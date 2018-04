Aztán eljött az este

Most várhatjuk, hogy a gender-Macron, a kvóta-Merkel és a whisky-Juncker mikor és milyen őszintén gratulál.

2018. április 9. 03:59

Gyerekek, a harcnak vége, legalábbis egy idöre. A csatát nagyon elbuktátok. Most vissza kéne fogni magatokat, sértődött volt népszabisok, ávos-komcsi gyökerű népszavások, nagy baloldaliak, legfőképp pedig nektek, megmaradt és hetven év erkölcsi tartását sutba dobó áruló magyarnemzetesek, hogy a hírtévésekről ne is beszéljünk.

De ez most nem az erkölcsi ítéletek ideje, azért majd úgyis vezekeltek. (vagy nem).

A csatát elbuktátok, amelybe minden puskaport és gátlástalanságot belevittetek. Ezt a csatát nem a Fidesz nyerte meg, hanem a magyar nép. Szép hazám választópolgárai. A 101 éves szavazó bácsi, a huszárruhát öltött hagyományörző szavazók és mellettük még azok a milliók, akik nem hittek nektek, nem hittek állandó mocskolódásaitoknak, hanem a józan eszükre hallgattak. Sokan nem is tudták, ki az a Ron Werber (izraeli kampányguru), ki az a Soros György (világhírű magyar üzletember), mégis megérezték a lényeget.

Lehet, hogy ez a magyar nép sokat köszönhet Orbán Viktornak, de ma azt láthattuk, hogy Orbán Viktor nagyon sokat köszönhet a magyar népnek. És lesz ez még nemsokára fordítva is.

Mocskos volt a kampány, durva volt a hangnem, de úgy tűnik, az alantas ösztönökre fókuszáló spekulatív hadjárat - ami ne feledjük, az áldott emlékű és azóta fekszívódott amerikai ügyvivővel kezdődött - mégsem volt annyira hatásos. Káros volt, gyilkos volt, de nem nyerő.

A magyar választópolgárok nagy részének eszét és lelkét nem tudták bedarálni, bármennyie is akarták. És most hiába ülnek össze a sértődött népszabisok, a komcsi-ávos gyökerű népszavások, a nyamvadt magyarnemzetesekről nem is beszélve, nehéz most magyarázkodni. Ha az ország háromnegyed része mást gondol, mint ezek a nagy véleményformálók, ott valami baj lehet.

De nemcsak velük, secunderekkel, hanem a valódi szereplőkkel is. Néhány hete még egy autóba sem fértek volna bele a miniszterelnök-jelöltek. De a kampány végére egyre magabizosabbak lettek. A hölgy már a Szél-kormány első intézkedéseit ecsetelte. A másik kijelentette, hogy egyedül fog kormányozni. A harmadik napról napra pimaszabb lett és a választás délelőttjén már kioktatta a köztársasági elnököt, hogy hétfőtől mit csináljon, illetve mit ne csináljon.

Aztán eljött az este, pontosabban az éjszaka, magabiztos szájhőseink csalódottak és sorra mondanak le. Morognak még, hogy demokrácia, meg választási törvény, meg Európa, meg igazságosság, de aztán mindenki aludni tér.

A magyar nép, a magyar választópolgár is aludni tér, mert késő van és hosszú volt a nap. És lehet, hogy azt sem tudja, hogy történelmet csinált. De még mekkorát!

Egyébként az egyik nagy vesztes pártelnök délelőtt még 1848 és 1956 fontosságához hasonlította a mai napot. Soha nem fogja megérteni, hogy végre egyszer nagyot és igazat mondott.

Mert mi volt 48, a nemzet védelme. Mi volt 56, a nemzet védelme. És mi volt a mostani szavazás, 2018. április 8., a nemzet védelme.

Köszönjük Gyurcsány, hogy kimondtad, de még jobban köszönjük a magyar választóknak, hogy ezt meg is cselekedték.

Kis hazám Isten segítségével ma megint alkotott.

Köszönet érte és most megkönnyezem.

(szék)