Orbán Viktor történelmet írt

A pártstruktúrát innentől a nemzeti és globális szembenállás fogja meghatározni.

2018. április 10. 09:51

A harmadik kormányzati ciklusával Orbán Viktor minden idők harmadik leghosszabb ideig kormányzó magyar miniszterelnökévé avanzsált, a mostani újabb, negyedik választási győzelemmel és ismételt teljes ciklussal pedig történelmi rekordot állíthat fel: Tisza Kálmánt megelőzve ő lehet a leghosszabb ideig regnáló magyar miniszterelnök. Ez a politikai teljesítmény tehát példa nélkülinek számít a modern kori magyar történelemben, mindennek ráadásul az európai színtéren is nagy hatása van. Angela Merkel mellett mára Orbán Viktor vált azon európai vezetővé, akinek a legnagyobb tapasztalata van, így szavára az eddigieknél is jobban figyelnek majd, a magyar miniszterelnök az eddigieknél is nagyobb súllyal fog megjelenni az euró­pai politikában.

Minden várakozást felülmúló győzelmet aratott a Fidesz–KDNP a vasárnapi választáson, amely a magas részvételnek köszönhetően soha nem látott legitimitást ad az újonnan megalakuló Országgyűlésnek és kormánynak. Mindez világos üzenet Brüsszelnek és Soros György birodalmának, amelyek a választási kampány során mindent megtettek annak érdekében, hogy eltávolítsák a hatalomból Orbán Viktort. Tevékenységük ugyanakkor szemmel láthatóan kontraproduktív volt, a magyarok nem kérnek a külső beavatkozásból, különösen nem Soros György nemzetellenes tevékenységéből.

Orbán Viktor a mostani győzelmével mindenképpen bekerül a történelemkönyvekbe, hiszen Európában példa nélküli, hogy egyetlen pártcsalád háromszor egymás után kétharmados parlamenti felhatalmazást kapjon a választóktól. Ez Magyarországnak hatalmas versenyelőny a koalíciós válságok tucatjaival küzdő nyugat-európai országokkal szemben, hiszen így a felmerülő problémákra gyors és hatékony válaszokat tud adni. Ez a versenyelőny garantálta azt, hogy hazánk a 2015-ös migrációs válságra elsőként tudott olyan választ adni, amely megállította az emberáradatot és más európai vezetőnek is példaként szolgált. Ha Magyarországon egy instabil, koalíciós egyeztetések sorával terhelt kormány lett volna hatalomba, akkor hazánkat garantáltan több tízezer migráns szállta volna már meg.

A harmadik kormányzati ciklusával Orbán Viktor minden idők harmadik leghosszabb ideig kormányzó magyar miniszterelnökévé avanzsált, a mostani újabb, negyedik választási győzelemmel és ismételt teljes ciklussal pedig történelmi rekordot állíthat fel: Tisza Kálmánt megelőzve ő lehet a leghosszabb ideig regnáló magyar miniszterelnök. Ez a politikai teljesítmény tehát példa nélkülinek számít a modern kori magyar történelemben, mindennek ráadásul az európai színtéren is nagy hatása van. Angela Merkel mellett mára Orbán Viktor vált azon európai vezetővé, akinek a legnagyobb tapasztalata van, így szavára az eddigieknél is jobban figyelnek majd, a magyar miniszterelnök az eddigieknél is nagyobb súllyal fog megjelenni az euró­pai politikában.

Minderre nagy szükség is van, hiszen a júniusi EU-csúcson rá akarják majd hazánkra erőltetni azt a kötelező betelepítési kvótát, amelynek részeként évente tízezer migránst kellene letelepíteni Magyarország területén. A mostani, mindent elsöprő választási győzelemmel a magyar álláspont soha nem látott erősségű lett, így Orbán Viktor várhatóan hatékonyan tud majd fellépni a brüsszeli törekvések ellen. A magyar erő emellett kihatással van a visegrádi négyek együttműködésére is, hiszen Magyarország és Lengyelország szövetsége a régi-új kormány felállását követően sem fog megváltozni, ez a két ország lesz továbbra is a motorja a bevándorlásellenes szövetségnek az Európai Unión belül.

Az ellenzék többek között annak köszönhette a csúfos választási kudarcot, hogy az elmúlt négy évben a Magyarországot és Euró­pát évtizedekre meghatározó kérdésekben nem állt ki a magyarság mellett, hanem vele szemben, különböző külső gazdasági és politikai érdekkörök akarata szerint politizált. A balliberális oldal részéről ezt megszokhattuk, hiszen a 2010 előtti kormányzásuk idején minden egyes kérdésben mindenféle ellenállás nélkül elfogadták a brüsszeli diktátumokat, ugyanakkor ez a politika a Jobbiktól korábban idegen volt. A mostani választási kampány azonban megmutatta, hogy a Jobbik is beállt ebbe a sorba, és az egykori nemzeti pártnak már nem Magyarország a legfontosabb, hanem – ahogyan a miniszterelnök fogalmazott – valami egészen más.

Ebben a politikai környezetben új törésvonalak létesültek a magyar politikai rendszerben, a pártstruktúrát innentől a nemzeti és globális szembenállás fogja meghatározni. Minden egyes politikai és gazdasági kérdésben ez a törésvonal fogja meghatározni a politikai vitákat, így a választók is e dimenzió mentén fogják különválasztani a pártokat. Ebben a szisztémában egyedül a Fidesz–KDNP képviseli tisztán a nemzeti érdekeket, az ellenzéki pártok ezzel szemben pedig sokkal inkább a nemzetközi elvárásokat és a globális tőke kívánságait lesik. Mindez komoly kihívást jelent a Fidesz–KDNP-nek, hiszen arra kell felkészülni, hogy a nemzeti kérdésekben az ellenzékre nem lehet majd számítani. Ugyanígy volt ez az olimpiarendezés kérdésében, illetve az illegális bevándorlás kezelésekor is, tehát mindez nem lesz újdonság a magyar választóknak.

A választás eredménye rávilágít arra is, hogy a nemzeti oldal a valóság talaján áll, jól rezonál a társadalmi elvárásokra, amelynek köszönhetően Magyarországon a Fidesz–KDNP vált az egyedüli néppárttá. Az összes többi magyarországi párt mára rétegpárt lett, a balliberális pártok egy szűk budapesti szubkultúra igényeit elégítik ki, míg a Jobbik főként bizonyos vidéki csoportok igényeit tudja kiszolgálni. A Fidesz–KDNP viszont igyekszik minden társadalmi csoporthoz szólni, ennek köszönhetően pedig minden egyes rétegben közel azonos társadalmi támogatottsága van.

Azt, hogy a kormánypártokkal szemben a teljes ellenzék mennyire elszakadt a valóságtól, jól mutatja, hogy még az urnazárásokat követő órákban is azt vizionálták, hogy a magas választási részvétel kormányváltó hangulatot és a rendszer kritikáját jelzi. Olyan, korábban komoly véleményformálónak számító balliberális értelmiségiek vallottak csúfos kudarcot a választás estéjén, mint például Kéri László. A legújabban a félresiklott elemzéseiről elhíresült politológus vasárnap este élő adásban saját maga vallotta be, hogy az általa korábban vélt tézisek sorra megdőltek ezen a választáson. Bebizonyosodott ugyanis, hogy magas részvétel mellett sem verhető meg a Fidesz–KDNP. A baloldali Kéri László az eredmények láttán szinte szóhoz sem jutott, a választási térkép láttán csupán annyit tudott reagálni, hogy ez egészen elképesztő.

Nem jobb a helyzet a Jobbikhoz közel álló értelmiségiek körében sem. A soha meg nem valósuló tévképzeteiről elhíresült Jobbik-tanácsadó még pár hete is arról beszélt, hogy szerinte a Fidesz hanyatló időszaka következik, és meglepődne azon, ha a kormánypártok az április 8-i választáson kétharmados többséget szereznének. Kitűnően szemlélteti ez a két példa, hogy mind a balliberális, mind a Jobbik-közeli véleményformálók vágyvezérelt módon, a valóságtól teljes mértékben elszakadva vezették politikusaikat, akik a csapdába besétálva csupán a választás éjszakáján döbbentek rá arra a tényre, hogy valójában nem kormány-, hanem ellenzékváltó hangulat van ma Magyarországon.

Annak ellenére következett be mindez, hogy a közvélemény-kutatások többsége világosan jelezte, a Fidesz–KDNP toronymagasan vezeti a népszerűségi listákat. Emellett például a GKI konjunktúraindexe csaknem másfél éves, szinte töretlen növekedés után februárban új történelmi csúcsára emelkedett. A GKI által, az Európai Unió támogatásával végzett felmérés szerint az üzleti várakozások még soha, a fogyasztóiak pedig csak 2002-ben, a Medgyessy-kormány száznapos programjának néhány hónapjában voltak a mostaninál is kedvezőbbek.

Ez is azt mutatja, hogy az elmúlt nyolcéves kormányzás mind politikai, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból rendkívül sikeres volt. Ezeket az eredményeket azonban az ellenzék mintha észre sem akarta volna venni, mindenféle megalapozottság nélkül szajkózták, hogy márpedig a magyar gazdaság romokban van és a folyamatos leszakadás veszélyezteti.

Az április 8-i választási eredmény ugyanakkor világosan megmutatta, hogy a magyar emberek nem dőlnek be az ellenzéki hazugságkampánynak. Hiába mondja azt a Jobbiktól kezdve az MSZP-n át a Demokratikus Koa­lícióig mindenki, hogy nem élnek jobban a magyarok, a lakosság többsége nem így látja, hiszen a hétköznapjai során tapasztalja mindazt az eredményt, amelyet hazánk elért az elmúlt években.

A nagy győzelem ellenére küzdelmes négy év vár hazánkra, hiszen Soros György hálózata nem adta fel. Az amerikai milliárdos a vereség ellenére továbbra is végre akarja hajtani a tervét, így arra kell felkészülni, hogy szervezetein keresztül még az eddigieknél is erősebben fogja szítani az indulatokat, újabb utcai provokációk sem elképzelhetetlenek.

Ebben a helyzetben a kormány kizárólag a magyar emberekre támaszkodhat, akik múlt vasárnap történelmet írva, soha nem látott többséggel álltak ki a nemzeti kormány politikája mellett.

Deák Dániel

A szerző politológus

magyaridok.hu