Óriási Fidesz-többség

A Fidesz több mint kétmillió szavazattal vezet 98,31 százalékos feldolgozottságnál, a második párt a Jobbik, harmadik az MSZP-P. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szerint Magyarország sorsdöntő győzelmet aratott. Vona Gábor és Hadházy Ákos is lemond pártja éléről, de bejelentette távozását az MSZP és az Együtt elnöksége is.

2018. április 9. 02:09

Az első kilenc országos listára leadott szavazatok aránya 98,31 százalékos feldolgozottságánál:

1. FIDESZ-KDNP (48,49 százalék)

2. JOBBIK (19,52 százalék)

3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,33 százalék)

4. LMP (6,92 százalék)

5. DK (5,58 százalék)

6. MOMENTUM (2,84 százalék)

7. MKKP (1,69 százalék)

8. EGYÜTT (0,63 százalék)

9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék)

Orbán: Magyarország a bátor emberek országa

Magyarország a bátor emberek országa, akik vasárnap egész Európa számára világossá tették, hogy a dolgokat így nem lehet folytatni, vagyis őszinte, világos beszédet akarnak, nevén akarják nevezni, mi gyötri ezt a kontinenst – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőre forduló éjszaka az Echo TV-nek.

A Fidesz-KDNP negyedik alkalommal újraválasztott kormányfő-jelöltje emlékeztetett, azt kérték a választóktól, érezzék át, ezen a választáson talán hosszú évtizedekre eldől Magyarország sorsa.

Az elkezdett munka folytatására szavaztak a magyarok az RMDSZ szerint

Az elkezdett munka folytatására szavaztak a magyarok, így az a kormány irányítja Magyarországot a következő négy évben, amely számára fontos az erdélyi magyarok közössége – jelentette ki Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke.

A politikust az RMDSZ hírlevele idézte. Rámutatott: becslések szerint 180-195 ezer körüli azoknak az erdélyi magyaroknak a száma, akik a magyarországi választásra regisztráltak, és leadták voksukat.

Kósa: Az emberek meg akarják védeni a saját országukat

Nagyon nagy küzdelem volt – összegezte az országgyűlési képviselő-választást Kósa Lajos vasárnap éjjel Debrecenben, a Fidesz eredményváró összejövetelén.

A megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter – miután a Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltjei mind a hat hajdú-bihari egyéni választókerületben győzedelmeskedtek – azt mondta: a nagyon magas részvétel azt bizonyítja, hogy az embereket érdekli az ország sorsa, meg akarják védeni saját hazájukat.

A Jobbik nem tudott felzárkózni, a baloldal megosztott maradt

A vasárnapi országgyűlési választás estéjén Kiszelly Zoltán politológus Vona Gábor, a Jobbik elnöke, Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje és Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke választás utáni nyilatkozatait értékelve mondta el a Kossuth Rádióban: bár a Jobbik az ellenzék legtámogatottabb pártja, de nem tudott váltópárttá válni, nem zárult az olló közte és a Fidesz között.

Arról is beszélt: ezen a választáson sok tabu dőlt meg, például az is, hogy a magas részvétel csak az ellenzéknek kedvezhet. A politológus azt is valószínűsítette, hogy a Fidesz-KDNP a határon túli levélszavazatok beérkezésével át is billenhet a kétharmadon.

Ritter Imre minden nemzetiség érdekét képviseli majd az Országgyűlésben

A kedvezményes mandátumot szerző német nemzetiségi listavezető mind a 13 magyarországi nemzetiség érdekét képviseli majd az Országgyűlésben.

Ritter Imre vasárnap éjjel – miután kiderült, hogy sikerült szavazati jogot jelentő kedvezményes mandátumot szereznie – az MTI-nek azt is elmondta: számítottak az eredményre, az után, hogy sokan nemzetiségi választóként regisztrálták magukat, készültek rá, hogy megszerzik a mandátumot.

Mandátumszámok a szavazatok 95,1 százalékának összeszámolása után:

1. FIDESZ-KDNP: egyéni választókerület: 91, országos lista: 42, összesen: 133, a parlamenti mandátumok aránya: 66,83 százalék

2. JOBBIK: egyéni választókerület: 1, országos lista: 25, összesen: 26, a parlamenti mandátumok aránya: 13,07 százalék

3. MSZP-PÁRBESZÉD: egyéni választókerület: 8, országos lista: 12, összesen: 20, a parlamenti mandátumok aránya: 10,05 százalék

4. DK: egyéni választókerület: 3, országos lista: 6, összesen: 9, a parlamenti mandátumok aránya: 4,52 százalék

5. LMP: egyéni választókerület: 1, országos lista: 7, összesen: 8, a parlamenti mandátumok aránya: 4,02 százalék

6. EGYÜTT: egyéni választókerület: 1, országos lista: 0, összesen: 1, a parlamenti mandátumok aránya: 0,50 százalék

Még:

Független: egyéni választókerület: 1, országos lista: 0, összesen: 1, a parlamenti mandátumok aránya: 0,50 százalék.

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS: kedvezményes mandátum: 1, összesen: 1, a parlamenti mandátumok aránya: 0,50 százalék.

Összesen: egyéni választókerület: 106, országos lista: 92, kedvezményes mandátum: 1, összesen: 199, a parlamenti mandátumok aránya: 100,00 százalék.

