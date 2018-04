Terrortámadás Münsterben

Belehajtott a tömegbe egy kisteherautó szombaton a németországi Münster belvárosában, a helyi rendőrség szerint legkevesebb hárman - a kisteherautó vezetőjével együtt négyen - meghaltak és többen megsebesültek.

2018. április 7. 18:32

Az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi város központját lezárták, a helyszínen mentők, rendőrök és tűzoltók dolgoznak - közölte a rendőrség.



A kisteherautó teraszon ülő emberek közé hajtott délután Münster történelmi belvárosában, vezetője a gázolás után végzett magával - mondta egy rendőrségi szóvivő a Rheinische Post című tartományi lapnak.



A helyszínelés során, kora este a kisteherautóban gyanús tárgyat találtak, ezért kiürítették a környéket és vizsgálják, hogy veszélyes-e a tárgy - tette hozzá a szóvivő.



Több német országos hírportál arról ír, hogy a rendőrség feltételezése szerint terrortámadás történt. Az igazságügyi tárca közölte, hogy legkevesebb hárman - a kisteherautó vezetőjével együtt négyen - meghaltak. A sebesültek száma harminc és ötven között lehet, köztük hatan életveszélyes állapotban vannak.



A münsteri rendőrség a Twitteren a találgatások és a nem megerősített információk terjesztésének mellőzését kérte.



Az eset a helyiek és a turisták körében is népszerű Kiepenkerl nevű vendéglő előtti téren történt.



A német szövetségi kormány ügyeletes szóvivője útján kinyilvánította részvétét az áldozatok és a sebesültek hozzátartozóinak. Így tett Münster polgármestere, Markus Lewe is, aki egyben köszönetet mondott a mentésben és az ügy feltárásában résztvevő szakembereknek. Újságíróknak elmondta, hogy egyelőre nem ismert az eset háttere.





Spöttle: Másik elkövetőt is kereshetnek

Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő szerint az is lehetséges, hogy egy másik elkövetőt is keresnek a hatóságok, azért vannak fent a rendőrségi helikopterek. Fontosnak tartotta megjegyezni azt is, hogy a münsteri eset éppen a stockholmi merénylet évfordulóján történt.

2016 decemberében Berlinben egy karácsonyi váráson szintén egy kisteherautó hajtott a tömegbe, akkor 12-en haltak meg.

