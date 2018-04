Eltűnnek az importált zöldségek

Tömegével jelenhetnek meg a következő napokban a magyar zöldségek az áruházakban és a piacokon egyaránt. A fóliasátorban és üvegházakban nevelt hajtatott áru lassan kiszorítja az importzöldséget a boltokból. Az árak vegyesen mozognak, a paradicsom olcsóbban, a kígyóuborka viszont a tavalyinál drágábban szerepel a nagybani piac kínálatában.

Bár a legszemfülesebb háziasszonyok már néhány hete felfedezhették a magyar zöldségeket a piacokon, a kínálat a következő napokban egyre szélesebb lesz, így hamarosan a legtöbb kosárba hazai áru kerülhet.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tájékoztatása szerint a kora tavaszi zord időjárás kevésbé érintette a fóliasátorban, illetve üvegházakban folyó munkálatokat, így áprilistól már a korai magyar zöldségek teljes választéka elérhető.

A hagyományosan legkorábbi termékek közül a retek, a hagyma- és a salátafélék mellett a paprika, a paradicsom, az uborkafélék, valamint a hajtatott sárgarépa és a káposztafélék közül is egyre több jelenik meg az üzletekben. A termékek a budapesti és a szegedi nagybani piacon is már megtalálhatók, így a nagyobb üzletláncok mellett hamarosan a kisebb boltokban is szélesedik a kínálat.

Az üzletekben olcsóbb lesz a paradicsom, a kígyóuborka és a fejes saláta ára viszont emelkedik Fotó: Havran Zoltán

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) piaci árinformációs rendszere szerint a paradicsom az elmúlt néhány hétben jelent meg a nagybani piac kínálatában. Az árak a fővárosban alacsonyabbak az egy évvel korábbinál: a gömb alakú paradicsom kilóját április első hetében 625 forintért, a fürtöset pedig 775 forintért kínálták a kereskedők. A tölteni való édes paprika ára nem változott számottevően az elmúlt évhez képest, a nagybanin 765 forint körül alakult az ára.

A kígyóuborka az előző évinél drágábban, az egy héttel korábbi szinthez képest viszont olcsóbban került a kínálatba, a kereskedők a nagybanin április első hetében 450 forintért kínálták az uborkát, míg egy héttel korábban 525 forint körüli árakat mért az AKI. A fejes saláta ára emelkedett, 175 forintért adták a nagybani piacon, az egy évvel korábbi 146 forintos szinthez képest jelentősnek nevezhető a drágulás.

A kamara várakozásai szerint a következő hetekben minimálisra csökken a jellemzően mediterrán térségből származó importtermékek kínálata a hazai piacon. A magyar zöldségek ízben és frissességükben is felülmúlják a sokszor több ezer kilométert utaztatott külföldi árukat.

Magyarországon a zöldséghajtatásnak komoly hagyományai vannak. A NAK adatai szerint jelenleg mintegy 2600 hektáron termesztenek üvegház és fóliasátor alatt zöldségeket a gazdálkodók. Az elmúlt években folyamatos fejlődés volt tapasztalható az ágazatban, amihez hozzájárult a magyar termál­energia, valamint az üvegházi technológiák korszerűsítése is. A legnagyobb termőterület a kiváló fényviszonyokkal rendelkező dél-alföldi régióban található, itt termelik meg a hajtatott zöldségek mintegy nyolcvan százalékát.

A NAK örvendetesnek nevezte, hogy a Vidékfejlesztési program felhívásaira számos kertészet pályázott, ami a zöldséghajtatás további fejlődését irányozza elő. A korszerű technológiáknak köszönhetően nemcsak a hozamok és a minőség javulhat, hanem akár egy hónappal hosszabbra nyúlhat a magyar termékek szezonja. Jelenleg mintegy 400 ezer tonna hajtatott zöldségfélét állítanak elő Magyarországon, aminek 90 százaléka a hazai piacra kerül.

