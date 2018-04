Tovább töredezhet az ellenzék a választási kudarc után

A Fidesz–KDNP elsöprő győzelmet aratott tegnap, így a korábbinál is erősebb felhatalmazással folytathatja a kormányzást. Közben az ellenzéki pártok vezetői közül többen is benyújtották a lemondásukat, és az azóta eltelt órákban el is kezdődött az egymásra mutogatás.

2018. április 9. 14:55