Meghirdették a következő bulit

Egyelőre annyit lehet tudni a szervezők Facebook-meghívója alapján, hogy április 21-én 18 és 21 óra között tartják a Kossuth téren.

2018. április 15. 13:01

Meghirdették az újabb ellenzéki tüntetést

Már most húszezren érdeklődnek iránta.

Ahogy ígérték, meghirdették a szombati tüntetés szervezői az újabb megmozdulást. A 2.0 Mi vagyunk a többség – újabb tüntetés a demokráciáért! néven meghirdetett eseményről egyelőre annyit lehet tudni a szervezők Facebook-meghívója alapján, hogy április 21-én 18 és 21 óra között tartják a Kossuth téren. Az éjszakai órákban meghirdetett eseményre eddig 4,6 ezren jelezték azt, hogy részt vesznek, 14 ezren pedig érdeklődnek iránta, a szám azonban folyamatosan nő. A kommentelők között azért volt, aki megjegyezte: jövő szombat munkanap lesz. A szombati tüntetésen a szervezők szerint százezernél is többen vettek részt.

Fekete Győr András: Felszabadítjuk Magyarországot és Európát a Fidesz alól

A párt bejelentésének megfelelően a Momentum Mozgalom elnöke, Fekete-Győr András, is ott volt a szombati tüntetésen. Lapunk kérdésére elmondta, a Momentum azért vett részt a demonstráción, mert április 8-án milliók veszítették el a hitüket és a reményüket, valahol pedig a politikai közösségüket is. Minden egyes alkalom, amikor sok tízezer ember tud összejönni, fontos erődemonstrációnak számít. Morális szempontból is számít, hogy lássák az emberek, nincsenek egyedül – fogalmazott a politikus.

Fotó: Bíró Veronika

Nem gondolja ugyanakkor, hogy a hatalmas tüntetés a pszichikai hatáson túl bármiféle befolyást gyakorolna. – A szervezettségnek van hatása. Politikai pártok nem hiába léteznek egy demokráciában. Meg kell szervezni az embereket, el kell indítani őket a választáson. A Momentumba az elmúlt öt napban ötezer ember jelentkezett tagnak az eddigi 1500-hoz képest. Az emberek úgy érezhetik, hogy van értelme egy szervezett közösség tagjává válni. Mi folytatjuk a munkánkat – ígérte.

Elmondása szerint országos mozgalmukat szeretnék kiszélesíteni, és a 2019-es önkormányzati választásokra fel kell szabadítani a falvakat és a városokat a Fidesztől. Úgy gondolja, hogy nagyon sok munkát, főként terepmunkát kell ezért elvégezni.

– Meg kell találnunk az ellenszerét a migránsozásnak. Egy másik problémát és másik megoldást kell adni az emberek elé. Ezen fogunk dolgozni. Például hogy a kivándorlás mit okoz.

Ezeket kell szépen, egyszerűen elmondani, és választ adni rá – mondja. Első lépésként a 2019-es önkormányzati és EP-választásokra készülnek. Céljuk, hogy „Európát is felszabadítsák a Fidesz alól”, továbbá a magyar falvakat, városokat, és a fővárost is. Erre fognak gyúrni a következő években.

Az egész világon vezető hír lett a hatalmas budapesti tüntetésből

A német Spiegeltől és a francia Le Monde-tól a brit Reutersen át az amerikai New York Timesig és a kínai állami hírügynökségig, a Xinhuáig a világ mindegyik mérvadó orgánuma a vezető hírek között emlékezett meg a hatalmas ellenzéki tüntetésről, amelyet szombaton tartottak Budapesten.

A Spiegel a cikkében több tízezer résztvevőről ír, megemlítve, hogy a Mi vagyunk a többség néven rendezett demonstráción új választást követeltek.

A Le Monde a címében több tízezer, a cikk szövegében százezer tüntetőt említ, akik a demokrácia védelmében vonultak az utcákra, és hozzáfűzi, hogy ez a demonstráció az elmúlt évek legjelentősebb politika eseménye volt Magyarországon. a francia lap kitér a Magyar Nemzet bezárásra is, és idéz egy provence-i magyar kőművest, akinek nem tetszik, hogy Magyarországon a közszolgálati média azt hazudja Franciaországról, hogy a bevándorlók élvezhetetlenné teszik az életet.

Fotó: Merész Márton

A Reuters a maga cikkében szintén több tízezer tüntetőt említ, de megjegyzi, hogy a ez a több ezer fiatal az Orbán-kormányon kívül tiltakozott az igazságtalan választási rendszer ellen és az elégedetlenségének adott hangot, amiért az ellenzék nem tudott megállapodni az összefogásról az Orbán-kormány leváltásáért.

A mindössze tüntetők ezreiről író New York Times szerint a budapesti tüntetők lemondásra szólították fel Orbán Viktort, de az amerikai lap azt is valószínűtlennek tartja, hogy a demonstráció hatására az Orbán-kormány változtasson a politikáján.

A Xinhua a maga részéről százezer tüntetőről ír. Cikke azzal kezdődik, hogy a részvevők megtöltötték az Országház körüli területet, és felhívja a figyelmet a demonstráció nagy pikantériájára, vagyis hogy a szélsőjobboldali Jobbik, a baloldali MSZP baloldali és „a fiatalok pártja”, a Momentum Mozgalom hívei együtt vonultak fel az Orbán-kormány ellen.

168 óra - hvg.hu