Montenegró, a balkáni miniparadicsom

Ha az Adriai-tengerre vágyunk, akkor ne csak Horvátországban gondolkodjunk, akár másfelé is mehetünk, még délebbre, még keletebbre is. Montenegróban egészen biztosan nem fogunk csalódni, legfeljebb kellemesen.

2018. április 14. 11:40

Monte Negro, avagy a fekete hegy országa 2006-ban népszavazással vált függetlenné Szerbiától, kettejük államszövetségét az szétválás előtt még Szerbia-Montenegrónak hívták – mi magyarok főleg a vízilabdameccsekkor hallhattuk sokszor az ország nevét. A 13. századból származó források említik először Crna Gora nevét, a terület a történelem során viszonylag hosszabb időszakokban élhetett független életet. A volt Jugoszlávia ötödikként függetlenedett állama viszonylag ritkán lakott hegyes-völgyes zordon terület, síkvidéket ne is keressünk errefelé.

Montenegróról a legfontosabb, amit tudnunk kell, hogy kicsi. Mindössze 13 ezer négyzetkilométeres, lakossága pedig csupán 630 ezer fő. Fő bevételi forrása természetesen a turizmus, emellett jelentős az alumíniumipar is.

Az ország európai uniós csatlakozási tárgyalásai jelenleg is még folyamatban vannak, ez fontos információ az oda utazóknak. Gazdaságilag rendkívül erős szálak kötik a szerb területekhez.

Fotó: iStock.com/MaksimMazur

Ár- és turistabarát

260 kilométer hosszú tengerpartja az ország délnyugati felén helyezkedik el. A víz itt, részben a Dinári-hegység közelsége miatt is, rendkívül gyorsan mélyül. Amióta az egyik fapados légitársaság indít Budapestről közvetlen járatokat Podgoricába, még sosem volt ilyen egyszerű a montenegrói nyaralás. Aki mégis autóval szeretne eljutni ide, az egyszerűen induljon el egyenesen délnek, és nagyjából 800 kilométer múlva a budvai tengerparton találja magát.

Fotó: iStock.com/Iskra77

A horvát árakhoz szokott magyar pénztárcánk igazán örülni fog, még ha kicsit többet is kell utaznunk érte, de az isztriai árak feléért-kétharmadáért találhatunk kifejezetten igényes, akár tengerparti apartmant, szállodai szobát is. Aki szereti a nyüzsgő tengerparti életet, annak érdemes Budvában, a montenegrói tengerpart központjában vagy annak közelében szállást foglalni, mivel nagyjából a partszakasz közepén van, festői szépségű tájjal és gazdag történelmi emlékekben is. Innen, miután esetleg meguntuk a helyi látnivalókat, könnyen bejárhatjuk a környéket, felfedezhetünk kevésbé nyüzsgő partszakaszokat is, Sveti Stefant, a fényűző nyaralóhelyet, az aranyhomokos partú Petrovacot és a a turisták körében kevésbé ismert, csendes Dobreč-öböl strandjait is.

Fotó: iStock.com/RusN

Ha már útla kelünk, érdemes egyhetes nyaralás helyett tíznaposat tervezni, és így ha már meguntuk a tengerparton henyélést (bármilyen hihetetlen is ez így az áprilisi Budapestről nézve, meg lehet unni a nyári semmittevést is), keressük fel az ország belső részében elhelyezkedő természeti szépségeket is.

Fotó: iStock.com/Belikart Tara-kanyon „Európa könnye” lélegzetállító látvány, amely nemcsak a természet szerelmeseinek a szemébe csal majd könnyeket, hanem mindenkinek, aki ellátogat erre a pompás helyre. A kanyont a Tara folyó vájta a mészkőhegységbe sok ezer év alatt, és így született meg ez a 93 kilométer hosszú természeti csoda. Az Egyesült Államokban megtalálható Grand Canyon után ez a világ második legmélyebb, folyó által kivájt mélyedése a maga 1300 méteres mélységével. Fotó: iStock.com/hipokrat Shkodrai-tó A Balkán-félsziget legnagyobb édesvízű tava Albánia és Montenegró határvidékén helyezkedik el, Budvától gyakorlatilag egy karnyújtásnyira. Területe a mediterrán nyári időszakban 350 km², ám télen, a csapadékosabb körülmények között akár a másfélszeresére is megnőhet, a hőmérséklete nyáron akár 27 fokos is lehet, tehát itt is nyugodtan fürödhetünk. A tó központja Virpazar település, innen indulnak a környék élővilágát bemutató hajútúrák is.

