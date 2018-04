Nagyon erős lesz az új parlament legitimációja

A következő Országgyűlés legitimációja nagyon erős lesz - így értékelte Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a magas részvételt a vasárnapi parlamenti választáson.

2018. április 8. 20:04

"Nagyon örülünk annak, hogy ilyen sokan vettek részt a választáson, ez mutatja, hogy a magyar demokrácia erős, Magyarország polgárai dönteni akarnak a saját jövőjükről" - mondta a politikus, a Fidesz alelnöke a kormánypárt eredményváró központjában, Budapesten, a Bálnában, miután este hét órakor hivatalosan befejeződött a választás.



Gulyás Gergely a sajtótájékoztatón jelezte, még arra is jó esély van, hogy a mostani legyen minden idők legmagasabb parlamenti választási részvétele.



Értékelése szerint ez közös siker, a magyar demokrácia közös sikere.



A frakcióvezető köszönetet mondott mindenkinek, aki elment voksolni, azoknak pedig külön is, akik a kormánypártokra adták szavazatukat.



Fontosnak nevezte, hogy azokban a szavazókörökben, ahol még sorban állnak a választópolgárok, mindenkinek legyen lehetősége leadni a szavazatát. A választási szerveket ennek biztosítására kérte.



Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy voltak ugyan szabálytalanságok a vasárnapi választáson - a Fidesz is sok esetben tett panaszt -, de alapvetően a választás rendjét befolyásoló körülmény nem volt.



"Ezért nagyon örülünk annak, hogy magas részvétel mellett egy erős, legitim parlamentje lesz az országnak" - zárta szavait az alelnök-frakcióvezető.



A sajtótájékoztató után Gulyás Gergely több újságírói kérdésre is válaszolt, és egyebek mellett arról beszélt: továbbra is azt reméli, hogy a stabil kormányalakítást lehetővé tevő 100 mandátumot sikerül elérni. Azon túl minden ajándék - fogalmazott.



Egy esetleges koalíciós kormányzást firtató kérdésre azt válaszolta, nincs okuk erről beszélni, abban bíznak, hogy a választásnak világos eredménye lesz.



Megerősítette továbbá azt az álláspontját, hogy a realitás határán messze túl van a kétharmados többség.



A részvételről a frakcióvezető azt mondta: "nem gondolom azt, hogy attól, hogy többen mentek el, nekünk rosszabbak lennének az esélyeink".

MTI