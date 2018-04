Az Európai Unió tulajdonosa

A kisrészvényesek megzabolázásához rendelkezésre állnak az eszközök: a Nagytestület tagjainak többsége a tulajdonos zsebében van.

2018. április 16. 12:20

Az Európai Unió tulajdonosa hétfőn Brüsszelben megbeszélést folytat a társaság alelnökével – közölte a cég szóvivője a brüsszeli testület szokásos déli sajtótájékoztatóján pénteken. A tulajdonos és az alelnöknagyon régóta ismerik egymást, és rendszeresen folytatnak egyeztetéseket az Európai Uniót érintő témák széles köréről.

A tulajdonos új feladatokat oszt ki.



Az eszmecserék egyebek mellett arra adnak lehetőséget, hogy megbeszéljék, hogyan lehetséges összetartani az uniós tagországokat. Az alelnök február elején újságírói kérdésre válaszolva közölte: a tulajdonossal folytatott, mintegy húsz éve tartó együttműködés előremutató.

Csókokkal üdvözlik egymást.

A megbeszéléseken hangsúlyt kap a jogállamiság, a nyitott társadalmak, a demokrácia melletti határozott elkötelezettség, valamint az, hogyan lehet megerősíteni Európa egységét. Aláhúzta: ez nagy feladat, és a tulajdonos is Európa megosztottságának felszámolása mellett kötelezte el magát.

A vállalat Nagy-Britannia kiválásával nagy veszteséget szenvedett el.

A kisrészvényesek megzabolázásához rendelkezésre állnak az eszközök: a Nagytestület tagjainak többsége a tulajdonos zsebében van. Őket már korábban megvette a spekuláns, ők már évek óta a tulajdonos érdekeit képviselik a testületben.

Az sem zavarja őket, hogy lebuktak.

Arcbőrük hihetetlenül vastag, hisztérikus rángásokra, vicsorgásokra és üvöltésekre is képesek, erre is kiképezték őket egy közép-európai tanintézményben. Vörös gárdistáik is rendelkezésre állnak a tagvállalatoknál: az utóbbi években tömegesen felbérelték, majd kiképezték őket.

Budapesten is erkélyre másztak.

Hatalmas pénz áll rendelkezésre a propagandaanyagok megírására, kinyomtatására és terjesztésére. A televíziókba is beépültek a tulajdonos felbéreltjei. A világhálót elárasztják a szélsőséges, uszító propaganda-termékekkel, videóanyagokkal.

Minden tagvállalatnál kialakult a mag, melyet a központból vezérelnek.

A magok összetoborozták a kohortok hadseregét, amelynek gyalogosai ábrázatukat adják a szélsőséges hisztériakeltéshez, szerveznek, áldozatokat vonzanak be a szélesebb társadalomból. Kiképzésüket a mag az adott tagvállalatnál elvégezte. A mag rendszeres továbbképzése a központban zajlik.

A mag és a kohortok pénzelése zavartalanul folyik.

A mag minden tagja már luxusvillában lakik, s jelentős bankbetét teszi biztonságossá egzisztenciáját. Luxusautójuk mellett szerényebb kocsi is szolgálatukra áll: ezzel a kohortok és az egyelőre külső civilek előtt mozognak, hogy ne provokálják őket dúsgazdagságuk látványával.

Az ellenőrzést a központ titkos ügynökei végzik.

A különböző üzemzavarok rendezése újabb megbeszéléseket, egyeztetéseket igényel. Egy Magyarország nevű tagvállalatnál jelentős üzemzavar állt be: a vezetőség fellázadt a központ ellen, önállósította magát, s a dolgozók biztonságáért, jólétéért kezdett dolgozni.

Elnyerték a dolgozók tömeges támogatását.

Elsősorban ez indokolja, hogy hétfőn az Európai Unió tulajdonosa fölkeresi az alelnököt. Ki kell alakítani a taktikát a lázadók semlegesítéséhez. Egy szélsőséges akciót már szombaton lebonyolítottak: a kohortoknak több tízezer áldozatot sikerült a fővárosi Kossuth térre terelni.

Az őszödi rém és a néppártiság megbukott hőse együtt tüntetett.

Ez óriási eredmény, ugyanis a néppártiság megbukott hőse most egyértelműen lejáratta magát. Ennél mélyebbre már nem tud süllyedni. Már nem tud visszatérni egykori pártjához, végérvényesen a központ felbéreltje lett, további lázadása kizárva: eszközként használhatja fel őt a tulajdonos.

A katonai fenyegetés eszköze egyelőre nincs kézben.

A reguláris sereg nem csatlakozott a tulajdonoshoz: az atlanti hadban nem sikerült ügynököket felbérelnie. Így a lázadó tagvállalatot katonai fenyegetésnek egyelőre nem tudja kitenni, noha a hatáshoz ez is elengedhetetlenül fontos lenne.

Terrormigránsokra számíthat.

Ezek bevetése azonban sokféle kockázattal jár, a tagvállalat ugyanis védekezni fog az agresszió ellen. Ráadásul a propagandaháborúban is frontharcok szikráznak: mind több tagvállalatban ébrednek rá ugyanis arra, hogy a központ lefizetett ügynökökből áll.

Tiltakoznak az ügynökpolitika ellen.

És dicsérik az önálló, demokratikus politikát folytató tagvállalatot. Ha a tulajdonos nem vigyáz, dominóként boríthatják fel egymást jelenlegi európai ügynökközpontjai.

Kovács G. Tibor