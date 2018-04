Megszűnik a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió

Április 11-től megszűnik a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió. Simicska Lajos nem finanszírozza tovább a tulajdonába tartozó médiatermékeket.

2018. április 10. 11:02

A Simicska Lajos tulajdonában álló Magyar Nemzet finanszírozási problémái miatt 2018. április 11-től a beszünteti médiatartalom-szolgáltatási tevékenységét, így megszűnik a Magyar Nemzet napilap és annak online verziója, az mno.hu.

A 80 évvel ezelőtt alapított Magyar Nemzet napilap utolsó nyomtatott száma 2018. április 11-én jelenik meg – közölte a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. A Lánchíd Rádió Kft ezzel párhuzamosa közölte, hogy éjfélkor elhallgat a rádió.

A Simicska-médiaportfólióhoz tartozó HírTV-t ugyanakkor nem zárják be, tovább sugározhat, ám ott is „racionalizálás lesz”. Sajtóinformációk szerint a Heti Válasz egyelőre nem szűnik meg, új tulajdonost maguk kereshetnek.

A 2015 februárjában bekövetkezett G-nap után Simicska Lajos szembefordult volt barátjával, Orbán Viktorral, sorcserét hajtott végre médiatermékeinél és egyetlen cél vezérelte, hogy megbuktassa a miniszterelnököt. Azt már a 2014-es választások után sejteni lehetett, hogy megromlott Orbán Viktor és az üzletember viszonya, ám a látványos szakítás 2015. február 6-án történt, amikor az amúgy rejtőzködő cégtulajdonos szájából elhangzott az örökbecsű mondat: Orbán egy geci. A kijelentés előzménye az volt, hogy a kormány javaslatot tett a reklámadó bevezetésére, Simicska pedig médiabirodalmán keresztül akart ez ellen tiltakozni. A Magyar Nemzet vezetése, élen a több kanyar után ma a Mediaworks élén álló Liszkay Gáborral azonban úgy döntött, inkább Orbán Viktor pártját fogja, ezért felmondott.

A kampányban több, a Fidesz és annak politikusai számára kényelmetlen ügyet is bemutatott a Magyar Nemzet és a HírTV, ezeket többen Simicska atombombáinak gondoltak, de végül kétharmaddal nyert a Fidesz. Egy Magyar Nemzet-újságírótól azt hallottuk: Simicskának elege lett, nem a pénze fogyott el.

Ugyanakkor már most felvetődtek olyan pletykák, hogy lesz új vevő. Több online lap, közte a 24.hu és a 444 is azt sejteti, hogy ez az új vevő Ungár Péter lehet, amit lapunk is több forrásból is hallott. Ugyanakkor lehet, hogy ez a felvásárlási szándék az LMP újdonsült parlamenti politikusa részéről csak a lap online kiadására vonatkozik. Ungárnak már van médiaérdekeltsége, ő az egyik tulajdonosa a kormányzat irányába állított hetilapnak, a Figyelőnek.

A hvg.hu úgy tudja, hogy a Magyar Nemzet szerkesztőségének munkatársai ilyen drasztikus bejelentésre nem számítottak a keddi értekezleten, és bár már korábban is szóba került, hogy a Magyar Nemzet tisztán online lapként folytatja – a hétvégi print magazin megtartásával –, úgy vélték, a letaglózó választási eredmények után két nappal ilyen bejelentésekre még nem kerül sor. Sőt olyan információik is voltak, hogy Simicska ígéretet tesz arra, hogy 2022-ig finanszírozza a napilapot.

Később azonban kiderült, szerdán a Magyar Nemzet újságírói már nem dolgoznak. Információink szerint a felmondási idő május 11-én kezdődik hivatalosan. (Érdekesség, hogy Magyar Nemzet néven egyébként jelent meg még egy lap 1899-től. Annak első főszerkesztője Jókai Mór volt, ám 1913-ben megszűnt.)

magyaridok.hu - hvg.hu