, sem kíméletesek, idézzék fel azokat az intézkedéseket is, amelyekkel nem értettek egyet, de mégis, a vasárnapi döntésükben kapjon nagyobb hangsúlyt a jövő, mint a múlt.

– Ha az Európai Unió vezetői és nagy országai valóban annyira ragaszkodnak a kötelező kvóták végrehajtásához és későbbi bővítéséhez, mint azt ön állítja, akkor nem vív-e szélmalomharcot, elegendő-e az ön személye ahhoz, hogy meggátolja ezt?

– Döntő pillanatokban egy vétó is vétó, de az igaz, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Aki időt nyer, életet nyer. Magyarország 2015 óta minden hónapban időt nyert, eltelt három év, és nálunk nincsenek migránsok. És egyre többen vagyunk fecskék, hiszen vannak szövetségeseink. A visegrádi négyek soha nem voltak ennyire erősek és egységesek, mint most, számíthatunk Horvátországra és Szlovéniára is, Ausztriában és Olaszországban pedig nekünk kedvező fordulat ment végbe. Ez a folyamat nem fog leállni, és ha kitartóak vagyunk, akkor elérhetjük, hogy az európai országok többségében a bevándorlást ellenző politikai erők kerekedjenek felül.

Az elmúlt években a magyar kormány volt az egyetlen Európában, amelyik megkérdezte az emberek véleményét a bevándorlásról és a kötelező kvótáról.

Ez adott erőt és felhatalmazást a brüsszeli harcokhoz. Most újra a magyar embereknél van a döntés joga.

Székesfehérváron hatalmas tömeg gyűlt össze a Fidesz kampányzáró rendezvényén Fotó: Éberling András

– Nincs olyan komolyan vehető politikai erő Magyarországon, amelyik ne ezt az álláspontot képviselné. Az ellenzéki pártok deklarálták, hogy megtartják a határkerítést, és a kvótának is ellenállnak.

– Már mondták az ellenkezőjét is, de sokkal egyszerűbb, ha a tetteik beszélnek helyettük. A kerítés építését mindenki kritizálta és mindenki támadta rajtunk kívül. Amikor a népszavazás után az alkotmány módosításához kértem az ellenzék támogatását, nem akadt olyan ellenzéki párt vagy akár képviselő, aki segített volna. Az ellenzéki politikusok elfogadják Soros György támogatását, aki több ezer embert foglalkoztat Magyarországon, és dollármilliókat költ a magyar politika átalakítására.

Semmi kétségem nincs afelől, hogy ha az ellenzéki pártok lehetőséget kapnak a kormányzásra, akkor el fogják fogadni Brüsszel kvótadöntéseit, mégpedig heteken belül.

A miniszterelnökök tanácsában a következő ilyen döntés júniusban lesz esedékes és a nagy európai országok most már dűlőre akarják vinni a kötelező betelepítések ügyét. Ezt meg kell akadályozni, és a magyar ellenzék soraiban nincs olyan párt és nincs olyan vezető, aki ezt akarná vagy erre képes lenne.

– Nem tulajdonít-e túl nagy jelentőséget annak, hogy néhány száz nehéz sorsú embert, legyenek bár más vallásúak és más kultúrájúak, Magyarországra telepítene az unió? Mit számít ez?

– A júniusban esedékes uniós miniszterelnöki csúcstalálkozón egy olyan javaslat lesz napirenden, ami Magyarország esetében tízezer migráns azonnali befogadását jelentené, még az idén, 2018-ban. Emellett előírná, hogy a magyar államnak fejenként kilencmillió forintot kell költenie rájuk. Plusz lehetővé tenné mindegyiküknek a családtagok behozatalát, azaz a családegyesítést. Innentől a folyamat megállíthatatlan és visszafordíthatatlan.

Becsüljük meg azt a lehetőséget, hogy most nem a saját hibánkból kell tanulnunk, hanem tanulhatunk mások hibáiból.

Hogy mit számít ez? Éppen ezt gondolták a németek az ötvenes, a britek a hatvanas és a franciák a hetvenes években. És most utcáról utcára, kerületről kerületre, városról városra szorulnak vissza a saját országukban. Ma ők már nem értik, hogyan jutottak ide, ki döntött minderről, de tudják, hogy számukra nincs visszaút. Ott most az a kérdés, hogy miként tudnak a bevándorlókkal együtt élni. Nálunk még nem ez a kérdés, hanem az, hogy akarunk-e bevándorlókat befogadni. És a magyarok válasza az, hogy nem akarunk.

Persze mi sem vagyunk kőből, látjuk a képsorokat, látjuk a sok emberi szenvedést és nyomorúságot. Tudjuk, hogy segítenünk kell.

A mi álláspontunk az, hogy a segítséget kell odavinni, és nem a bajt kell idehozni. Magyarország gazdasági erejéhez mérten rendszeres pénzügyi segítséget nyújt, és iskolákat, kórházakat, egész falvakat épít újjá azokon a helyeken, amelyeket megtépázott a háború. A kettőt együtt gondolom én észszerű és erkölcsös politikának.

Sorosék profitjának mi fizetjük meg az árát Fotó: Éberling András

– Miért kellett mindehhez elővenni Soros Györgyöt? Arc kellett a migrációs fenyegetéshez?

– Soros György egy hálózatot pénzel. Ennek a hálózatnak óriási a befolyása a brüsszeli döntéshozók között. Emellett nagyon sok médiumot és szervezetet finanszíroz, és ezek összehangoltan olyan politikát szorgalmaznak mindenhol Európában, amely elősegítené és növelné a bevándorlást. Ebben áll az ő felelőssége. Mindezt persze szándékosan teszi, mert egy olyan Európában, amelyet együttélési gondok kínoznak, és állandó feszültségekkel kell szembenéznie, egy hozzá hasonló spekuláns sokkal könnyebben tudja a pénzügyi érdekeit érvényesíteni.

És mivel a zsák megtalálja a foltját, ebben erős szövetségesei a baloldali politikusok, akik hatalmuk megtartása érdekében leendő választóként tekintenek a migránsokra.

– A választási kampány olyan, mint egy vásár, ahol a kereskedő a legjobb termékeit rakja ki. A Fidesz–KDNP több árut is bátran kitehetne, vannak komoly sikerei is az elmúlt éveknek. De nem teszik ki. Nem beszélnek a saját eredményeikről. Miért?

– Mert ezeket a portékákat már hazavitték az emberek. A mi kormányzásunk eredményei nem az elméletek elvont világában érezhetők, hanem a mindennapi életben.

Felesleges mondogatnom az embereknek, hogy a munkanélküliség négy százalék alá csökkent, hogy csökkentettük a rezsit, támogatjuk a családokat, a nyugdíjasok kapnak Erzsébet-utalványt, újra van otthonteremtési támogatás, öt év óta folyamatos a gazdasági növekedés és végre nőnek a bérek, hogy ingyen étkeznek a gyerekek az óvodákban és az iskolákban és ingyenes lett a tankönyvek többsége is. Látják.

– Négy évvel ezelőtt az önök választási programját firtató kérdésekre azt válaszolták: folytatjuk. Mit mondanak most?

– Rólunk már mindent tudnak az emberek. Egyszerű és világos értékek mentén politizálunk. Hiszünk a munkában, hiszünk a családban és hiszünk a hazában. Ez a jövőben is így lesz. El fogjuk érni Magyarországon a teljes foglalkoztatottságot. Mindenkinek lesz munkája, aki dolgozni akar. A családokat és a gyereket nevelő anyákat minden évben növekvő mértékben fogjuk támogatni. Ezt azért csináljuk, mert hiszünk abban, hogy a népességfogyást nem migránsok behozatalával, hanem a gyerekes családok támogatásával kell megállítani.

Marad a rezsicsökkentés, és amikor a gazdaság jól teljesít, abból mindig fog jutni az idős embereknek is. Mert megérdemlik a tiszteletet.

– Miért nem erről beszélnek? Miért a bevándorlás a Fidesz szinte egyetlen témája?

– Mert ez a legfontosabb kérdés. Az elmúlt évek eredményeit együtt harcoltuk ki a magyar emberekkel. Egy csőd szélén tántorgó országgal indultunk 2010-ben, és végre van jövőnk.

Van mit veszítenünk, ezért kell a határokat megvédeni, és ezért nem szabad a migránsokat beengedni. Ha könnyelműen hagyjuk, hogy mások döntsenek rólunk, akkor mindent tönkre fognak tenni.

A migráció az a rozsda, ami lassan, de biztosan felemésztené az országunkat. Először anyagilag, mert ha a migránsokra kell költeni a pénzt, akkor nincs miből támogatni a családokat és fizetni a nyugdíjakat. Aztán felemésztené a mindennapok biztonságát és legvégül a kultúránkat is. Ezért van az, hogy az ország megvédése és a migráció elleni küzdelem a legfontosabb üzenetünk.

A kormányfő azt mondta: a holnapi, Magyarország jövőjéről döntő szavazáson bízik a győzelemben Fotó: Éberling András

– Tart ön az úgynevezett taktikai szavazatoktól, illetve tömeges alkalmazásuktól? Ellenzéki értelmiségiek ebben vélik megtalálni az ön ellen hatásos csodafegyvert.

– Akik ezt kitalálták, azok számára a választás nem szól másról, csak a pénzről és a hatalomról. Aki így gondolkodik, az mélységesen lenézi és megveti az embereket. Látom, hogy a terv­asztalon már létrejött a Vona–Gyurcsány-koalíció, és most ezt akarják az embereknek eladni. Én hiszek abban, hogy a választáson az emberek az ország jövőjéről akarnak dönteni. És amit az ellenzék ma kínál, az nem jövő, hanem zűrzavar és bizonytalanság.

Persze olyan már volt, hogy az ellenzék győzelmének felfordulás és káosz lett a végeredménye, de az újdonság, hogy ez a programjuk is.

Legyünk őszinték: ez csak a Soros-féle spekulánsoknak jó. Ők tudnak ebből profitálni, és a végén a magyar emberek fizetik meg az árát. Soros pénzéből Soros szervezetei, például az Avaaz nevű Soros-formáció, százmilliókat költenek el ezekben a napokban is a választás befolyásolására. Azért teszik, mert ez Soros György érdeke. A taktikai szavazás nevű csodafegyver Soros György jelöltjeinek támogatását célzó program. Ilyen egyszerű, és ezt ki is kell mondani róla.

– Holnap mindez eldől. Ön milyen eredményre számít?

– Bízom a győzelemben. De tenni is kell érte. A legnagyobb veszély, ami fenyeget minket: a saját szavazóink kényelme. Nagyon sokan talán már azt érzik, hogy ez a küzdelem eldőlt, a verseny lefutott, nyugodtan otthon maradhatnak. Az elmúlt negyven napban végigjártam az országot, mindenhol ugyanazt mondtam, amit most is mondok. Soros jelöltjeivel szemben csak a mi jelöltjeinkre lehet számítani.

Nekem minden egyes jelöltre, minden képviselőre szükségem van, mert az országot meg kell védeni.

Ezért arra kérek mindenkit: menjen el és adja mindkét szavazatát a Fideszre.

magyaridok.hu