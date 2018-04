A nyugati kamuhírgyár–média a magyar választásokról

A fukusimai atomerőművet megbénító cunamit messze leköröző erővel, dühvel és a kamuvádak özönével támadt a nyugati fősodratú sajtó a magyar választásokra.

2018. április 9. 18:23

Az ismertetés előtt azonban nézzük két nyugat-európai politikus megszólalását.

Az első Matteo Salvinié, a radikálisan jobboldali, korábban Északi Liga, ma Liga nevű olasz párt elnöke Facebook oldalára azt posztolta ki, hogy: „Magyarország szívvel és fejjel szavazott, figyelmen kívül hagyva a brüsszeli fenyegetéseket és Soros milliárdjait. Jó munkát, Orbán miniszterelnök úr, remélem hamarosan – az olasz minisztertanács elnökeként – találkozunk.”

Aki viszont kíváncsiságból rákattint a szöveg alatt automatikusan felbukkanó „Fordítás megtekintése” szövegre, ezt a magyar „fordítást” kapja az első mondatra: Magyarország szívvel és fejjel szavazott, figyelmen kívül hagyja a brüsszeli fenyegetéseket és milliárdokat.

Vagyis a Facebook fordítógépe „teljesen véletlenül” a negatív kontextusból kihagyta Soros nevét. Aki kételkedik, íme az eredeti szöveg: „L’Ungheria ha votato con il cuore e con la testa, ignorando le minacce di Bruxelles e i miliardi di Soros.”

A másik megszólaló drága, régi barátunk, Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter, aki korábban már javasolta, hogy hajítsák ki az Orbán-diktatúrát az EU-ból.

Ő a hétfő reggeli német Die Weltnek a Fidesz hatalmas arányú győzelmére így reagált: „Mindenek előtt a magyarországi választások után Németországnak, Franciaországnak és minden olyan tagországnak, amelyek nem a közömbösségre hajlanak, gyorsan és félreérthetetlenül az európai szerződések alapján lépniük kell, hogy ezt az értéktumort semlegesítsék”. Mely kijelentés – egy demokratikus választás értéktumornak bélyegzése – meg nem erősített értesülésünk szerint tapsvihart váltott ki az USA egyik legimádottabb szövetségese, a Jemenben népirtást, otthon nyilvános lefejezéseket tartó Szaúd-Arábia uralkodói körében.

A spanyol El Mundo, az ország második legnagyobb példányszámú és a többihez hasonlóan a korrupció témáját nagyon kerülő lapja e címmel számol be az értéktumoréknál tartott választásokról: „Orbán Viktor, az Európai Unió legveszélyesebb embere”. A cikk Paul Lendvaival kezdődik, úgyhogy folytatni nem érdemes.

A vezető német lap, a Frankfurter Allgemeine Zeitung – amelynek szerkesztőségi városában a nem német hátterűek már többségbe kerültek – ezzel a vészjósló címmel adja ki magából hamleti aggodalmát: „Hogy megy majd tovább Magyarországgal és Európával?”. Cikkének összefoglalója hűen tükrözi a cím vállroggyantó ólomterhét: „2010 óta veszekszik az EU Orbán Viktor magyarországi nacionalista fordulatával. A bírálók most már azon spekulálnak, hogy kitegyék az ország szűrét a közösségből. Választási sikere után Orbán hatalmasabb, mint valaha: most jön a törés?” A „jobboldali, konzervatív” lap cikkébe szőtt véleményei aládúcolására megszólaltja Philippe Lambertst, az Európai Parlament zöldpárti frakciójának vezetőjét is, aki elsírja, hogy Magyarországot „a nacionalista populizmus” és az „alig palástolt” kormányzati antiszemitizmus uralja.

A BBC budapesti tudósítója vasárnapi, őt is nagyon megviselő idegességében azt jelentette, hogy a Fidesz megtartja kétharmados többségét, noha a kormányzó pártnak most nincs kétharmados többsége.

A vezető amerikai lap, a New York Times azt emelte ki, hogy Orbán Viktor az országban korábban „lüktető demokráciát” „pártpolitikai uralom alatt álló fél-autokrata” állammá alakította és most nekiront majd az alkotmánynak, elfeledve, hogy évekkel korábban a Fidesz által megalkotott alaptörvényt bírálta. Mondandóját olyan forrásokkal támasztja alá, mint Hegedüs István, a Magyar Európa Társaság elnöke, Martin Péter József, a Soros-féle Transparency International ügyvezető igazgatója, és Zgut Edit, a Gyurcsány-féle titkosszolgálatnak hűségesen dolgozó budapesti Political Capital kutatója.

Az amerikai CNN hírtévé portálja fő helyére egy április 5-én készült magyarországi riportját tette ki ezzel a címmel: „Miért néz ki Magyarország egyre inkább úgy, mint Oroszország?”.

Az amerikai főváros vezető napilapja, a Washington Post a Fidesz nagyarányú győzelméről írt budapesti tudósításában azt terjeszti, hogy az eredmény tükrözi, milyen állapotban van a demokrácia és a jogállam az Európai Unió egyik tagállamában. Mely tudósításban például olyan igaz hangok is nyilatkoznak, mint „Nagy Frazsina”, 28 éves budapesti ügyvéd, aki szerint a kormány „mindent elvesz az emberektől”, beleértve a demokratikus intézményeket és a jogállamot.

A legolvasottabb német médiaportál, a Der Spiegel ONLINE reggeli szerkesztőségi kör-emailje szerint a magyarországi választások eredménye rossz hír Európára nézve és felmerül az a kérdés, amelytől a jövőben az EU léte függhet: miként kell azon országokkal bánni, amelyek nem osztják a közösség demokratikus egyetértését?

A német neokonzervatív hetilap, a Die Zeit ezzel a címmel számol be a magyarországi balliberális értelmiség szörnyű dilemmájáról a választást illetően: „Egy rasszista idiótát kell megválasztanom”. A „rasszista idióta” természetesen jobbikos képviselő.

A vezető francia lap, a Le Monde a választásokról készült vasárnapi tudósításának ezt a címet adta: „Az illiberális propaganda telíti meg a választási kampányt”. A tudósítás legaranyosabb alcíme: „A megkövült ellenzék”.

A Neue Zürcher Zeitung, Svájc vezető napilapjának budapesti tudósításában azt jelenti, hogy a választással véget ért a magyarországi politikai kultúra mélypontját jelentő Fidesz-kampány.

A vasárnapi választásokról száraz tárgyilagossággal tájékoztató nagyon kevés, tényszerűen tudósító, német nyelvű, szinte fősodratú, de független gazdasági-politikai hírportál egyike a Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

A Hszinhua, a világ legnagyobb hírügynökségének budapesti tudósítója „Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nyerte meg a választásokat” címmel minden kommentár nélkül ismerteti a megmérettetés eredményeit.

A Russia Today globális orosz tévéhálózat angol nyelvű szolgálata ugyanilyen tárgyilagossággal „Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke bejelenti győzelmét – a parlamenti helyek 67 %-ára számíthat” címmel számol be a választásokról. Mely Russia Today amerikai egységét nemrégiben idegen ügynökként kellett bejegyeztetni, megvonták tőle kongresszusi akkreditációját és Macron francia elnök mint álhírterjesztőt franciaországi, törvénybe foglalandó letiltással fenyegette meg.

Lovas István

magyaridok.hu