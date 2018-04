Orbán Viktor: Köszönöm!

Nagy tettet hajtottunk végre, és a következő években együtt meg fogjuk védeni Magyarországot - mondta Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz elnöke a Facebook-oldalán hétfőn délután közzétett videóüzenetben.

2018. április 9. 18:28

Hahó, Facebookosok! Remélem jól vagytok. Én jól vagyok. Tegnap hatalmas győzelmet arattunk – kezdte videóüzenetében a Fidesz elnöke.

Most szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, különösen azoknak akik az üzeneteket továbbküldték, megosztották esetleg nekem is küldtek és nekem is adtak tanácsokat.

Nagy tettet hajtottunk végre közösen, és a következő években veletek együtt fogjuk megvédeni Magyarországot -hangsúlyozta Orbán Viktor.

Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!

