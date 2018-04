Vona távozik a politikából

A Jobbik elnöke lemondott a posztjáról és a parlamenti mandátumáról is.

2018. április 10. 10:05

A lemondását már vasárnap bejelentő Vona Gábor hétfőn, a Jobbik rendkívüli elnökségi ülése után közölte: nem veszi át parlamenti mandátumát sem. Toroczkai László alelnök tegnap azt írta: „Vona Gábor megbukott, de a Jobbik él”.

Benyújtja lemondását Vona Gábor a választási kudarc miatt – ezt maga a Jobbik elnöke jelentette be nem sokkal vasárnap éjfél előtt.

A párt (amely az alapszabály szerint tisztújító kongresszust ír ki) egyébként 25 képviselői hellyel a második legnagyobb és egyben a legnagyobb ellenzéki frakcióját adja majd az Országgyűlésnek. A hétfői, rendkívüli elnökségi ülés után Vona már azt közölte: nem indul a következő tisztújító választáson, és nem veszi át parlamenti mandátumát sem. Lépése érthető, hiszen a tagság őt és Szabó Gábor pártigazgatót tartja felelősnek azért, hogy a párt a négy évvel ezelőtti eredményt sem tudta hozni.

A döntést siettethette az is, hogy a néppártosodást partvonalról szemlélő Toroczkai László alelnök hétfőn éles hangvételű bejegyzésben üzent a pártelnöknek.

– Vona Gábor megbukott, de a Jobbik él. Ha azonban Vona Gábor úgy gondolja, hogy nem végleg bukott meg, s a lemondás is csak látszólagos lesz, azzal kivégzi a Jobbikot – írta közösségi oldalán Ásotthalom polgármestere. Leszögezte: „egy olyan, egyébként kiváló emberek ezreiből álló parlamenti párt ugyanis, amely három egymást követő választáson sem tud a kormányzás közelébe kerülni, végleg elveszíti az esélyét arra, hogy valaha győzzön, hacsak nem iktatja ki azt az akadályt, amely a növekedését meggátolja”.

Sneider Tamás alelnök bajtársiatlan dolognak nevezte Toroczkai nyilvános üzenetét, és a teljes elnökség lemondását javasolta, mondván, „mind részesei voltak a néppártosodásnak”. Sneider kiemeli: „A mi közösségünkben nem lehet helye a széthúzásnak, ezért kérlek, gondolj arra a több mint egymillió honfitársunkra is, akik abban a reményben adták ránk a voksukat, hogy a mi gerincünk sosem hajlik meg semmiféle csábításnak, bárhonnan is érkezzen”.

A párt alelnöki posztjáról két évvel ezelőtt eltávolított Novák Előd is a közösségi oldalon reflektált Toroczkai László szavaira. Novák szerint a kudarc oka az, hogy Vona Gábor – súlyos tartalmi változásokat is végrehajtva – letérítette a pártot fejlődő útjáról. Sőt, a Fidesz kétharmados többsége is részben Vonának köszönhető, aki miatt nemhogy jobboldali szavazókat nem csábított el kormányváltásra a Jobbik, de még át is adott a Fidesznek rengeteg nemzeti érzelmű választót, míg a Jobbik a baloldali szavazókon osztozkodott.

A személye egyértelműen tehertétel lett a pártja számára Fotó: MTI/Kovács Tamás

– Színtelen, szagtalan, íztelen pártnak nincs jövője, az identitásvesztés pedig egy biztonságot nyújtó kapaszkodó elvesztését jelenti. Ezt pedig nem engedhetjük meg magunknak – írta Novák, aki Simicska Lajosra is kitért.

– A tagság azt hitte, az elvek feladásáért, a Mészáros Lőrinchez hasonlóan börtönbe való Simicska Lajossal való „üzletért” cserébe legalább a győzelem meglesz, mivel esetleg Simicska tud valamit Orbánról. De csalódnia kellett a tagságnak. Csak a 660 mil­liós bírság maradt.

Novák Előd szerint Vona lemondása is komolytalan színjáték, hiszen a pártelnök vasárnap ismét egy személyben jelentette be, mit fog tenni a Jobbik a következő négy évben.

„A Jobbik számára most tehertétel lett az ő személye. (…) Mindnyájunknak szembe kell nézni a választási kudarc belső okaival: most nem néhány olcsó gesztus kell a radikális változást igénylő tagoknak és szavazóknak, hanem őszinte, hiteles, valódi lépések” – írta Novák.

magyaridok.hu