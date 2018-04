Hivatalos a kétharmad

Befejezték a múlt vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson leadott összes szavazat megszámolását, valamennyi egyéni választókerületben megszületett a nem jogerős végeredmény. A Fidesz-KDNP kétharmados többséggel rendelkezik majd az új Országgyűlésben.

Utoljára frissítve: 2018. április 15. 10:14

2018. április 15. 09:52

A szavazatszámlálás értelmében a 109 egyéni választókerületből 91-ben a Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltje nyert, 8-ban az MSZP-Párbeszéd szövetség, 3-ban a DK, 1-1-ben a Jobbik, az LMP, illetve az Együtt jelöltje szerzett mandátumot, valamint 1 független jelölt is bejutott a parlamentbe.



Országos listáról a Fidesz-KDNP 42, a Jobbik 25, az MSZP-Párbeszéd 12, az LMP 7, a DK 6 képviselőt küldhet az Országgyűlésbe. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata pedig 1 kedvezményes mandátumhoz jutott.



Az új Országgyűlésben így a Fidesz-KDNP-nek összesen 133, a Jobbiknak 26, az MSZP-Párbeszédnek 20, a DK-nak 9, az LMP-nek 8, az Együttnek és a német önkormányzatnak 1-1 képviselője lesz, és 1 független jelölt is bejutott.



A múlt vasárnapi voksoláson lehetőség volt arra, hogy a választópolgár, aki nem a lakóhelyén tartózkodott, egy másik magyarországi településen vagy egy külképviseleten adhassa le voksát. Mivel ezek a választók is a saját lakóhelyük szerinti képviselőkre szavaztak, voksaikat el kellett juttatni a választók lakóhelye szerinti választókerület meghatározott szavazókörébe. A voksokat tartalmazó urnákat előbb a Nemzeti Választási Irodába (NVI) szállították, ahol a 106 egyéni választókerület szerint csoportosították, majd szállítódobozba tették az "utazó szavazatokat".



A szállítódobozokat szombat délelőtt vehették át az egyéni választókerületi választási irodák, hogy a saját választókerületükbe vigyék. Itt belekeverték egy korábban kijelölt szavazókör szavazatai közé - amelyet nem számoltak meg múlt vasárnap éjjel -, és együtt számolták meg a voksokat, így gondoskodva a szavazatok titkosságáról.



A szavazatszámláló bizottságok ezt követően állapították meg a parlamenti választás szavazóköri eredményét. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok ezután állapították meg a voksolás egyéni választókerületi, nem jogerős eredményét.

Mandátumszám

A szavazatok összesítése után a pártok parlamenti mandátumainak száma a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.

1. FIDESZ-KDNP: egyéni választókerület: 91, országos lista: 42, összesen: 133, a parlamenti mandátumok aránya: 66,83 százalék.

2. JOBBIK: egyéni választókerület: 1, országos lista: 25, összesen: 26, a parlamenti mandátumok aránya: 13,07 százalék.

3. MSZP-PÁRBESZÉD: egyéni választókerület: 8, országos lista: 12, összesen: 20, a parlamenti mandátumok aránya: 10,05 százalék.

4. DK: egyéni választókerület: 3, országos lista: 6, összesen: 9, a parlamenti mandátumok aránya: 4,52 százalék.

5. LMP: egyéni választókerület: 1, országos lista: 7, összesen: 8, a parlamenti mandátumok aránya: 4,02 százalék.

6. EGYÜTT: egyéni választókerület: 1, országos lista: 0, összesen: 1, a parlamenti mandátumok aránya: 0,50 százalék.

Független: egyéni választókerület: 1, országos lista: 0, összesen: 1, a parlamenti mandátumok aránya: 0,50 százalék.

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA: kedvezményes mandátum: 1, összesen: 1, a parlamenti mandátumok aránya: 0,50 százalék.



Összesen: egyéni választókerület: 106, országos lista: 92, kedvezményes mandátum: 1, összesen: 199, a parlamenti mandátumok aránya: 100,00 százalék.

Az egyéni mandátumot szerzett képviselők választókerületenként a szavazatok összesítése után

A szavazatok összesítése után a következő egyéni képviselők kerültek a parlamentbe a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. A mandátumot szerzett képviselők listája választókerületenként:

Budapest 1.vk. Csárdi Antal (LMP)

Budapest 2.vk. Simicskó István (FIDESZ-KDNP)

Budapest 3.vk. Gulyás Gergely (FIDESZ-KDNP)

Budapest 4.vk. Varga Mihály (FIDESZ-KDNP)

Budapest 5.vk. Oláh Lajos (DK)

Budapest 6.vk. Kocsis Máté (FIDESZ-KDNP)

Budapest 7.vk. Hiszékeny Dezső (MSZP-PÁRBESZÉD)

Budapest 8.vk. Tóth Csaba (MSZP-PÁRBESZÉD)

Budapest 9.vk. Burány Sándor (MSZP-PÁRBESZÉD)

Budapest 10.vk. Szabó Timea (MSZP-PÁRBESZÉD)

Budapest 11.vk. Varju László (DK)

Budapest 12.vk. Hajdu László (DK)

Budapest 13.vk. Szatmáry Kristóf (FIDESZ-KDNP)

Budapest 14.vk. Dunai Mónika (FIDESZ-KDNP)

Budapest 15.vk. Kunhalmi Ágnes (MSZP-PÁRBESZÉD)

Budapest 16.vk. Hiller István (MSZP-PÁRBESZÉD)

Budapest 17.vk. Szabó Szabolcs (EGYÜTT)

Budapest 18.vk. Molnár Gyula (MSZP-PÁRBESZÉD)

Baranya megye 1.vk. Mellár Tamás (Független)

Baranya megye 2.vk. Hoppál Péter (FIDESZ-KDNP)

Baranya megye 3.vk. Hargitai János (FIDESZ-KDNP)

Baranya megye 4.vk. Nagy Csaba (FIDESZ-KDNP)

Bács-Kiskun megye 1.vk. Salacz László (FIDESZ-KDNP)

Bács-Kiskun megye 2.vk. Zombor Gábor (FIDESZ-KDNP)

Bács-Kiskun megye 3.vk. Font Sándor (FIDESZ-KDNP)

Bács-Kiskun megye 4.vk. Lezsák Sándor (FIDESZ-KDNP)

Bács-Kiskun megye 5.vk. Bányai Gábor (FIDESZ-KDNP)

Bács-Kiskun megye 6.vk. Zsigó Róbert (FIDESZ-KDNP)

Békés megye 1.vk. Herczeg Tamás (FIDESZ-KDNP)

Békés megye 2.vk. Dankó Béla (FIDESZ-KDNP)

Békés megye 3.vk. Kovács József (FIDESZ-KDNP)

Békés megye 4.vk. Simonka György (FIDESZ-KDNP)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1.vk. Csöbör Katalin (FIDESZ-KDNP)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2.vk. Hubay György (FIDESZ-KDNP)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3.vk. Riz Gábor (FIDESZ-KDNP)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 4.vk. Demeter Zoltán (FIDESZ-KDNP)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5.vk. Hörcsik Richárd (FIDESZ-KDNP)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6.vk. Koncz Ferenc (FIDESZ-KDNP)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7.vk. Tállai András (FIDESZ-KDNP)

Csongrád megye 1.vk. Szabó Sándor (MSZP-PÁRBESZÉD)

Csongrád megye 2.vk. B Nagy László (FIDESZ-KDNP)

Csongrád megye 3.vk. Farkas Sándor (FIDESZ-KDNP)

Csongrád megye 4.vk. Lázár János (FIDESZ-KDNP)

Fejér megye 1.vk. Vargha Tamás (FIDESZ-KDNP)

Fejér megye 2.vk. Törő Gábor (FIDESZ-KDNP)

Fejér megye 3.vk. Tessely Zoltán (FIDESZ-KDNP)

Fejér megye 4.vk. Pintér Tamás (JOBBIK)

Fejér megye 5.vk. Varga Gábor (FIDESZ-KDNP)

Győr-Moson-Sopron megye 1.vk. Simon Róbert Balázs (FIDESZ-KDNP)

Győr-Moson-Sopron megye 2.vk. Kara Ákos (FIDESZ-KDNP)

Győr-Moson-Sopron megye 3.vk. Gyopáros Alpár (FIDESZ-KDNP)

Győr-Moson-Sopron megye 4.vk. Barcza Attila (FIDESZ-KDNP)

Győr-Moson-Sopron megye 5.vk. Nagy István (FIDESZ-KDNP)

Hajdú-Bihar megye 1.vk. Kósa Lajos (FIDESZ-KDNP)

Hajdú-Bihar megye 2.vk. Pósán László (FIDESZ-KDNP)

Hajdú-Bihar megye 3.vk. Tasó László (FIDESZ-KDNP)

Hajdú-Bihar megye 4.vk. Vitányi István (FIDESZ-KDNP)

Hajdú-Bihar megye 5.vk. Bodó Sándor (FIDESZ-KDNP)

Hajdú-Bihar megye 6.vk. Tiba István (FIDESZ-KDNP)

Heves megye 1.vk. Nyitrai Zsolt (FIDESZ-KDNP)

Heves megye 2.vk. Horváth László (FIDESZ-KDNP)

Heves megye 3.vk. Szabó Zsolt (FIDESZ-KDNP)

Jász-Nagykun-Szolnok megye 1.vk. Kállai Mária (FIDESZ-KDNP)

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2.vk. Pócs János (FIDESZ-KDNP)

Jász-Nagykun-Szolnok megye 3.vk. Kovács Sándor (FIDESZ-KDNP)

Jász-Nagykun-Szolnok megye 4.vk. Boldog István (FIDESZ-KDNP)

Komárom-Esztergom megye 1.vk. Bencsik János (FIDESZ-KDNP)

Komárom-Esztergom megye 2.vk. Völner Pál (FIDESZ-KDNP)

Komárom-Esztergom megye 3.vk. Czunyiné Dr. Bertalan Judit (FIDESZ-KDNP)

Nógrád megye 1.vk. Becsó Károly (FIDESZ-KDNP)

Nógrád megye 2.vk. Balla Mihály (FIDESZ-KDNP)

Pest megye 1.vk. Aradszki András (FIDESZ-KDNP)

Pest megye 2.vk. Csenger-Zalán Zsolt (FIDESZ-KDNP)

Pest megye 3.vk. Hadházy Sándor (FIDESZ-KDNP)

Pest megye 4.vk. Rétvári Bence (FIDESZ-KDNP)

Pest megye 5.vk. Tuzson Bence (FIDESZ-KDNP)

Pest megye 6.vk. Vécsey László József (FIDESZ-KDNP)

Pest megye 7.vk. Szűcs Lajos (FIDESZ-KDNP)

Pest megye 8.vk. Bóna Zoltán (FIDESZ-KDNP)

Pest megye 9.vk. Czerván György (FIDESZ-KDNP)

Pest megye 10.vk. Pogácsás Tibor (FIDESZ-KDNP)

Pest megye 11.vk. Pánczél Károly (FIDESZ-KDNP)

Pest megye 12.vk. Földi László (FIDESZ-KDNP)

Somogy megye 1.vk. Gelencsér Attila (FIDESZ-KDNP)

Somogy megye 2.vk. Szászfalvi László (FIDESZ-KDNP)

Somogy megye 3.vk. Móring József Attila (FIDESZ-KDNP)

Somogy megye 4.vk. Witzmann Mihály (FIDESZ-KDNP)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1.vk. Szabó Tünde (FIDESZ-KDNP)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2.vk. Vinnai Győző (FIDESZ-KDNP)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3.vk. Seszták Miklós (FIDESZ-KDNP)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4.vk. Tilki Attila (FIDESZ-KDNP)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5.vk. Kovács Sándor (FIDESZ-KDNP)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6.vk. Simon Miklós (FIDESZ-KDNP)

Tolna megye 1.vk. Horváth István (FIDESZ-KDNP)

Tolna megye 2.vk. Potápi Árpád János (FIDESZ-KDNP)

Tolna megye 3.vk. Süli János (FIDESZ-KDNP)

Vas megye 1.vk. Hende Csaba (FIDESZ-KDNP)

Vas megye 2.vk. Ágh Péter (FIDESZ-KDNP)

Vas megye 3.vk. V.Németh Zsolt (FIDESZ-KDNP)

Veszprém megye 1.vk. Ovádi Péter (FIDESZ-KDNP)

Veszprém megye 2.vk. Kontrát Károly (FIDESZ-KDNP)

Veszprém megye 3.vk. Fenyvesi Zoltán (FIDESZ-KDNP)

Veszprém megye 4.vk. Kovács Zoltán (FIDESZ-KDNP)

Zala megye 1.vk. Vigh László (FIDESZ-KDNP)

Zala megye 2.vk. Manninger Jenő (FIDESZ-KDNP)

Zala megye 3.vk. Cseresnyés Péter (FIDESZ-KDNP)



Országos listás mandátumok

A leadott szavazatok szombati összesítése után az országos listáról a következő képviselők kerültek a parlamentbe a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint:

FIDESZ-KDNP (42 mandátum):

Bajkai István

Balla György

Balog Zoltán

Bánki Erik

Bartos Mónika

Becsó Zsolt

Bíró Márk

Böröcz László

Dömötör Csaba

Farkas Flórián

Fazekas Sándor

Fónagy János

Győrffy Balázs

Halász János

Harrach Péter Pál

Héjj Dávid

Hirt Ferenc

Jakab István

Kárpátiné Dr. Juhász Hajnalka

Kerényi János

Kövér László

Kubatov Gábor

L. Simon László

Latorcai János

Mátrai Márta Mária

Molnár Ágnes

Nacsa Lőrinc

Németh Szilárd István

Németh Zsolt

Orbán Viktor

Pesti Imre

Révész Máriusz

Rogán Antal

Selmeczi Gabriella

Semjén Zsolt

Soltész Miklós

Szijjártó Péter

Tapolczai Gergely

Turi-Kovács Béla

Vejkey Imre

Veresné Novák Katalin

Zsigmond Barna Pál



JOBBIK (25 mandátum):

Ander Balázs

Apáti István

Bana Tibor

Brenner Koloman

Dúró Dóra

Farkas Gergely

Fülöp Erik

Gyöngyösi Márton

Hegedűs Lóránt Gézáné

Jakab Péter

Janiczak Dávid

Kepli Lajos

Lukács László György

Magyar Zoltán

Mirkóczki Ádám

Sneider Tamás

Staudt Gábor

Steinmetz Ádám

Stummer János

Szávay István

Szilágyi György

Varga-Damm Andrea

Volner János

Vona Gábor

Zsiga-Kárpát Dániel



MSZP-PÁRBESZÉD (12 mandátum):

Bangóné Borbély Ildikó

Bősz Anett

Gőgös Zoltán

Gulyásné Dr. Gurmai Zita

Karácsony Gergely

Korózs Lajos

Mesterházy Attila Csaba

Molnár Zsolt

Tóbiás József

Tordai Bence

Tóth Bertalan

Varga László



DK (6 mandátum):

Gréczi Zsolt

Gyurcsány Ferenc

Molnár Csaba

Niedermüller Péter

Székely Sándor

Vadai Ágnes



LMP (7 mandátum):

Demeter Márta

Gémesi György

Hadházy Ákos

Keresztes László Lóránt

Schmuck Erzsébet

Szél Bernadett

Ungár Péter

Országos listás összesítés

Az országos listákra leadott szavazatok 100 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:

1. FIDESZ-KDNP (49,27 százalék, 2 824 206 szavazat)

2. JOBBIK (19,06 százalék, 1 092 669 szavazat)

3. MSZP-PÁRBESZÉD (11,91 százalék, 682 602 szavazat)

4. LMP (7,06 százalék, 404 425 szavazat)

5. DK (5,37 százalék, 308 068 szavazat)

6. MOMENTUM (3,06 százalék, 175 225 szavazat)

7. MKKP (1,73 százalék, 99 410 szavazat)

8. EGYÜTT (0,66 százalék, 37 561 szavazat)

9. MUNKÁSPÁRT (0,27 százalék, 15 640 szavazat)

10. CSP (0,19 százalék, 10 640 szavazat)

11. MIÉP (0,15 százalék, 8713 szavazat)

12. SEM (0,13 százalék, 7309 szavazat)

13. TENNI AKARÁS MOZGALOM (0,09 százalék, 5312 szavazat)

14. MCP (0,07 százalék, 4110 szavazat)

15. KÖZÖS NEVEZŐ (0,07 százalék, 3894 szavazat)

16. SZEM PÁRT (0,05 százalék, 3139 szavazat)

17. KÖSSZ (0,05 százalék, 2721 szavazat)

18. IRÁNYTŰ (0,03 százalék, 2001 szavazat)

19. REND PÁRT (0,03 százalék, 1708 szavazat)

20. ÖSSZEFOGÁS PÁRT (0,02 százalék, 1407 szavazat)

21. MEDETE PÁRT (0,02 százalék, 1292 szavazat)

22. NP (0,02 százalék, 1235 szavazat)

23. EU.ROM (0,02 százalék, 1002 szavazat)



Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 5 731 821

Nemzetiségi listák

Az országos nemzetiségi listákra leadott szavazatok 100 százalékos feldolgozottságánál a nemzetiségi listákra leadott szavazatok száma a következő:

1. MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA (0,46 százalék, 26 477 szavazat)

2. ORSZÁGOS ROMA ÖNKORMÁNYZAT (0,10 százalék, 5703 szavazat)

3. ORSZÁGOS HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT (0,03 százalék, 1743 szavazat)

4. ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT (0,02 százalék, 1245 szavazat)

5. ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT (0,01 százalék, 539 szavazat)

6. MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA (0,01 százalék, 428 szavazat)

7. SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT (0,01 százalék, 296 szavazat)

8. UKRÁN ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT (0,00 százalék, 270 szavazat)

9. ORSZÁGOS LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT (0,00 százalék, 210 szavazat)

10. ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT (0,00 százalék, 199 szavazat)

11. ORSZÁGOS ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT (0,00 százalék, 159 szavazat)

MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA (0,00 százalék, 159 szavazat)

13. BOLGÁR ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT (0,00 százalék, 104 szavazat)

Az Országgyűlés összetétele pártonként

A szavazatok összesítése után az alábbi képviselők kerültek a parlamentbe.

FIDESZ-KDNP (133 mandátum):

Ágh Péter (Vas megye 2. vk.)

Aradszki András (Pest megye 1. vk.)

B. Nagy László (Csongrád megye 2. vk.)

Bajkai István (országos lista)

Balla György (országos lista)

Balla Mihály (Nógrád megye 2. vk.)

Balog Zoltán (országos lista)

Bánki Erik (országos lista)

Bányai Gábor (Bács-Kiskun megye 5. vk.)

Barcza Attila (Győr-Moson-Sopron megye 4. vk.)

Bartos Mónika (országos lista)

Becsó Károly (Nógrád megye 1. vk.)

Becsó Zsolt (országos lista)

Bencsik János (Komárom-Esztergom megye 1. vk.)

Bíró Márk (országos lista)

Bodó Sándor (Hajdú-Bihar megye 5. vk.)

Boldog István (Jász-Nagykun-Szolnok megye 4. vk.)

Bóna Zoltán (Pest megye 8. vk.)

Böröcz László (országos lista)

Czerván György (Pest megye 9. vk.)

Czunyiné Bertalan Judit (Komárom-Esztergom megye 3. vk.)

Csenger-Zalán Zsolt (Pest megye 2. vk.)

Cseresnyés Péter (Zala megye 3. vk.)

Csöbör Katalin (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. vk.)

Dankó Béla (Békés megye 2. vk.)

Demeter Zoltán (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 4. vk.)

Dömötör Csaba (országos lista)

Dunai Mónika (Budapest 14. vk.)

Farkas Flórián (országos lista)

Farkas Sándor (Csongrád megye 3. vk.)

Fazekas Sándor (országos lista)

Fenyvesi Zoltán (Veszprém megye 3. vk.)

Fónagy János (országos lista)

Font Sándor (Bács-Kiskun megye 3. vk.)

Földi László (Pest megye 12. vk.)

Gelencsér Attila (Somogy megye 1. vk.)

Gulyás Gergely (Budapest 3. vk.)

Gyopáros Alpár (Győr-Moson-Sopron megye 3. vk.)

Győrffy Balázs (országos lista)

Hadházy Sándor (Pest megye 3. vk.)

Halász János (országos lista)

Hargitai János (Baranya megye 3. vk.)

Harrach Péter Pál (országos lista)

Héjj Dávid (országos lista)

Hende Csaba (Vas megye 1. vk.)

Herczeg Tamás (Békés megye 1. vk.)

Hirt Ferenc (országos lista)

Hoppál Péter (Baranya megye 2. vk.)

Horváth István (Tolna megye 1. vk.)

Horváth László (Heves megye 2. vk.)

Hörcsik Richárd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5. vk.)

Hubay György (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2. vk.)

Jakab István (országos lista)

Kállai Mária (Jász-Nagykun-Szolnok megye 1. vk.)

Kara Ákos (Győr-Moson-Sopron megye 2. vk.)

Kárpátiné Juhász Hajnalka (országos lista)

Kerényi János (országos lista)

Kocsis Máté (Budapest 6. vk.)

Koncz Ferenc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. vk.)

Kontrát Károly (Veszprém megye 2. vk.)

Kósa Lajos (Hajdú-Bihar megye 1. vk.)

Kovács József (Békés megye 3. vk.)

Kovács Sándor (Jász-Nagykun-Szolnok megye 3. vk.)

Kovács Sándor (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5. vk.)

Kovács Zoltán (Veszprém megye 4. vk.)

Kövér László (országos lista)

Kubatov Gábor (országos lista)

L. Simon László (országos lista)

Latorcai János (országos lista)

Lázár János (Csongrád megye 4. vk.)

Lezsák Sándor (Bács-Kiskun megye 4. vk.)

Manninger Jenő (Zala megye 2. vk.)

Mátrai Márta Mária (országos lista)

Molnár Ágnes (országos lista)

Móring József Attila (Somogy megye 3. vk.)

Nacsa Lőrinc (országos lista)

Nagy Csaba (Baranya megye 4. vk.)

Nagy István (Győr-Moson-Sopron megye 5. vk.)

Németh Szilárd István (országos lista)

Németh Zsolt (országos lista)

Nyitrai Zsolt (Heves megye 1. vk.)

Orbán Viktor (országos lista)

Ovádi Péter (Veszprém megye 1. vk.)

Pánczél Károly (Pest megye 11. vk.)

Pesti Imre (országos lista)

Pócs János (Jász-Nagykun-Szolnok megye 2. vk.)

Pogácsás Tibor (Pest megye 10. vk.)

Pósán László (Hajdú-Bihar megye 2. vk.)

Potápi Árpád János (Tolna megye 2. vk.)

Rétvári Bence (Pest megye 4. vk.)

Révész Máriusz (országos lista)

Riz Gábor (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3. vk.)

Rogán Antal (országos lista)

Salacz László (Bács-Kiskun megye 1. vk.)

Selmeczi Gabriella (országos lista)

Semjén Zsolt (országos lista)

Seszták Miklós (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3. vk.)

Simicskó István (Budapest 2. vk.)

Simon Miklós (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6. vk.)

Simon Róbert Balázs (Győr-Moson-Sopron megye 1. vk.)

Simonka György (Békés megye 4. vk.)

Soltész Miklós (országos lista)

Süli János (Tolna megye 3. vk.)

Szabó Tünde (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1. vk.)

Szabó Zsolt (Heves megye 3. vk.)

Szászfalvi László (Somogy megye 2. vk.)

Szatmáry Kristóf (Budapest 13. vk.)

Szijjártó Péter (országos lista)

Szűcs Lajos (Pest megye 7. vk.)

Tállai András (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7. vk.)

Tapolczai Gergely (országos lista)

Tasó László (Hajdú-Bihar megye 3. vk.)

Tessely Zoltán (Fejér megye 3. vk.)

Tiba István (Hajdú-Bihar megye 6. vk.)

Tilki Attila (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4. vk.)

Törő Gábor (Fejér megye 2. vk.)

Turi-Kovács Béla (országos lista)

Tuzson Bence (Pest megye 5. vk.)

V. Németh Zsolt (Vas megye 3. vk.)

Varga Gábor (Fejér megye 5. vk.)

Varga Mihály (Budapest 4. vk.)

Vargha Tamás (Fejér megye 1. vk.)

Vécsey László József (Pest megye 6. vk.)

Vejkey Imre (országos lista)

Veresné Novák Katalin (országos lista)

Vigh László (Zala megye 1. vk.)

Vinnai Győző (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2. vk.)

Vitányi István (Hajdú-Bihar megye 4. vk.)

Völner Pál (Komárom-Esztergom megye 2. vk.)

Witzmann Mihály (Somogy megye 4. vk.)

Zombor Gábor (Bács-Kiskun megye 2. vk.)

Zsigmond Barna Pál (országos lista)

Zsigó Róbert (Bács-Kiskun megye 6. vk.)

JOBBIK (26 mandátum):

Ander Balázs (országos lista)

Apáti István (országos lista)

Bana Tibor (országos lista)

Brenner Koloman (országos lista)

Dúró Dóra (országos lista)

Farkas Gergely (országos lista)

Fülöp Erik (országos lista)

Gyöngyösi Márton (országos lista)

Hegedűs Lóránt Gézáné (országos lista)

Jakab Péter (országos lista)

Janiczak Dávid (országos lista)

Kepli Lajos (országos lista)

Lukács László György (országos lista)

Magyar Zoltán (országos lista)

Mirkóczki Ádám (országos lista)

Pintér Tamás (Fejér megye 4. vk.)

Sneider Tamás (országos lista)

Staudt Gábor (országos lista)

Steinmetz Ádám (országos lista)

Stummer János (országos lista)

Szávay István (országos lista)

Szilágyi György (országos lista)

Varga-Damm Andrea (országos lista)

Volner János (országos lista)

Vona Gábor (országos lista)

Zsiga-Kárpát Dániel (országos lista)



MSZP-PÁRBESZÉD (20 mandátum):

Bangóné Borbély Ildikó (országos lista)

Bősz Anett (országos lista)

Burány Sándor (Budapest 9. vk.)

Gőgös Zoltán (országos lista)

Gulyásné Dr. Gurmai Zita (országos lista)

Hiller István (Budapest 16. vk.)

Hiszékeny Dezső (Budapest 7. vk.)

Karácsony Gergely (országos lista)

Korózs Lajos (országos lista)

Kunhalmi Ágnes (Budapest 15. vk.)

Mesterházy Attila Csaba (országos lista)

Molnár Gyula (Budapest 18. vk.)

Molnár Zsolt (országos lista)

Szabó Sándor (Csongrád megye 1. vk.)

Szabó Timea (Budapest 10. vk.)

Tóbiás József (országos lista)

Tordai Bence (országos lista)

Tóth Bertalan (országos lista)

Tóth Csaba (Budapest 8. vk.)

Varga László (országos lista)



DK (9 mandátum):

Gréczi Zsolt (országos lista)

Gyurcsány Ferenc (országos lista)

Hajdu László (Budapest 12. vk.)

Molnár Csaba (országos lista)

Niedermüller Péter (országos lista)

Oláh Lajos (Budapest 5. vk.)

Székely Sándor (országos lista)

Vadai Ágnes (országos lista)

Varju László (Budapest 11. vk.)



LMP (8 mandátum):

Csárdi Antal (Budapest 1. vk.)

Demeter Márta (országos lista)

Gémesi György (országos lista)

Hadházy Ákos (országos lista)

Keresztes László Lóránt (országos lista)

Schmuck Erzsébet (országos lista)

Szél Bernadett (országos lista)

Ungár Péter (országos lista)



EGYÜTT (1 mandátum):

Szabó Szabolcs (Budapest 17. vk.)



Független (1 mandátum):

Mellár Tamás (Baranya megye 1. vk.)



MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA (1 mandátum):

Ritter Imre (kedvezményes mandátum)













MTI