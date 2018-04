Lehetetlen, hogy másra szavazzak

Az Origo megkérdezte a magyar kulturális élet nagyságait a vasárnapi szavazásról. A család mellett az evidencia és a lélek fogalmak is előkerültek, ahogy természetesen a migrációs válság is. A két nagy, Kossuth-díjas színész, Eperjes Károly és Reviczky Gábor is beszél nekünk, és két nagyon sikeres vidéki színházigazgató, Cseke Péter és Oberfrank Pál, valamint a Fórum Színház népszerű igazgatója, Németh Kristóf.

2018. április 8. 11:42