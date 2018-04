1 nap - egyetlen kérdés

Április 8-án a magyar választópolgárok az urnák elé járulhatnak, hogy a demokrácia jegyében szavazataikkal döntsenek az ország jövőjéről.

2018. április 7. 22:47

A demokrácia állítólag az emberi társadalom legmagasabb formája. Bizonyára az, amikor a démosz dönt.

Döntött már kétezer éve is, amikor bizonyos Pontius Pilatus megkérdezte őket, kit akartok, Krisztust vagy Barrabást. Azok meg megmondták.

Ma Karácsony miniszterelnök közölte, hogy azonnal aláírják az isztambuli egyezményt. Amiben, tudjuk, benne a van a gender, a melegek jogai, szóval minden vadliberális vágyálom, hiszen ők tejesztették elő.

Ma Fekete-Győr bejelentette, hogy Orbán Viktor olyan álomgyilkosságot fog látni tőlük, amilyet még soha.



Éljen a démosz!

Hát akkor lehet, hogy jön Karácsony. Az is, hogy jön Gyurcsány. Az is, hogy jön Szél. Az is, hogy jön Vona. Az is, hogy jön Fodor. Az is, hogy jön Fekete-Győr. Az is, hogy jön Szigetváry. Az is, hogy jön Juhász. Meg Mellár, Hadházy, Bod Péter. Minden lehet.

Utolsó kérdés akkor, hogy

Orbán vagy Soros.

gondola