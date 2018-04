Heil, heil, ti rabjai a Földnek!

Nagy és közös játékba, mondhatni vurstliba invitál minket vasárnap reggeltől Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom mozgalmas elnöke. Azt írja nekünk a Facebookon, a Párt oldalán, hogy (idézzük)

"A Jobbik lehet egy kicsit olyan, mint egy kaparós sorsjegy, de egy kaparós sorsjeggyel azért lehet nyerni."

Nos, voltak már a pártok mindenfélék, lássuk be bátran, elküldték őket a kocsmában és másutt is minden létező irányba satöbbi, de kaparós sorsjegyek, azok speciel még soha az életben nem voltak. Ami - szögezzük le azonnal - véleményünk szerint nagy kár, illetve igen komoly baj; még jó, hogy ennek az áldatlan állapotnak ezennel vége.

Tehát a Jobbik véghajrába ért, felnőttkorba lépett elnöke immár egyáltalán nem kívánja megmondani nekünk, mit gondoljunk az ő pártjáról, hogy micsoda pontosan az ő pártja - és jól teszi, hogy így tesz, sőt nagyon jól, hovatovább hála az égnek, amiért a dolgok így alakulnak; elvégre, gondolj már bele, ha Elnök Úr mégis átadná nekünk mind a "fontos" információkat, azzal bizony gúzsba kötné a kezünket, a lábunkat, sőt gúzsba kötné a saját kezét és lábát is, a végén még hasra esnénk mindahányan az urnákhoz menet, még tompítani se tudnánk. Ami pedig kinek kell most, a XXI. század térdmagasságban lévő derekán, amikor a jobb- és baloldal végleg meg lett haladva, a kozmoszt pediglen üdvösen vizslaformájúvá alakítottuk . Na ugye.

Szóval, hála Allahnak meg a többi nagyágyúnak, mostanra halvány fogalmad sincs, micsoda a Jobbik, miféle csuda dolgot találsz majd a színes körhintáról vasárnap leszállva a feszülten várakozó, vastag, borostás kaparófelület alatt, no pláne hétfő reggel mit találsz, Spinoza Házat és Rangos Katalint, vagy kedves kiskutyákat besózva, hagyományőrző nyulas-kereszteseket, édes bocicsokit, kerítést vagy nem kerítést, esetleg Gyurcsány Ferenc elragadó, mosolygó arcát, szép Korán- vagy szép bibliai idézetet, béruniót vagy véruniót, netán azt a kis bajuszos pasast a második világháborúból (nagy kópé volt az öreg, adta rendesen, hogy dögölne meg újra, éljen!), szóval nem tudod, de fogjad már fel végre, hogy pont ez benne a jó, pont ez benne az izgalmas, és teljesen direkte van így.



Addig is Heller Ágnes meg Alföldi Róbert persze ne nagyon kolbászoljék színes, láthatósági vattacukorral a Duna-parton, igencsak csúszós hely az, a Duna-part, én mondom, komoly vihar közeleg arrafelé, hát vagy ellenkezőleg, nem közeleg sehol semmi, pláne a Duna-parton nem; na, akkor viszont nyugodtan kolbászoljék, ha úgy tetszik, majd mi megvédjük őket. Vagy a tök se tudja... egyébként mit idegeskedsz, pattogsz itt rögtön, berzenkedő kis struccmadaram, yo, amikor még le se kapartál azzal a gyönyörű kezeddel, meg miféle mesüge kifejezés az különben is, hogy "kolbászoljék", mi vagy te, valami zsidó?!

Csak azért kérdezem, mert akkor minden rendben. ;)

Remélem, meggyőztelek, te kedves ember, és a vasárnapi zenés-táncos mulatságon, miután jót lahiztál a kis társaiddal, bátran lekaparsz engem - bárki is legyél, vagy annak épp az ellenkezője. Tudd, én Téged választalak, mert szeretlek ismeretlenül, - és tudd, bárhogyan is alakul, ha nyerünk, hát nagyon, nagyon jó lesz Neked. Vagy ha mégsem, akkor ígérem, hogy nem fog különösebben fájni, és viszonylag hamar túl is leszel rajta.

