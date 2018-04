Elsöprő jobboldali győzelem Magyarországon?

Asselborn Magyarországot letumorozó kijelentését oly felháborítónak találta, hogy külön cikket írt róla.

2018. április 10. 12:33

A vasárnapi választásokat követő nyugati sajtóvisszhangok tegnapi „rémszemléjében” idéztük azt is, hogy Jean „Magyarországot hajítsák ki az EU-ból” Asselborn luxembourgi külügyminiszter azt üvöltötte bele a nagyvilágba a német Die Welt lapon keresztül, hogy „Mindenek előtt a magyarországi választások után Németországnak, Franciaországnak és minden olyan tagországnak, amelyek nem a közömbösségre tesznek, gyorsan és félreérthetetlenül az európai szerződések alapján lépniük kell, hogy ezt az értéktumort semlegesítsék”.

Arra gondoltunk, ezen mélyen sértő kijelentés nyilvánosságra kerülése után megindulnak az egészséges ösztönök, azaz a Magyarországot és a magyar választókat szembeköpő tumorozást óriási felháborodás követi a magyar sajtóban, és legalább a magyar külügyminiszter megmondja luxembourgi kollégájának, kit nevezzen „értéktumornak” és ne csak annyival érje be, hogy közölje, Asselborn nem szerepel a választói névjegyzékben.

De nem ez történt. Semmi visszhang. Szokott és természetellenes visszafogottságunk az ellenünk irányuló támadásokra most is működött. Olyannyira, hogy a közszolgálat berlini tudósítója, Volf-Nagy Tünde a Asselbornnak a Die Weltnek elmondott egyéb kijelentéseiről beszámolva éppen e legaljasabb, gyalázatos „értéktumor” mondatát hagyta ki. Mert mi nagyon sajátos módon talpnyalással szeretünk válaszolni a bennünket ért rúgásokra.

Szemben – és most fogódzkodjanak meg a kedves olvasók – a vezető német lappal, a Frankfurter Allgemeine Zeitunggal (!), amely viszont Asselborn Magyarországot letumorozó kijelentését oly felháborítónak találta, hogy külön cikket írt róla. Reinhard Veser írását e kijelentéssel kezdi és azt írja: „A totalitarizmus szerszámkasztnijába” történt eme behatolás botrányos, és „legkevesebb az lenne, hogy (Asselborn) Budapesttől bocsánatot kérjen”.

Veser hozzáteszi, hogy Asselborn nincs egyedül azok közül, akik reflexszerűen, agyatlanul és mérték nélkül reagálnak Orbán Viktor nyolc éve tartó sikerére.

Most pedig jöjjön két cikk ismertetése, hogy a Magyar Idők valóban – ahogyan a New York Times hazudja magáról mottójában – a „newspaper of record” lehessen, vagyis rögzítse azt, ami történik.

A brüsszeli uniós szakportál, az Euractiv a francia AFP hírügynökséggel együttműködve egy olyan cikkel örvendeztette meg olvasóit, amely ezt a címet hordozza: „Orbán diadala sokkhullámokat küldd mindenütt Európába”.

Az írás e felütéssel indul: „Magyarország migrációellenes miniszterelnöke, Orbán Viktor olyan bulldózeres választási diadalban fürdőzött, amely más nacionalistákat örömre fakasztott, de fagyos szelet küldött rá a civil társadalmi csoportokra és újabb összecsapásokat ígért Brüsszellel”.

A cikk idézi Margaritis Schinast, Jean Claude „Helló Orbán diktátor” Juncker bizottsági elnök szóvivőjét is, aki a győztesnek szóló gratuláció mellett ezt a figyelmeztetést is kilőtte Budapest irányába: „Az Európai Unió a demokráciák és értékek uniója. Juncker elnök és a Bizottság hiszi, hogy ezen értékek és elvek védelme minden tagállam közös kötelessége, kivétel nélkül”.

A – bocsánat a sértő jelzőért – globális olvasottságú brit Financial Times pedig arról ír, hogy a Fidesz elsöprő győzelme Magyarországon a liberálisokat rémisztette meg, mert így majd Orbán Viktor tovább folytatja a hatalom egy kézben történő centralizálását. Alátámasztásul, hogy micsoda veszély vár Magyarországra és Európára, a – ismét bocsánat a sértő kifejezésért – globális hatalmi elit szócsöve Róna Pétert, az Oxford Egyetem tanárát idézi, aki szerint a Fidesz hatalmas arányú győzelmével most egy jobboldali diktatúra legitim bástyája jön létre Európában.

Ami azt mutatja, elviselhetetlen ez a képmutató nyugati áldemokrácia és nem véletlen talán, hogy a világon leglátványosabban fejlődő, és még a PISA teszteken is élenjáró országok erre már rájöttek. A kijelentés természetesen csak e sorok szerzőjéé.

Lovas István

magyaridok.hu