Ecce Révész Sándor

2018. április 12. 00:16

(...) Miközben ők tudták a legjobban, hogy a feltételek és a játékszabályok mennyire irreálisak. Ki gondolja komolyan, hogy ennyire irreális feltételek mellett reális eredmény születhet? Hogy azt úgy lehet tekinteni, mint az ország akaratát? A kritikus és önkritikus szellem fölöttébb egészséges, kritikára is, önkritikára is van ok bőven, de nem lehet reális sem ez, sem az, ha a valóságtól távol álló képen és önképen alapul.

A budapesti választókerületek kétharmadát a Fidesz elvesztette. Abból a hatból, amelyet megnyert, csupán egyetlenegyet nyert volna, ha az esélytelen LMP-s jelöltre vesztegetett szavazatok kb. felét megkapja az esélyes ellenzéki jelölt. Legalább ennyire lényeges, hogy a Jobbik a fővárosban nem rúgott labdába, miközben a fővároson kívül négy szavazóból nagyjából három, a két szélsőségesen xenofób társulat, a Fidesz-KDNP és a Jobbik valamelyikére szavazott.

Tudjuk, hogy a főváros nagyon nem olyan, mint az ország többi része. De a kettőt elválasztó szakadék most sokkal, de sokkal szélesebb, mint korábban. A főváros és a vidék közötti távolság tetemesen megnövekedett. Ennek pedig aligha lehet más oka, hogy a fővárost még nem tudták fideszizálni. A vidéket igen nagymértékben sikerült információs blokád alá fogni, agymosás tárgyává és a legprimitívebb hazugságok széleskörű befogadására alkalmassá tenni; annak népét sokkal nagyobb mértékben sikerült megfélemlítéssel és kegyosztással hűbéri hierarchiába tagolni, mint a fővárosiakat.

Ez a különbség természetesen nem a fővárosi és a vidéki ember természetéből, hanem a fővárosi és a vidéki élet természetéből adódik. A sűrűségből, a méretekből adódik e a különbség, mely minőségivé válik.(...)

A következő évek jelentős részben a főváros fideszizálásának hadjáratáról szólnak majd. Ami ennek érdekében eddig történt (például a főváros önkormányzatának kiherélésével és vagyona nagy részének elkobzásával) az sem kevés, de, miként látjuk, még nem elég. A fővárosnak lesz oka harcolni, és meg kell védenie magát.

A világon semmi alapja nincs annak a reménynek, hogy az Orbán-érában lesznek még a mostaninál kevésbé irreális választások, hogy érdemes ilyenekre készülni, azokon részt venni, hogy számolni lehetne azzal, hogy az Orbán-érának parlamenti választások vet(het)nek véget.

Valami másra kell készülni. Valami másban kell gondolkodni. Ez nem öröm. De ez a realitás. Már nem létezik az a törvényes politikai rend, amelyet demokratáknak el kell fogadniuk és tiszteletben kell tartaniuk. Ahhoz, hogy demokratikus rendben élhessünk, a jelenlegit fel kell borítani. Ehhez kell keresni a lehetőséget, az alkalmat, az erőt.

Révész: Kell, aki fölkel

hvg.hu